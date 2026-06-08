Chính trị Lâm Đồng rà soát công tác tổ chức các ngày lễ lớn năm 2026 Chiều 6/8, Ban Chỉ đạo tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động từ đầu năm đến nay, triển khai phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2026.

Đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị

Đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Bùi Huy Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Đinh Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, cùng các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh.

Đồng chí Bùi Huy Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lâm Đồng phát biểu tại hội nghị

Từ đầu năm đến nay, các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, đảng ủy các xã, phường, đặc khu và các cơ quan, đơn vị đã bám sát chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo để triển khai các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương.

UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trên địa bàn tỉnh năm 2026.

Đồng chí Đinh Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, Phó trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh phát biểu tại hội nghị

Nhiều hoạt động đã được tổ chức thiết thực, ý nghĩa nhân các dịp lễ kỷ niệm như: 85 năm Ngày Bác Hồ về nước lãnh đạo cách mạng Việt Nam, 96 năm Ngày thành lập Đảng, Giỗ Tổ Hùng Vương, kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ...

Lãnh đạo các sở, ngành, thành viên Ban Chỉ đạo dự hội nghị

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo tỉnh, các hoạt động tuyên truyền được triển khai với nhiều hình thức phong phú như: tuyên truyền trên báo chí, cổ động trực quan, triển lãm, chiếu phim, chương trình nghệ thuật, hoạt động văn hóa - thể thao và các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”.

Qua đó, góp phần lan tỏa truyền thống cách mạng, củng cố niềm tin của Nhân dân và tạo không khí thi đua sôi nổi trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Vĩnh Phúc, Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh, thành viên Ban Chỉ đạo phát biểu tại hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Hồng Sỹ đánh giá cao nỗ lực, kết quả đạt được, đồng thời yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng.

Trước mắt, các cấp, các ngành tập trung chuẩn bị chu đáo các hoạt động Kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 bảo đảm thiết thực, trang trọng, có sức lan tỏa. Đồng thời rà soát, bổ sung các hoạt động còn thiếu để tạo điểm nhấn, nhất là các chương trình văn hóa, nghệ thuật, hoạt động tri ân, thắp nến tưởng niệm mang ý nghĩa giáo dục truyền thống sâu sắc.

Đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

“ Yêu cầu gắn công tác tuyên truyền các ngày lễ lớn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030. Cùng với đó, cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, kịp thời đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc, xuyên tạc lịch sử. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng Đặng Hồng Sỹ

Liên quan đến việc xác định ngày truyền thống, ngày thành lập, ngày tái lập, ngày giải phóng của tỉnh Lâm Đồng sau sắp xếp đơn vị hành chính, đồng chí Đặng Hồng Sỹ đề nghị Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh chủ trì, phối hợp cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu kỹ hướng dẫn của Trung ương, bám sát quá trình hình thành, phát triển của ba tỉnh trước đây. Trong đó, lưu ý các sự kiện lịch sử tiêu biểu, những chiến thắng lớn, các mốc thành lập tổ chức Đảng đầu tiên để xây dựng các phương án đề xuất.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu việc lựa chọn phải có căn cứ lịch sử, cơ sở khoa học và tạo được sự đồng thuận cao.