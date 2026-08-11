Thời sự Lâm Đồng quyết tâm hoàn thành giải phóng mặt bằng cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương trong tháng 9/2026 Sáng 11/8, tại xã Đức Trọng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Bùi Thắng chủ trì buổi làm việc với đại diện lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương để nghe báo cáo tình hình triển khai dự án Cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương.

Đồng chí Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng chủ trì buổi làm việc

Tham dự buổi làm việc có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị và địa phương có tuyến cao tốc đi qua.

Ông Lê Văn Tạo, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại buổi làm việc

Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Lâm Đồng, dự án Xây dựng đường bộ cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương có chiều dài 73,615 km, tổng diện tích đất thu hồi 621,128 ha, với 2.537 hộ gia đình, cá nhân và tổ chức bị ảnh hưởng.

Ông Trần Viết Cường, Chủ tịch UBND xã Bảo Lâm 2 báo cáo tiến độ thực hiện dự án trên địa bàn

Đến ngày 8/8/2026, toàn dự án đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho 2.451 hộ với tổng kinh phí hơn 3.164,978 tỷ đồng, diện tích 545,361 ha, đạt 97% số hộ và 87,8% diện tích cần phê duyệt. Trong đó, năm 2025 đã phê duyệt 2.330 hộ/513,668 ha, năm 2026 phê duyệt thêm 121 hộ/31,693 ha.

Ông Nguyễn Mậu Thế, Chủ tịch UBND xã Tân Hội báo cáo tiến độ giải phóng mặt bằng thực hiện dự án trên địa bàn

Hiện toàn tuyến còn khoảng 351 hộ với diện tích 32,072 ha chưa hoàn tất phê duyệt phương án bồi thường. Trong đó, có 275 hộ thuộc diện phê duyệt bổ sung và 76 hộ thuộc diện phê duyệt phương án mới.

Ông Lưu Trùng Dương, Chủ tịch UBND xã Đức Trọng báo cáo tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cao tốc trên địa bàn

Theo báo cáo, các địa phương đã hoàn thành phê duyệt 100% hồ sơ gồm: Bảo Lâm, Di Linh, Tân Hội và Hiệp Thạnh. Một số địa phương vẫn còn diện tích chưa phê duyệt như: Gia Hiệp còn 10,5 ha, Ninh Gia còn 20,79 ha, Phường 1 Bảo Lộc còn 0,37 ha và Đức Trọng còn bổ sung 1 hộ chưa phê duyệt phương án.

Ông Trần Văn Hiệp, Quyền Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Lâm Đồng phát biểu

Tại buổi làm việc, đại diện các địa phương đã báo cáo tiến độ giải phóng mặt bằng phục vụ thi công tuyến cao tốc trên địa bàn; đồng thời nêu những khó khăn, vướng mắc hiện nay, nhất là đối với các trường hợp chưa đồng thuận nhận tiền bồi thường, hỗ trợ.

Đại tá Phạm Thanh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại buổi làm việc

Các địa phương đề xuất tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động, đối thoại trực tiếp với người dân, tháo gỡ các khó khăn phát sinh và bày tỏ quyết tâm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trong tháng 9/2026.

Đại diện lãnh đạo đơn vị thi công phát biểu, báo cáo tiến độ thực hiện dự án Cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan cũng phát biểu làm rõ các kiến nghị của địa phương và người dân; phân tích nguyên nhân một số vướng mắc về giá đất, tài sản trên đất, thủ tục pháp lý và đề xuất hướng xử lý trong thời gian tới nhằm đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng cho dự án.

Ông Nguyễn Thanh Chương, Phó Giám đốc Sở Xây dựng phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải yêu cầu các địa phương tập trung cao độ cho công tác giải phóng mặt bằng, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ còn tồn đọng, tăng cường vận động các hộ dân nhận tiền và bàn giao mặt bằng.

Đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại buổi làm việc

Đồng chí Nguyễn Hồng Hải cũng đề nghị các đơn vị thi công, nhà đầu tư huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức thi công khoa học, tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ triển khai các hạng mục của dự án Cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Bùi Thắng nhấn mạnh, dự án Cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương là công trình giao thông trọng điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Lâm Đồng và khu vực Tây Nguyên. Tuyến cao tốc khi hoàn thành sẽ mở rộng không gian phát triển, tăng cường kết nối vùng, tạo động lực thu hút đầu tư và nâng cao đời sống Nhân dân.

Đồng chí Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận tại buổi làm việc

Đồng chí Bùi Thắng yêu cầu các cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung cao độ cho công tác giải phóng mặt bằng; xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm cần được triển khai quyết liệt, đồng bộ và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc. Các địa phương phải tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, đối thoại với người dân để tạo sự đồng thuận, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

Đại diện lãnh đạo các địa phương tham dự buổi làm việc

Các sở, ngành, đơn vị liên quan phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp, hướng dẫn và hỗ trợ địa phương xử lý dứt điểm các nội dung thuộc thẩm quyền; không để hồ sơ tồn đọng kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án.