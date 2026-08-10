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    Thời sự Lâm Đồng

    Lâm Đồng quyết tâm hoàn thành giải phóng mặt bằng cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc trong tháng 9

    Hoàng Sa 10/08/2026 13:19

    Sáng 10/8, đồng chí Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng chủ trì buổi làm việc với đại diện lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương liên quan để nghe báo cáo tình hình triển khai Dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc.

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    Đồng chí Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng chủ trì buổi làm việc

    Tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị và địa phương có tuyến cao tốc đi qua.

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    Ông Nguyễn Thanh Chương, Phó Giám đốc Sở Xây dựng phát biểu tại buổi làm việc

    Theo báo cáo, Dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc có chiều dài khoảng 66 km, tổng mức đầu tư 18.002 tỷ đồng. Đoạn qua địa bàn tỉnh Lâm Đồng dài khoảng 55 km, đi qua 5 xã, phường, gồm: Phường 1 Bảo Lộc, Phường 2 Bảo Lộc, xã Đạ Huoai, xã Đạ Huoai 2 và xã Đạ Tẻh 2.

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    Ông Nguyễn Hữu Hưng, Phó Chủ tịch xã Đạ Huoai báo cáo tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng trên địa bàn

    Trên địa bàn tỉnh, tuyến đi qua khoảng 24 km đất rừng đã được điều chỉnh đưa ra khỏi quy hoạch lâm nghiệp và hoàn tất thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất. Tổng diện tích dự kiến thu hồi hơn 401 ha, ảnh hưởng đến 958 trường hợp.

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    Ông Phùng Minh Đức, Chủ tịch UBND xã Đạ Tẻh 2 báo cáo tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn

    Đến nay, các địa phương đã phê duyệt phương án bồi thường cho 909/950 hộ với tổng kinh phí hơn 1.095 tỷ đồng. Công tác kiểm kê, xác minh nguồn gốc đất và lập phương án bồi thường đối với các trường hợp còn lại đang được khẩn trương hoàn thiện.

    Tại buổi làm việc, lãnh đạo các xã Đạ Huoai, Đạ Huoai 2 và Đạ Tẻh 2 đã báo cáo tiến độ giải phóng mặt bằng, đồng thời nêu những khó khăn, vướng mắc liên quan đến xác định nguồn gốc đất, hoàn thiện hồ sơ bồi thường và bố trí tái định cư.

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    Ông Hồ Văn Khánh, Chủ tịch UBND xã Đạ Huoai 2 báo cáo tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, thực hiện dự án cao tốc trên địa bàn

    Đại diện các sở, ngành cũng tham gia thảo luận, đề xuất giải pháp tháo gỡ để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

    Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải yêu cầu chủ đầu tư và các nhà thầu chủ động nguồn lực, sẵn sàng triển khai thi công ngay khi có mặt bằng. Những khu vực đã đủ điều kiện phải tăng cường nhân lực, máy móc và mở rộng mũi thi công, tránh tình trạng chờ đợi giữa các khâu.

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    Đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

    Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải cũng yêu cầu các sở, ngành bám sát dự án, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc thuộc lĩnh vực phụ trách; các vấn đề vượt thẩm quyền phải nhanh chóng tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, xử lý.

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    Ông Võ Ngọc Minh Phát, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng số 1 báo cáo tiến độ thực hiện dự án tại buổi làm việc

    Trước đó, đoàn công tác của Tỉnh ủy đã đi khảo sát thực tế tại một số vị trí nút giao và khu tái định cư trên địa bàn xã Đạ Huoai, sau đó làm việc tại xã Đạ Tẻh 2.

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    Đại diện đơn vị thi công Tập đoàn Sơn Hải phát biểu tại buổi làm việc

    Tại hiện trường, lãnh đạo xã Đạ Huoai báo cáo tiến độ giải phóng mặt bằng và tình hình bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Đại diện nhà thầu Tập đoàn Sơn Hải cũng thông tin sơ bộ về công tác triển khai thi công tại một số vị trí đã được bàn giao mặt bằng.

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    Đồng chí Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

    Kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thắng nhấn mạnh đây là dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và khu vực Tây Nguyên.

    Đồng chí Bùi Thắng yêu cầu các địa phương tiếp tục tập trung cao độ cho công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; tăng cường tuyên truyền, vận động để tạo sự đồng thuận của người dân.

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    Đồng chí Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng kiểm tra thực tế tại các vị trí nút giao và khu tái định cư trên địa bàn xã Đạ Huoai

    Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thắng đề nghị các sở, ngành phối hợp chặt chẽ với địa phương và chủ đầu tư, xử lý dứt điểm các tồn tại phát sinh, bảo đảm bàn giao mặt bằng đúng tiến độ, tạo điều kiện để dự án được triển khai đồng bộ và hiệu quả.

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    Đồng chí Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng kiểm tra thực tế tại các vị trí nút giao và khu tái định cư trên địa bàn xã Đạ Huoai

    Các sở, ngành và địa phương phải tập trung tối đa nhân lực, thời gian và nguồn lực để tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc còn tồn tại; đẩy nhanh phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, quyết tâm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trong tháng 9/2026, tạo điều kiện để dự án được triển khai đồng bộ, liên tục và đúng tiến độ.

    Đồng chí Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng

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    Đồng chí Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng kiểm tra thực tế công tác bàn giao giải phóng mặt bằng tuyến cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc
    Hoàng Sa Hoàng Sa

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    Đồng chí Bùi Thắng

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          Lâm Đồng quyết tâm hoàn thành giải phóng mặt bằng cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc trong tháng 9
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