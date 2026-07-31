Đời sống Lâm Đồng quyết tâm đạt 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT

Ngày 31/7, UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ngành, địa phương và cơ sở giáo dục đẩy mạnh triển khai chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh, sinh viên (HS-SV) cho năm học 2026 - 2027, quyết tâm hoàn thành mục tiêu 100% người học tham gia BHYT.

Tính đến ngày 27/7/2026, toàn tỉnh Lâm Đồng ghi nhận 698.047/701.095 HS-SV tham gia BHYT, đạt tỷ lệ 99,57%. Toàn tỉnh có 877/1.072 trường học đã hoàn thành chỉ tiêu 100%. Dự kiến, kinh phí trích dành cho công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn đạt trên 44 tỷ đồng.

Tuy nhiên, tỉnh vẫn còn 195 trường chưa đạt chỉ tiêu tối đa với 3.048 HS-SV chưa tham gia BHYT. Đáng chú ý, tỷ lệ tham gia ở khối đại học, cao đẳng và trung cấp chỉ đạt 97,37%.

Để khắc phục tình trạng trên, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các cơ sở giáo dục đưa chỉ tiêu 100% học sinh tham gia BHYT vào tiêu chí thi đua, khen thưởng hằng năm; gắn trách nhiệm với người đứng đầu nhà trường và phối hợp cơ quan BHXH rà soát, thống kê, tránh bỏ sót đối tượng.

BHXH cơ sở Di Linh tuyên truyền BHYT học sinh tại trường học

UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở Y tế nâng cao chất lượng khám chữa bệnh BHYT, củng cố y tế trường học và đảm bảo quyền lợi cho HS-SV. Sở Tài chính bố trí, chuyển kịp thời kinh phí hỗ trợ đóng BHYT. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên. UBND các xã, phường, đặc khu tăng cường đôn đốc, giám sát các trường trên địa bàn, phấn đấu xóa “khoảng trống” BHYT trong năm học mới.