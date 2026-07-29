Pháp luật - Đời sống Lâm Đồng quyết tâm kéo giảm tai nạn giao thông trên Quốc lộ 1A Lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Lâm Đồng tăng cường tuần tra, kiểm soát, quyết tâm kéo giảm tai nạn giao thông trên Quốc lộ 1A.

Lực lượng CSGT kiểm tra phương tiện lưu thông trên tuyến Quốc lộ 1A

Xử lý nghiêm vi phạm

Quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh Lâm Đồng dài hơn 185 km, là tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực Nam Trung Bộ với Đông Nam Bộ, có lưu lượng phương tiện lưu thông rất lớn mỗi ngày.

Dù sau khi các tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây đưa vào khai thác, lượng phương tiện trên Quốc lộ 1A đã giảm so với trước, song nguy cơ mất an toàn giao thông vẫn hiện hữu do tuyến có nhiều điểm giao cắt, điểm quay đầu và các đoạn cong, cua nguy hiểm.

“ 6 tháng đầu năm, trên tuyến Quốc lộ 1A qua địa bàn tỉnh Lâm Đồng, xảy ra 40 vụ tai nạn giao thông, làm chết 29 người, bị thương 25 người. So với cùng kỳ năm trước, tai nạn giao thông đã giảm 2 tiêu chí, tuy nhiên kết quả chưa bền vững, nguy cơ phát sinh các vụ tai nạn nghiêm trọng vẫn còn cao. Phòng CSGT, Công an tỉnh Lâm Đồng

Trước tình hình đó, Phòng CSGT đã chỉ đạo các đơn vị phụ trách tuyến Quốc lộ 1A đồng loạt triển khai nhiều chuyên đề tuần tra, kiểm soát, duy trì lực lượng làm nhiệm vụ 24/24 giờ, tập trung xử lý các hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Lực lượng CSGT kiểm tra thông tin Giấy phép lái xe trên ứng dụng

Tại khu vực phía Đông của tỉnh, Trạm CSGT Hàm Tân đã huy động tối đa lực lượng bám sát địa bàn, triển khai hàng trăm lượt tuần tra lưu động kết hợp kiểm soát tại các điểm trọng yếu. Qua đó, phát hiện, xử lý nghiêm nhiều trường hợp vi phạm với tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ".

Trung tá Nguyễn Đăng Vi, Phó Trưởng Trạm CSGT Hàm Tân cho biết, đơn vị đã huy động 100% cán bộ, chiến sĩ ngày đêm bám tuyến, tập trung xử lý các chuyên đề về tốc độ, nồng độ cồn, phương tiện quá khổ, quá tải cùng nhiều hành vi vi phạm khác có nguy cơ cao gây tai nạn giao thông.

Quyết tâm kéo giảm tai nạn giao thông cả 3 tiêu chí

Không chỉ Trạm CSGT Hàm Tân, Đội CSGT đường bộ số 2 và Đội CSGT đường bộ số 3 cũng đồng loạt tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn trên toàn tuyến Quốc lộ 1A.

Việc duy trì lực lượng thường xuyên trên tuyến đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, từng bước hình thành văn hóa giao thông, chấp hành quy định về tốc độ, làn đường và không điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu, bia.

Lực lượng CSGT kiểm tra giấy tờ người điều khiển phương tiện

Thượng tá Đỗ Ngọc Liêm, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 2 cho biết, tình hình tai nạn giao thông trên tuyến đơn vị phụ trách đã giảm rõ rệt so với trước đây. Ngoại trừ 1 vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên tuyến 715 do phương tiện bị mất phanh, các vụ tai nạn trên Quốc lộ 1A thuộc địa bàn quản lý đều giảm đáng kể.

Đối với nhiều lái xe thường xuyên lưu thông trên tuyến, việc lực lượng CSGT tăng cường tuần tra, kiểm soát đã góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật.

Lực lượng CSGT cho người vi phạm xem hình ảnh được hệ thống camera ghi lại

Xác định ứng dụng khoa học, công nghệ là giải pháp quan trọng trong bảo đảm trật tự an toàn giao thông, Phòng CSGT, Công an tỉnh đã khai thác hiệu quả hệ thống camera giám sát, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và cơ sở dữ liệu dùng chung để phát hiện, xử lý vi phạm.

Các trường hợp vi phạm được ghi nhận bằng hình ảnh, dữ liệu điện tử, phục vụ xử lý theo đúng quy định của pháp luật, góp phần nâng cao tính răn đe, hạn chế tình trạng vi phạm trên tuyến Quốc lộ 1A.

Cùng với việc bố trí lực lượng tuần tra khép kín 24/24 giờ, việc ứng dụng công nghệ thông tin đang tạo chuyển biến tích cực trong công tác quản lý, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường bộ huyết mạch của cả nước.

Theo Phòng CSGT, Công an tỉnh Lâm Đồng, từ nay đến cuối năm, đơn vị sẽ tiếp tục duy trì tuần tra, kiểm soát 24/24 giờ trên toàn tuyến Quốc lộ 1A, tập trung xử lý quyết liệt các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông. Phấn đấu kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương, góp phần bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt trên tuyến đường bộ huyết mạch của cả nước.