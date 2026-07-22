Công nghiệp - Xây dựng Lâm Đồng rà soát đơn giá bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất Chiều 22/7, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải chủ trì cuộc họp nghe báo cáo, cho ý kiến đối với dự thảo Quyết định quy định đơn giá bồi thường thiệt hại về nhà, nhà ở và công trình xây dựng gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải chủ trì cuộc họp

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, việc ban hành bảng đơn giá mới nhằm bảo đảm áp dụng đồng bộ, thống nhất trên toàn tỉnh sau sắp xếp đơn vị hành chính; đồng thời khắc phục những bất cập trong thực tế, bổ sung đơn giá đối với một số loại nhà, kết cấu, cấu kiện và công trình chưa được quy định cụ thể.



Trong quá trình xây dựng dự thảo, Sở Xây dựng đã tổ chức rà soát các quy định đang áp dụng tại 3 tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông trước khi sáp nhập; lấy ý kiến các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan để hoàn thiện dự thảo. Đến nay, sở đã tiếp nhận 29 văn bản góp ý, tổng hợp, tiếp thu, giải trình và hoàn chỉnh hồ sơ.



Phó Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Đức Toàn nêu báo cáo tại cuộc họp

Đại diện Sở Tư pháp cho biết, việc xây dựng dự thảo đã tuân thủ đúng trình tự, thủ tục, bảo đảm thể thức, kỹ thuật soạn thảo văn bản và đủ điều kiện trình UBND tỉnh xem xét, ban hành.



Theo dự thảo, đơn giá bồi thường được xây dựng trên cơ sở định mức kinh tế - kỹ thuật do Bộ Xây dựng ban hành, kết hợp với giá vật liệu xây dựng, đơn giá nhân công, giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh.

Các xã, phường, đặc khu nêu ý kiến từ các đầu cầu trực tuyến

Giá vật liệu được tính theo mức bình quân toàn tỉnh; đơn giá nhân công và giá ca máy được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền giữa các khu vực, bảo đảm phù hợp với mặt bằng giá thị trường tại thời điểm lập bảng giá.

Danh mục nhà ở, công trình xây dựng được rà soát theo hướng kế thừa các quy định còn phù hợp của 3 địa phương trước khi sáp nhập; loại bỏ các nội dung trùng lặp, chỉnh lý tên gọi, quy cách và bổ sung các loại công trình phát sinh trong thực tế.

Đơn giá được xác định theo từng loại công trình với đơn vị tính phù hợp như: diện tích, thể tích, chiều dài, công suất hoặc năng lực phục vụ theo thiết kế.

Phó Chủ tịch UBND phường Cam Ly - Đà Lạt Nguyễn Văn Triêm phát biểu ý kiến

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung trao đổi về căn cứ pháp lý, phương pháp xác định đơn giá, phạm vi áp dụng và cách phân loại nhà ở, công trình xây dựng.

Một số ý kiến đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát kỹ các công trình đặc thù, bảo đảm đơn giá sát với chi phí xây dựng thực tế, dễ áp dụng và hạn chế phát sinh vướng mắc trong quá trình bồi thường, giải phóng mặt bằng.



Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Kết luận cuộc họp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải nhấn mạnh, bảng đơn giá bồi thường có tác động trực tiếp đến quyền lợi của người dân, tiến độ giải phóng mặt bằng và triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Vì vậy, quá trình xây dựng phải bảo đảm đúng quy định pháp luật, khách quan, minh bạch, phù hợp với thực tế và mặt bằng giá thị trường.



Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng tiếp thu đầy đủ ý kiến tại cuộc họp; khẩn trương cập nhật các quy định pháp luật mới có hiệu lực từ ngày 1/7/2026; tiếp tục rà soát từng nhóm đơn giá và các phụ lục kèm theo. Những nội dung còn có ý kiến khác nhau phải được làm rõ, thống nhất trước khi hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh xem xét, ban hành.