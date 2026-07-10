Thời sự Lâm Đồng Lâm Đồng quyết tâm không để vốn đầu tư công "nằm chờ" Chiều 10/7, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Lê Trọng Yên chủ trì cuộc họp Tổ công tác số 1 nhằm kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026.

Quang cảnh cuộc họp

Tổ công tác số 1 thực hiện theo dõi, đôn đốc 58 chủ đầu tư với tổng kế hoạch vốn bố trí năm 2026 là 4.263,439 tỷ đồng. Tính đến ngày 8/7, giá trị giải ngân đạt 1.179,113 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 27,66% trên tổng kế hoạch vốn được giao.

Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 thuộc Tổ công tác số 1 theo dõi, đôn đốc đạt khá, đặc biệt trong tuần từ ngày 25/6 - 1/7 đã giải ngân 578,08 tỷ đồng, tăng 14,44% so với số giải ngân phát sinh trong tuần trước; hiện đang cao hơn 1,71% so với mức tỷ lệ giải ngân bình quân chung của toàn tỉnh.

Lãnh đạo Sở Tài chính báo cáo kết quả giải ngân vốn của Tổ công tác số 1

Trong bối cảnh nhiều khó khăn, kết quả giải ngân thể hiện sự nỗ lực lớn của các chủ đầu tư và các địa phương. Vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các chủ đầu tư, địa phương trong công tác đầu tư công từng bước được nâng cao.

Thông qua quá trình triển khai, nhiều khó khăn, vướng mắc về thể chế, cơ chế, thủ tục đầu tư, quy hoạch, đất đai đã được rà soát, kiến nghị Trung ương sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh. Qua đó góp phần hoàn thiện môi trường pháp lý, nâng cao hiệu quả quản lý đầu tư công trong giai đoạn tới.

Tuy nhiên, công tác giải ngân vốn gặp các khó khăn, vướng mắc như: công tác chuẩn bị đầu tư tại một số dự án mở mới còn chậm; giải phóng mặt bằng gặp khó khăn; năng lực nhà thầu hạn chế; nguyên vật liệu khan hiếm; giá cả nhiên liệu, nguyên vật liệu tăng cao.

Lãnh đạo xã Thuận Hạnh báo cáo công tác giải ngân vốn của địa phương

Tại cuộc họp, các đại biểu phân tích, làm rõ nguyên nhân các khó khăn và hạn chế, từ đó đề ra các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn năm 2026.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Trọng Yên đề nghị các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư quyết tâm cao phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân theo kế hoạch năm 2026

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Trọng Yên nhấn mạnh: kết quả giải ngân vốn đầu tư công có ý nghĩa quan trọng đối với việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế "2 con số" của tỉnh. Vì vậy, các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư cần tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tranh thủ thời tiết thuận lợi vừa thi công vừa thực hiện công tác mặt bằng sớm để thực hiện giải ngân vốn theo đúng kế hoạch.

“ Các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư cần tập trung hoàn thành 100% giải ngân nguồn vốn chuyển tiếp từ năm 2025 sang năm 2026 và nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia. Đồng thời, các chủ đầu tư cần rút kinh nghiệm, phối hợp với Sở Tài chính chủ động xây dựng kế hoạch, hoàn thiện các thủ tục liên quan đến kế hoạch đầu tư công năm 2027 ngay từ bây giờ. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Lê Trọng Yên

Các địa phương linh hoạt, tăng cường chỉ đạo, chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ giải phóng mặt bằng trên địa bàn. Các chủ đầu tư thường xuyên theo dõi, đánh giá tiến độ giải ngân của từng dự án. Những đơn vị có kết quả giải ngân tốt cần được kịp thời biểu dương, khen thưởng. Đối với các đơn vị có tỷ lệ giải ngân thấp phải nghiêm túc nhìn nhận nguyên nhân, xây dựng giải pháp khắc phục và quyết liệt hơn trong tổ chức thực hiện.