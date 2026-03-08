Thời sự Lâm Đồng quyết tâm hoàn thành giải phóng mặt bằng 3 dự án cao tốc trong tháng 8 Chiều 3/8, chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh về tiến độ 3 dự án cao tốc trọng điểm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung hoàn thành giải phóng mặt bằng trong tháng 8, đồng thời đẩy nhanh thi công và giải ngân vốn đầu tư.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười chủ trì hội nghị

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Lê Trọng Yên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Võ Ngọc Hiệp, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và các ban quản lý dự án liên quan.

Ông Nguyễn Nhân Bản, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 báo cáo tiến độ thực hiện 2 dự án Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương

Tại hội nghị, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Lâm Đồng báo cáo tình hình thực hiện 2 dự án cao tốc theo phương thức PPP là Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương.

Đồng chí Lê Trọng Yên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Đối với dự án Cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc, có chiều dài khoảng 66 km, trong đó đoạn qua Lâm Đồng khoảng 55 km. Tổng mức đầu tư dự án là 18.002 tỷ đồng, do Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải làm nhà đầu tư, dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác trong quý IV/2027.

Đồng chí Võ Ngọc Hiệp, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Đến ngày 27/7/2026, trên địa bàn Lâm Đồng có 958 trường hợp bị ảnh hưởng, tổng diện tích bồi thường khoảng 401,97 ha. Các địa phương đã phê duyệt phương án bồi thường cho 856/950 hộ, đạt 90%; đã chi trả cho 473 hộ với số tiền hơn 534 tỷ đồng.

Diện tích đã bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư đạt khoảng 120,44 ha, tương đương 30% tổng diện tích cần thu hồi; phần còn lại dự kiến bàn giao trong quý III/2026.

Ông Lê Văn Tạo, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại hội nghị

Dự án được khởi công ngày 19/12/2025; hiện nhà đầu tư đã xây dựng 5 khu lán trại, bãi tập kết vật tư, huy động 68 thiết bị và 110 nhân sự, triển khai 7 mũi thi công. Do mới triển khai thi công từ tháng 7/2026 nên chưa phát sinh khối lượng nghiệm thu, thanh toán.

Về vốn đầu tư, kế hoạch vốn năm 2026 của dự án là 2.432,433 tỷ đồng; đến nay, đã giải ngân 467,2 tỷ đồng, đạt 19,21% kế hoạch. Lũy kế giải ngân từ năm 2025 đạt 1.079,12/3.131,508 tỷ đồng, tương đương 34,46%.

Giám đốc Sở Tài chính Lê Ngọc Tiến phát biểu tại buổi làm việc

Đối với dự án Cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương, có chiều dài khoảng 73,62 km, tổng mức đầu tư 17.718 tỷ đồng, do liên danh T&T - Phương Trang (FUTA) - Phương Thành thực hiện, dự kiến hoàn thành trong quý IV/2027.

Đến ngày 28/7/2026, dự án có 2.538 trường hợp bị ảnh hưởng, tổng diện tích bồi thường khoảng 621,13 ha. Các địa phương đã phê duyệt phương án bồi thường cho 2.451/2.527 hộ, đạt 97%; đã chi trả cho 2.043 hộ với số tiền hơn 2.402 tỷ đồng. Diện tích đã bàn giao mặt bằng đạt 471,34 ha, tương đương 75,88% tổng diện tích dự án; phần còn lại dự kiến bàn giao trong quý III/2026.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Phan Nguyễn Hoàng Tân phát biểu tại buổi làm việc

Dự án khởi công ngày 29/6/2025, đã hoàn thành công tác rà phá bom mìn. Nhà đầu tư hiện huy động 13 mũi thi công, 149 nhân sự và 75 thiết bị, đang triển khai thi công các cầu vượt, nút giao Tân Châu, Phú Hội và nhiều đoạn nền đường.

Kế hoạch vốn năm 2026 của dự án là 1.171,007 tỷ đồng; đến nay, đã giải ngân 413,6 tỷ đồng, đạt 35,32% kế hoạch. Lũy kế từ năm 2025, dự án giải ngân đạt 3.160,077/3.917,484 tỷ đồng, tương đương 80,66%.

Quyền Giám đốc Sở Xây dựng Cao Sơn Dũng phát biểu tại buổi làm việc

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 cũng báo cáo tiến độ Khu tái định cư Đạ Huoai phục vụ dự án Cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc. Khu tái định cư có diện tích 12,58 ha, quy mô 140 lô, tổng mức đầu tư khoảng 151 tỷ đồng. Đến nay, công trình đạt khoảng 60% khối lượng, dự kiến hoàn thành trong năm 2026.

Ông Nguyễn Thanh Chương, Phó Giám đốc Sở Xây dựng phát biểu tại buổi làm việc

Cũng tại hội nghị, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3 báo cáo tình hình triển khai dự án thành phần 2 và dự án thành phần 4 thuộc cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành.

Đối với dự án thành phần 2 (đường gom, cầu vượt ngang), tổng mức đầu tư khoảng 338 tỷ đồng, hiện mới giải ngân hơn 1 tỷ đồng, đạt 0,3% kế hoạch vốn năm 2026. Nguyên nhân chủ yếu do vướng điều chỉnh thiết kế cơ sở của dự án thành phần 1, dẫn đến phải tạm dừng thi công một số gói thầu để chờ hoàn thiện hồ sơ và còn vướng phạm vi quy hoạch thăm dò bô xít.

Đối với dự án thành phần 4 (bồi thường, hỗ trợ, tái định cư), đến nay, đã chi trả bồi thường và bàn giao mặt bằng được hơn 108 ha, đạt khoảng 32% chiều dài toàn tuyến; giải ngân kế hoạch vốn năm 2026 đạt 65%, tương đương hơn 323 tỷ đồng.

Tuy nhiên, do áp dụng đơn giá bồi thường đất và cây trồng mới theo quy định của tỉnh, tổng chi phí bồi thường dự kiến tăng thêm khoảng 180 tỷ đồng, làm tổng mức đầu tư dự án tăng từ khoảng 662 tỷ đồng lên hơn 838 tỷ đồng.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đỗ Tấn Sương phát biểu tại buổi làm việc

Để bảo đảm tiến độ và nguồn vốn, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3 đề xuất UBND tỉnh xem xét điều chuyển khoảng 90 tỷ đồng vốn không giải ngân hết của dự án thành phần 2 sang dự án thành phần 4 để phục vụ công tác chi trả bồi thường, hỗ trợ tái định cư trong quý III/2026.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Trọng Yên và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp đã cho ý kiến đối với những khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật và tiến độ giải ngân của các dự án.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười nhấn mạnh, thời gian còn lại không nhiều, các sở, ngành, địa phương, ban quản lý dự án và nhà thầu phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn nhìn nhận các tồn tại để tập trung tháo gỡ dứt điểm.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười phát biểu kết luận tại hội nghị

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười phát biểu kết luận tại hội nghị



Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười đánh giá tiến độ giải ngân và công tác giải phóng mặt bằng hiện nay vẫn chưa đạt yêu cầu. Các địa phương phải rà soát cụ thể từng xã, từng đoạn tuyến, tổ chức đối thoại với người dân để chốt từng nội dung còn vướng mắc.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến, kết nối đến các xã, phường có dự án đi qua

“ Các cơ quan, đơn vị đẩy nhanh tiến độ, “làm ngày, làm đêm” để hoàn thành các nhiệm vụ được giao; tập trung toàn lực trong tháng 8 để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng cho các tuyến cao tốc. Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười

Quang cảnh hội nghị

Ban quản lý dự án được giao làm việc trực tiếp với các nhà thầu để triển khai thi công ngay tại các vị trí đã được bàn giao mặt bằng sạch. Các nhà đầu tư và đơn vị thi công phải tăng tốc thi công, đẩy nhanh giải ngân nguồn vốn Trung ương và địa phương đã bố trí, cam kết hoàn thành kế hoạch vốn năm 2026, tạo tiền đề để các dự án cao tốc hoàn thành đúng tiến độ vào quý IV/2027.