Pháp luật - Đời sống Lâm Đồng quyết tâm giữ rừng, không để phát sinh “điểm nóng” Trước tình hình vi phạm pháp luật về lâm nghiệp vẫn diễn biến phức tạp, Lâm Đồng đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ rừng, kiên quyết xử lý các hành vi xâm hại tài nguyên rừng.

Lâm Đồng có hơn 1,1 triệu ha rừng

Phát hiện, xử lý hàng trăm vụ vi phạm

Là địa phương có diện tích rừng đứng đầu cả nước với hơn 1,1 triệu ha, rừng giữ vai trò đặc biệt quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, điều tiết nguồn nước và ứng phó với biến đổi khí hậu. Vì vậy, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng luôn được tỉnh Lâm Đồng xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên.

Thời gian qua, dưới sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương, lực lượng chức năng và các đơn vị chủ rừng triển khai nhiều giải pháp nhằm tăng cường quản lý tài nguyên rừng, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp.

Theo thống kê của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã phát hiện 300 vụ vi phạm pháp luật về lâm nghiệp. Trong đó, 175 vụ đã xác định được đối tượng vi phạm, chiếm 58,3%; 125 vụ còn lại đang tiếp tục được điều tra, xác minh.

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh phát hiện 300 vụ vi phạm pháp luật về lâm nghiệp

Đáng chú ý, diện tích rừng bị thiệt hại do phá rừng là 22,7 ha, tăng 5,8 ha, tương đương tăng 34,6% so với cùng kỳ năm trước. Ngoài các vụ phá rừng, lực lượng chức năng còn phát hiện nhiều vụ khai thác, vận chuyển, tàng trữ lâm sản trái pháp luật; vi phạm quy định về quản lý động vật hoang dã và phòng cháy, chữa cháy rừng.

Tang vật thu giữ gồm 175,4 m³ gỗ các loại, 124,6 ster củi, 1.500 cây le cùng nhiều phương tiện phục vụ hành vi vi phạm như: ô tô, xe máy, máy múc, cưa máy và các dụng cụ khác.

Rừng ở Lâm Đồng giữ vai trò đặc biệt quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, điều tiết nguồn nước và ứng phó với biến đổi khí hậu



Qua rà soát, toàn tỉnh có 13 vụ việc được xác định có tính chất nghiêm trọng, phức tạp và nổi cộm. Trong đó, có 6 vụ phá rừng trái pháp luật với diện tích thiệt hại gần 5 ha; 4 vụ khai thác rừng trái phép gây thiệt hại hơn 179 m³ gỗ; 2 vụ vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng và 1 vụ tàng trữ lâm sản trái pháp luật.

Hiện các Hạt kiểm lâm đang phối hợp với cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý theo đúng quy định.

Đồng bộ giải pháp để giữ rừng

Ông Hoàng Tất Dương, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng cho hay, thời gian qua, Chi cục Kiểm lâm đã tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, các chủ rừng và lực lượng chức năng tổ chức tuần tra, kiểm soát rừng, nhất là tại các khu vực trọng điểm. Số vụ vi phạm được phát hiện tăng không chỉ phản ánh những diễn biến phức tạp trong lĩnh vực lâm nghiệp, mà còn cho thấy sự chủ động, quyết liệt của lực lượng kiểm lâm và các đơn vị liên quan trong công tác tuần tra, kiểm soát.

“Việc phát hiện các trường hợp vi phạm thể hiện quyết tâm của lực lượng kiểm lâm trong đấu tranh với các hành vi xâm hại tài nguyên rừng. Chúng tôi kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ rừng”, ông Dương

Cũng theo ông Hoàng Tất Dương, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh, dù địa bàn quản lý rộng, địa hình phức tạp, nhiều khu vực rừng nằm xa khu dân cư, song với sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh và sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, công tác quản lý, bảo vệ rừng đã đạt nhiều kết quả tích cực.

Lực lượng chức năng tuần tra bảo vệ rừng

Thời gian tới, lực lượng kiểm lâm sẽ tiếp tục duy trì lực lượng thường xuyên bám rừng, tăng cường tuần tra tại các khu vực trọng điểm, ứng dụng công nghệ trong theo dõi diễn biến tài nguyên rừng; đồng thời tập trung rà soát, xử lý dứt điểm các vụ việc còn tồn đọng, không để phát sinh các "điểm nóng" về phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp.

Theo đánh giá của UBND tỉnh Lâm Đồng, bên cạnh những kết quả đạt được, tình trạng phá rừng, đầu độc làm chết cây rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp, xây dựng công trình trái phép trên đất lâm nghiệp và chuyển nhượng trái phép đất thuộc các dự án nông, lâm nghiệp vẫn còn xảy ra ở một số địa phương, ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý nhà nước về lâm nghiệp.

Lực lượng chức năng tuần tra bảo vệ rừng

“ Ngày 23/7, UBND tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ngành, địa phương và đơn vị chủ rừng tiếp tục tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng; đẩy mạnh tuần tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật, lấn chiếm đất lâm nghiệp; đồng thời đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án liên quan đến vi phạm pháp luật về lâm nghiệp.

Thực tế cho thấy, bảo vệ rừng không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng kiểm lâm mà cần sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, chính quyền các cấp, các chủ rừng và người dân. Việc tăng cường quản lý nhà nước, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, kết hợp với đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng sẽ góp phần giữ vững hơn 1,1 triệu ha rừng của Lâm Đồng, bảo vệ đa dạng sinh học, gìn giữ “lá phổi xanh” của tỉnh, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững trong thời gian tới.