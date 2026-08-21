Y tế - Sức khỏe Lâm Đồng rà soát đối tượng, kinh phí khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc miễn phí Ngày 21/8, UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành Công văn số 14120 yêu cầu Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, BHXH tỉnh và UBND các xã, phường, đặc khu khẩn trương rà soát đối tượng, nội dung và dự toán kinh phí thực hiện khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân năm 2026.

Bệnh viện Đa khoa Đắk Nông khám sức khỏe sàng lọc miễn phí cho học sinh Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Nam Gia Nghĩa

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế phối hợp các đơn vị liên quan đối chiếu, phân định rõ những đối tượng, nội dung khám đã được Quỹ Bảo hiểm Y tế, ngân sách nhà nước và các chương trình, chính sách khác bảo đảm; tránh trùng lặp về đối tượng, nội dung và nguồn kinh phí.

Người dân phường Bắc Gia Nghĩa mang con đến Trạm Y tế phường để khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí

Trên cơ sở rà soát, Sở Y tế phải xác định cụ thể số đối tượng thực tế cần khám, nội dung, mức chi, nguồn kinh phí đã được bảo đảm và phần còn thiếu thuộc ngân sách địa phương. Sở Tài chính căn cứ kết quả này để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét việc bố trí, bổ sung kinh phí theo quy định và khả năng cân đối ngân sách.

UBND các xã, phường, đặc khu có trách nhiệm phối hợp rà soát, bảo đảm số liệu, nội dung và hồ sơ dự toán chính xác, thực hiện tiết kiệm, hiệu quả, góp phần triển khai chính sách khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí đúng đối tượng và không lãng phí nguồn lực.