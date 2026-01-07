Kinh tế Lâm Đồng quyết tâm khơi thông nguồn lực từ các dự án ngoài ngân sách Với quyết tâm khơi thông nguồn lực, Lâm Đồng đang quyết liệt triển khai các giải pháp đồng bộ, nhằm tháo gỡ dứt điểm khó khăn, vướng mắc cho hàng trăm dự án đầu tư ngoài ngân sách. Động thái này không chỉ cứu vãn các dự án “bị nghẽn”, mà còn tiếp sức cho kinh tế - xã hội địa phương bứt phá.

Lâm Đồng có khoảng 20 dự án điện gió, điện năng lượng đang gặp khó khăn, vướng mắc cần sớm tháo gỡ

Gần 100 dự án được “giải cứu”

Lâm Đồng hiện có 365 dự án ngoài ngân sách rơi vào tình trạng gặp khó khăn, vướng mắc. Tổng quy mô dòng vốn từ các dự án này lên đến hơn 267.000 tỷ đồng.

Thực tế cho thấy một nguồn lực khổng lồ đang bị “chôn chân“, kìm hãm thu hút đầu tư và chưa thể đóng góp tối đa cho nền kinh tế địa phương trong một thời gian dài.

Trước thực trạng trên, với quyết tâm khơi thông nguồn lực, Lâm Đồng đã chỉ đạo quyết liệt, huy động sự vào cuộc đồng bộ của các tổ công tác chuyên trách. Hàng chục cuộc họp diễn ra để tập trung phân tích, đánh giá, phân nhóm khó khăn được Lâm Đồng tổ chức. Lãnh đạo tỉnh thường xuyên bám sát địa bàn, nắm bắt và tháo gỡ từng dự án.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Trọng Yên nắm bắt tiến độ các dự án điện gió phía Đông Lâm Đồng

Nhờ tinh thần xử lý dứt điểm, chỉ sau hơn 6 tháng thực hiện, địa phương đã phân loại và xử lý thành công hàng trăm dự án. Tính đến hết tháng 6/2026, Lâm Đồng đã tháo gỡ hoàn toàn khó khăn cho 97 dự án, với tổng vốn 52.600 tỷ đồng được giải phóng và tiếp tục triển khai.

Toàn tỉnh có 245 dự án đã, đang hoàn thành phương án xử lý. Các cơ quan chức năng đang đẩy mạnh lộ trình gỡ vướng theo các nhóm nguyên nhân cụ thể. Lâm Đồng đã xác định được 23 dự án chấm dứt hoạt động, với tổng vốn 2.934 tỷ đồng do không đủ điều kiện pháp lý để tiếp tục tháo gỡ theo quy định hiện hành.

Phó Giám đốc Sở Tài chính Lê Bình Minh chia sẻ, để có được kết quả như hiện tại là cả quá trình nỗ lực không ngừng nghỉ. Có những thời điểm, là đơn vị đầu mối phải tiếp nhận hàng trăm dự án khiến bộ phận xử lý rất rối ren. Tuy nhiên, bằng tất cả quyết tâm, kết quả bước đầu từng bước đáp ứng được kỳ vọng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp kiểm tra tiến độ dự án khu vực Lâm Đồng ngàn hoa

Theo ông Lê Bình Minh, ngay sau khi tổng hợp, xác định danh mục các dự án, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thành lập Tổ Chỉ đạo rà soát, xử lý các công trình, dự án tồn đọng kéo dài, có khó khăn, vướng mắc do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trực tiếp làm Tổ trưởng.

Tổ đã tiến hành phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, trực tiếp theo dõi và chỉ đạo sát sao đối với việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án. Nhiều phiên họp kịp thời để chỉ đạo, định hướng được triệu tập. Đến nay, phần lớn các dự án đã hoàn thành việc xác định phương án tháo gỡ cụ thể.

Đối với UBND tỉnh đã chủ động thành lập Ban Chỉ đạo về rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án trên địa bàn. Lãnh đạo tỉnh đã phân việc tháo gỡ vướng mắc, khó khăn các dự án theo từng giai đoạn khác nhau.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh kiểm tra tiến độ dự án khu vực phía Đông Lâm Đồng

Trong giai đoạn 1, tỉnh chia 365 dự án cho 6 Tổ giải quyết. Giai đoạn 2, toàn tỉnh có 5 Tổ theo từng nhóm khó khăn, vướng mắc khác nhau. Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp làm Tổ trưởng các tổ này.

“ Có tổng cộng 64 cuộc họp rà soát dự án trực tiếp được các tổ thực hiện. Qua đó, mỗi tổ tổng hợp, phân tích bản chất từng vướng mắc, từng dự án để xây dựng phương án tháo gỡ. Quá trình xử lý, các tổ giao trách nhiệm rõ ràng cho từng đơn vị, cá nhân, gắn thời hạn cụ thể hoàn thành mỗi dự án. Phó Giám đốc Sở Tài chính Lê Bình Minh

Ông Lê Bình Minh cho biết thêm, để tháo gỡ khó khăn kịp thời, lãnh đạo UBND tỉnh đã tổ chức các buổi làm việc, đối thoại trực tiếp với các nhà đầu tư có dự án đang gặp khó khăn trên địa bàn. Hoạt động này nhằm lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của doanh nghiệp, đồng thời đưa ra định hướng xử lý, cam kết đồng hành của chính quyền địa phương.

Không ai được đứng ngoài cuộc trong nhiệm vụ này

Qua đánh giá, phần lớn các dự án tại Lâm Đồng vẫn bị nghẽn ở các khâu như: thủ tục hành chính, quy hoạch, đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng và các vấn đề liên quan đến quy hoạch chuyển đổi mục đích sử dụng rừng…

Việc các dự án này bị đình trệ kéo dài không chỉ gây lãng phí tài nguyên đất đai, mà còn làm chậm nhịp độ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Ngọc Phúc kiểm tra tiến độ dự án tại xã Đinh Văn Lâm Hà

Mới đây, báo cáo với đoàn làm việc của Vụ địa bàn VII về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án ngoài ngân sách, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười khẳng định, Lâm Đồng không cho phép cá nhân, đơn vị nào đứng ngoài cuộc trong thực hiện nhiệm vụ này.

Bởi việc tháo gỡ khó khăn cho các dự án không chỉ là bước đi chiến lược, nhằm giải phóng nguồn lực kinh tế bị nghẽn, mà còn củng cố niềm tin vững chắc cho các nhà đầu tư khi chọn Lâm Đồng làm điểm đến.

“ Những đơn vị, cá nhân thiếu trách nhiệm hoặc gây cản trở, chậm trễ trong quá trình tháo gỡ khó khăn sẽ bị kiên quyết kiểm điểm, xử lý. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười

Người đứng đầu UBND tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, bây giờ, chính quyền không chờ nhà đầu tư tự tìm đến, mà các Tổ công tác phải chủ động tiếp cận, đối thoại, nhận diện nguyên nhân để giải quyết dứt điểm.

Tới đây, trong số 245 dự án đã xác định phương án tháo gỡ, tỉnh sẽ ưu tiên những dự án sau khi tháo gỡ là đi vào hoạt động ngay, góp phần vào phát triển kinh tế của địa phương.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn, Tổ trưởng Tổ công tác số 6 chủ trì cuộc họp tháo gỡ khó khăn các dự án đầu tư ngoài ngân sách

Tất cả các dự án đã được nhận diện rõ, Sở Tài chính phân nhóm ra theo từng lĩnh vực, gắn chuyên môn, trách nhiệm cho các sở, ngành. Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp tục vào cuộc theo dõi, đôn đốc tiến độ các dự án trong quá trình thực hiện phương án tháo gỡ.

Liên quan đến tháo gỡ khó khăn các dự án ngoài ngân sách, Phó Vụ trưởng Vụ địa bàn VII, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Tạ Quang Trung yêu cầu Lâm Đồng cần tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị thực hiện cụ thể và xác định rõ thời gian hoàn thành xử lý đối với các dự án.

“ Địa phương xác định rõ trách nhiệm từng cơ quan, đơn vị để đôn đốc thực hiện. Đối với nội dung thuộc thẩm quyền, tỉnh tập trung giải quyết dứt điểm. Trường hợp vượt thẩm quyền, địa phương chủ động báo cáo, nêu rõ căn cứ pháp lý và đề xuất cơ quan thẩm quyền hướng xử lý. Phó Vụ trưởng Vụ địa bàn VII Tạ Quang Trung

Phó Vụ trưởng Vụ địa bàn VII cũng lưu ý, trong quá trình thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, địa phương chủ động báo cáo Tổ giám sát phụ trách địa bàn. Trên cơ sở này, tổ sẽ báo cáo Ủy ban Kiểm tra Trung ương chỉ đạo các bộ, ngành tháo gỡ kịp thời.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng kiểm tra, nắm bắt tiến độ các dự án khu vực phía Đông Lâm Đồng

Có thể nói, việc tháo gỡ “điểm nghẽn” tại các dự án và khơi thông nguồn lực phát triển không chỉ là “bài toán” đơn thuần, mà là bệ phóng quyết định để Lâm Đồng hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng “2 con số”.

Để khơi thông hoàn toàn các nguồn lực này, đòi hỏi Lâm Đồng tiếp tục duy trì kỷ cương hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư và phát huy cao nhất vai trò của người đứng đầu.