Thời sự Lâm Đồng Lâm Đồng rà soát công tác tổ chức Sports Festival 2026 Sáng 17/7, Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân (CAND) Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Lâm Đồng, NovaGroup, các liên đoàn thể thao quốc gia và các đơn vị chuyên môn tiến hành khảo sát, kiểm tra thực tế công tác tổ chức Sports Festival 2026 tại NovaWorld Phan Thiết.

Đồng chí Nguyễn Minh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại buổi làm việc

Đồng chí Nguyễn Minh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng và Thiếu tướng Lê Xuân Đức, Chánh Văn phòng Hiệp hội Thể thao CAND Việt Nam đồng chủ trì cuộc họp.

Thiếu tướng Lê Xuân Đức, Chánh Văn phòng Hiệp hội Thể thao CAND Việt Nam đồng chủ trì cuộc họp

Sports Festival 2026 là lễ hội thể thao được tổ chức thường niên. Năm nay, sự kiện diễn ra từ ngày 27/7 - 22/9 với 12 môn thi đấu, dự kiến thu hút hơn 17.000 vận động viên và khách mời.

Lễ khai mạc sẽ diễn ra vào ngày 1/8/2026 tại Quảng trường Bikini Beach, NovaWorld Phan Thiết.

Khác với nhiều giải đấu đơn môn, Sports Festival 2026 được tổ chức theo mô hình chuỗi sự kiện kéo dài gần 2 tháng với nhiều môn thi đấu diễn ra đan xen.

Lịch thi đấu các môn trong chuỗi hoạt động của Sports Festival 2026

Bên cạnh các vận động viên trong nước, giải đấu dự kiến thu hút hàng trăm vận động viên và khách mời quốc tế đến từ các nước ASEAN.

Điều này đòi hỏi công tác điều phối phải được chuẩn hóa từ khâu chuyên môn đến vận hành nhằm bảo đảm tiến độ, an toàn và sự phối hợp đồng bộ giữa các lực lượng.

Tại cuộc họp, Thiếu tướng Lê Xuân Đức, Chánh Văn phòng Hiệp hội Thể thao CAND Việt Nam cho biết, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị các môn thi đấu đang được triển khai đúng kế hoạch.

Các đơn vị tổ chức đã ban hành điều lệ, thành lập Ban Tổ chức, tiến hành đăng ký vận động viên, đồng thời triển khai công tác hậu cần, chuẩn bị cơ sở vật chất và vận động tài trợ.

Đại diện thành viên tổ chức các môn thi đấu phát biểu

Một trong những nội dung được đoàn công tác đặc biệt lưu ý là công tác đối ngoại, đón tiếp khách quốc tế và bảo đảm an ninh, an toàn trong suốt thời gian diễn ra chuỗi giải đấu.

Theo đó, các phương án phân luồng giao thông, kiểm soát khán giả, cứu hộ cứu nạn, bố trí lực lượng y tế thường trực, xử lý tình huống khẩn cấp và ứng phó với điều kiện thời tiết đã được rà soát theo từng kịch bản cụ thể.

Song song với công tác chuyên môn, hệ thống lưu trú, dịch vụ hậu cần, vận chuyển và các tiện ích phục vụ vận động viên, trọng tài và du khách cũng được kiểm tra nhằm đáp ứng lượng lớn người tham gia trong giai đoạn cao điểm.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh nhấn mạnh, Sports Festival 2026 là sự kiện thể thao có ý nghĩa quan trọng. Vì vậy, các đơn vị cần chủ động hơn nữa, tuyệt đối không chủ quan ở bất kỳ khâu nào.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh nhấn mạnh, Sports Festival 2026 là sự kiện thể thao có ý nghĩa quan trọng của tỉnh Lâm Đồng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh yêu cầu sớm hoàn thiện việc thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và các tiểu ban chuyên môn; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ tiến độ và rõ trách nhiệm.

Đồng thời, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, sân bãi thi đấu, trang thiết bị kỹ thuật, hệ thống âm thanh, ánh sáng, điện, nước và hạ tầng phục vụ, đáp ứng yêu cầu chuyên môn và bảo đảm an toàn.

Toàn cảnh buổi làm việc

Bên cạnh đó, cần chủ động triển khai công tác truyền thông trước, trong và sau sự kiện; đẩy mạnh quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng, nền tảng số và mạng xã hội nhằm lan tỏa hình ảnh giải đấu cũng như quảng bá hình ảnh tỉnh Lâm Đồng.

Ngoài ra, công tác lễ tân, đón tiếp đại biểu, khách mời, vận động viên và trọng tài phải được chuẩn bị chu đáo; bố trí nơi ăn, nghỉ, phương tiện đi lại và các điều kiện phục vụ theo đúng kế hoạch.

Các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị liên quan cần phối hợp chặt chẽ, tăng cường xã hội hóa, huy động các nguồn lực hợp pháp để tổ chức sự kiện hiệu quả, tiết kiệm; đồng thời xây dựng các phương án dự phòng nhằm kịp thời ứng phó với các tình huống phát sinh.

Sân golf PGA tại NovaWorld Phan Thiết, nơi diễn ra thi đấu môn golf trong chuỗi hoạt động Sports Festival 2026

Trước đó, đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra hệ thống sân thi đấu và các khu vực kỹ thuật.

Việc tổ chức thành công Sports Festival 2026 được kỳ vọng sẽ góp phần xây dựng lễ hội trở thành chuỗi sự kiện thể thao thường niên có quy mô quốc gia, từng bước mở rộng kết nối quốc tế; đồng thời thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục, thể thao và quảng bá hình ảnh tỉnh Lâm Đồng đến bạn bè trong nước, quốc tế.