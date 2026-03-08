Thời sự Lâm Đồng quyết tâm giải phóng mặt bằng sạch bàn giao cho 2 dự án cao tốc trước tháng 9/2026 Sáng 3/8, đồng chí Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng chủ trì buổi làm việc với đại diện lãnh đạo UBND tỉnh để nghe báo cáo tình hình triển khai 2 dự án Cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc và Cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương.

Đồng chí Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì buổi làm việc

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan.

Đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

2 dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương có tổng mức đầu tư khoảng 35.720 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh tham gia hơn 9.864 tỷ đồng. Đây là các công trình giao thông trọng điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lâm Đồng và khu vực Tây Nguyên.

Đối với dự án Cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương, có chiều dài khoảng 73,62 km, tổng mức đầu tư 17.718 tỷ đồng, đi qua địa bàn 10 xã, phường với 2.464 trường hợp bị ảnh hưởng, diện tích thu hồi hơn 681 ha.

Ông Nguyễn Nhân Bản, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 phát biểu tại buổi làm việc

Theo báo cáo của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, đến ngày 30/7/2026, dự án đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho 2.451/2.527 hộ, đạt 97% số hộ và 88,65% diện tích cần thu hồi; diện tích đã phê duyệt đạt 550,611 ha. Tổng diện tích đã bàn giao cho chủ đầu tư đạt 471,34 ha, tương đương 85,6% diện tích đã phê duyệt và 75,88% toàn dự án.

Công tác chi trả bồi thường đã thực hiện cho 2.056 hộ với số tiền 2.427,852 tỷ đồng, diện tích 386,439 ha, đạt 83,9% số hộ và 69,88% diện tích đã phê duyệt.

Hiện còn 395 hộ chưa nhận tiền bồi thường với tổng số tiền khoảng 713,32 tỷ đồng. Về tái định cư, tại khu vực cầu vượt Km183+193 thuộc xã Đức Trọng, đã có 8 hộ được phê duyệt phương án bố trí tái định cư.

Ông Nguyễn Thanh Chương, Phó Giám đốc Sở Xây dựng phát biểu tại buổi làm việc

Trong khi đó, dự án Cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc có chiều dài 66 km, tổng mức đầu tư 18.002 tỷ đồng. Đoạn qua địa bàn Lâm Đồng dài khoảng 55 km, trong đó có 33 km đi qua đất rừng và 22 km đi qua đất của tổ chức, cá nhân; tổng diện tích thu hồi hơn 401 ha.

Đến ngày 30/7/2026, dự án đã phê duyệt phương án bồi thường cho 856/950 hộ, đạt 90,1% số hộ và 57,42% diện tích cần thu hồi; diện tích đã phê duyệt đạt 230,796 ha. Diện tích đã bàn giao cho chủ đầu tư đạt 120,44 ha, tương đương 52,18% diện tích đã phê duyệt và 40,42% phần đất dân phải thu hồi.

Công tác chi trả bồi thường đã thực hiện cho 492 hộ với số tiền 596,203 tỷ đồng, diện tích 126,961 ha, đạt khoảng 57,5% số hộ và 55% diện tích đã phê duyệt. Hiện còn 364 hộ chưa nhận tiền bồi thường với tổng số tiền khoảng 453,35 tỷ đồng.

Ông Lê Văn Tạo, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại buổi làm việc

Liên quan đến diện tích rừng bị ảnh hưởng, UBND tỉnh đã phê duyệt giá trị rừng tự nhiên trên diện tích 97,86 ha, tổng giá trị hơn 12,634 tỷ đồng theo Quyết định số 3400/QĐ-UBND ngày 8/7/2026.

Qua rà soát cho thấy, dự án Cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương có tiến độ giải phóng mặt bằng nhanh hơn rõ rệt, cơ bản hoàn thành phê duyệt hồ sơ và đã bàn giao hơn 75% diện tích toàn tuyến. Trong khi đó, dự án Cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc còn chậm ở khâu bàn giao mặt bằng, đặc biệt tại các đoạn ưu tiên thi công trên địa bàn Phường 2 Bảo Lộc và xã Đạ Huoai.

Đồng chí Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận tại buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, 2 dự án cao tốc là công trình hạ tầng giao thông có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo trục kết nối liên vùng, mở rộng không gian phát triển và nâng cao năng lực vận tải của tỉnh. Vì vậy, việc bảo đảm tiến độ, chất lượng dự án là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, phải được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt và đồng bộ.

Đồng chí Bùi Thắng đánh giá cao nỗ lực của Đảng ủy UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương trong thời gian qua, song cho rằng, tiến độ tổng thể vẫn chưa đáp ứng yêu cầu; mặt bằng bàn giao còn rời rạc, chưa hình thành nhiều đoạn tuyến liên tục để tổ chức thi công đồng bộ. Một số khu tái định cư, công tác di dời hạ tầng kỹ thuật, hoàn thiện hồ sơ thiết kế, thu xếp tín dụng và huy động nguồn lực của nhà đầu tư còn chậm.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thắng yêu cầu tập trung cao nhất cho công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư và tổ chức thi công, thực hiện theo tinh thần “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ trách nhiệm”; mặt bằng bàn giao đến đâu phải thi công ngay đến đó, ưu tiên các đoạn tuyến liên tục, vị trí cầu, nút giao và các hạng mục trên đường găng của dự án.

Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tham dự buổi làm việc

Đồng chí Bùi Thắng yêu cầu việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phải bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân; tăng cường đối thoại, tuyên truyền, vận động và giải quyết kịp thời kiến nghị ngay từ cơ sở. Các khu tái định cư phải được hoàn thiện trước hoặc đồng thời với thu hồi đất ở, bảo đảm người dân có nơi ở mới và điều kiện ổn định cuộc sống.

Đặc biệt, đồng chí Bùi Thắng nhấn mạnh, phải hoàn thành bàn giao 100% mặt bằng sạch trước tháng 9/2026. Đối với các trường hợp còn vướng tranh chấp, pháp lý hoặc vượt thẩm quyền, phải lập danh sách riêng, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và mốc xử lý, không để ảnh hưởng đến tiến độ thi công các đoạn tuyến còn lại.

Đối với dự án Cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thắng yêu cầu tiếp tục bám mục tiêu hoàn thành và đưa vào khai thác trong quý IV/2027. Đối với dự án Cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương, trong thời gian chờ cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh chủ trương đầu tư hoặc tiến độ dự án, các cơ quan, đơn vị và nhà đầu tư vẫn phải thực hiện theo tiến độ đã được phê duyệt, không được lấy việc đề xuất điều chỉnh làm lý do chậm hoàn thiện hồ sơ, thu xếp vốn và tổ chức thi công.

Quang cảnh buổi làm việc

“ UBND tỉnh khẩn trương rà soát, hoàn thiện kế hoạch tổng thể và tiến độ chi tiết từng dự án; đẩy nhanh bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; ưu tiên xử lý các vị trí trọng điểm có thể thi công ngay; đồng thời chỉ đạo các nhà đầu tư tập trung hoàn thiện thủ tục về thiết kế, nguồn vốn, vật liệu, nhân lực và thiết bị để triển khai thi công ngay khi có mặt bằng. Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Bùi Thắng

Đồng chí Bùi Thắng cũng yêu cầu tập trung giải ngân vốn bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và vốn nhà nước tham gia dự án, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2026; đề nghị cấp ủy, chính quyền các xã, phường có dự án đi qua tăng cường công tác dân vận, đối thoại, phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong vận động Nhân dân đồng thuận bàn giao mặt bằng, không để phát sinh điểm nóng, khiếu kiện đông người kéo dài.