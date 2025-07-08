Thời sự Lâm Đồng quyết tháo gỡ vướng mắc giải phóng mặt bằng các dự án lớn Ngày 7/8, UBND tỉnh Lâm Đồng đã họp trực tuyến với 124 xã, phường, đặc khu để tìm hướng gỡ vướng trong giải phóng mặt bằng (GPMB) các công trình, dự án trọng điểm.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Lê Trọng Yên chủ trì cuộc họp chiều 7/8

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT), hiện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đang tổ chức thực hiện công tác xác định giá đất cụ thể đối với 25 dự án.

Trong số này, có 5 dự án đã trình Hội đồng thẩm định giá đất và 20 dự án đang thực hiện các bước theo quy trình xác định giá đất.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo việc xác định giá đất và giải phóng mặt bằng các công trình, dự án lớn của tỉnh

Toàn tỉnh Lâm Đồng có 48 công trình, dự án lớn trọng điểm. Hiện có 22 công trình, dự án đang thực hiện công tác GPMB. Trong đó, có thể kể đến một số công trình như: Dự án hồ chứa nước Ka Pét, Dự án KCN Sơn Mỹ I và Sơn Mỹ II, Dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương, Dự án Quảng trường trung tâm Gia Nghĩa…

Nhìn chung, khối lượng GPMB đối với các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh là rất lớn. Mặc dù đã đạt được một số kết quả nhất định nhưng công tác GPMB tại các dự án vẫn còn nhiều tồn tại. Tiến độ GPMB nhiều dự án quá chậm so với kế hoạch đề ra, ảnh hưởng đến việc kêu gọi, thu hút đầu tư.

Lãnh đạo Sở Tài chính bày tỏ lo ngại về công tác thẩm định giá đất tại UBND cấp xã và đề xuất tổ chức tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ nội dung này

Công tác thu hồi đất trước đây do UBND cấp huyện thực hiện. Sau khi sắp xếp theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Chính phủ đã phân cấp, phân quyền về cho Chủ tịch UBND cấp xã thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, tỉnh Lâm Đồng có 124 xã, phường và đặc khu Phú Quý. Sở NN-MT đã nhận được báo cáo của 34 đơn vị hành chính cấp xã và các đơn vị liên quan về những khó khăn, vướng mắc trong GPMB.

Các xã, phường báo cáo trực tuyến về tình hình giải phóng mặt bằng các công trình, dự án lớn trên địa bàn

Tại cuộc họp, lãnh đạo UBND các xã, phường của Lâm Đồng đã báo cáo cụ thể về tiến độ, khó khăn, vướng mắc của các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn.

Những khó khăn này chủ yếu liên quan đến: Định mức kinh tế - kỹ thuật về giá đất, bảng giá đất, Hội đồng thẩm định giá đất, Hội đồng GPMB, các dự án chậm tiến độ…

Chi cục Quản lý đất đai, Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn UBND cấp xã việc trích đo, trích lục bản đồ cung cấp thông tin phục vụ công tác thu hồi đất

Lãnh đạo Sở NN-MT và các sở, ngành đã trực tiếp giải đáp một số ý kiến mà các xã, phường nêu ra trong cuộc họp. Các đơn vị chuyên môn cũng có hướng dẫn UBND cấp xã chủ động triển khai các phần việc thuộc thẩm quyền để triển khai hiệu quả công tác GPMB.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trọng Yên, việc GPMB chậm trễ do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan. Trong đó, công tác xác định giá đất cụ thể còn chậm và phần lúng túng, ảnh hưởng tới công tác GPMB.

Lãnh đạo Thanh tra tỉnh hướng dẫn các xã, phường và đặc khu công tác giải quyết khiếu nại liên quan đến giải phóng mặt bằng

Do đó, UBND cấp xã có dự án phải tích cực rà soát, tổng hợp, phân loại các khó khăn để xác định thẩm quyền, trách nhiệm của đơn vị giải quyết. UBND cấp xã cần huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị tham gia vào công tác tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận, bàn giao mặt bằng.

Đồng chí Lê Trọng Yên yêu cầu, các chủ đầu tư chủ động bố trí cán bộ có năng lực phối hợp với các sở, ngành và UBND cấp xã xử lý dứt điểm các vướng mắc trong công tác GPMB. Sở NN-MT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tham mưu UBND tỉnh xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh bảo đảm tính thống nhất, linh hoạt.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trọng Yên yêu cầu sớm tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các công trình, dự án lớn