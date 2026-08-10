Pháp luật Lâm Đồng rà soát hồ sơ đất đai gần 1.000 công trình thủy lợi Lâm Đồng đang rà soát, hoàn thiện hồ sơ đất đối với gần 1.000 công trình thủy lợi sau khi kết quả kiểm tra cho thấy phần lớn công trình chưa hoàn thành các thủ tục pháp lý theo quy định.

Toàn tỉnh Lâm Đồng có gần 1.000 công trình thủy lợi và hầu hết chưa hoàn thiện hồ sơ đất đai

Phần lớn công trình chưa hoàn thiện hồ sơ đất đai

Hồ chứa nước Đắk Rồ là một trong những công trình thủy lợi lớn tại khu vực phía Tây tỉnh Lâm Đồng. Công trình có dung tích thiết kế khoảng 12 triệu m3, bảo đảm nguồn nước tưới cho khoảng 700 ha cây trồng tại các xã Krông Nô và Nam Đà.

Công trình hoàn thành giai đoạn 1 vào năm 2011 và được bàn giao cho Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đắk Nông quản lý, vận hành từ năm 2013.

Đến nay, hồ đã được cắm mốc chỉ giới bảo vệ. Tuy nhiên, công trình vẫn chưa hoàn thành các thủ tục giao đất, cho thuê đất và chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Hồ chứa nước Đắk Rồ là công trình lớn phía Tây Lâm Đồng đã hoàn thành hơn 10 năm trước nhưng chưa hoàn thiện thủ tục đất đai

Tương tự, hồ chứa nước Nam Xuân cũng nằm trong nhóm công trình chưa hoàn thiện hồ sơ pháp lý về đất đai. Dự án được đầu tư trên diện tích hơn 95 ha, có dung tích thiết kế khoảng 9,3 triệu m3, tổng mức đầu tư 345 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương và địa phương.

Hồ chứa được xây dựng trên địa bàn các xã Đắk Sắk và Krông Nô, cung cấp nước tưới ổn định cho khoảng 1.700 ha đất sản xuất, đồng thời cấp nước sinh hoạt cho khoảng 3.000 hộ dân tại các xã Đắk Sắk, Krông Nô và Nam Đà.

Hồ Nam Xuân mới hoàn thành nhưng cũng chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý về đất đai

Sau khi hoàn thành, công trình được giao cho Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đắk Nông quản lý. Dù đã cắm mốc chỉ giới, hồ vẫn chưa được giao đất, cho thuê đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Không chỉ riêng các công trình trên, đây là thực trạng chung của nhiều hồ chứa, đập thủy lợi tại khu vực phía Tây Lâm Đồng.

Theo thống kê, khu vực này có khoảng 279 công trình thủy lợi, gồm 256 hồ chứa và đập thủy lợi. Phần lớn công trình được giao cho Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đắk Nông quản lý, vận hành và khoảng 24 hồ, đập do UBND cấp xã quản lý.

Phần lớn các công trình thủy lợi phía Tây Lâm Đồng chưa hoàn thiện các thủ tục về đất đai

Qua rà soát, hầu hết các công trình chưa được giao đất, cho thuê đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Chỉ một số ít công trình đã hoàn thành cắm mốc bảo vệ.

Việc chưa hoàn thiện hồ sơ pháp lý không chỉ gây khó khăn cho công tác quản lý, vận hành mà còn tiềm ẩn nguy cơ lấn chiếm đất công trình, ảnh hưởng đến việc khai thác hiệu quả quỹ đất, mặt nước và thu hút đầu tư vào các lĩnh vực như du lịch, dịch vụ hay nuôi trồng thủy sản.

Việc chưa hoàn thiện hồ sơ pháp lý về đất đai gây khó khăn cho công tác quản lý, vận hành các công trình thủy lợi tại Lâm Đồng

Rà soát toàn diện, hoàn thiện hồ sơ pháp lý

Theo kết quả tổng hợp của Sở Nông nghiệp và Môi trường, toàn tỉnh Lâm Đồng hiện có 957 công trình thủy lợi, gồm 526 hồ chứa, 255 đập dâng, 13 cống dâng, 51 trạm bơm, 91 đập tạm và 21 kênh tiêu. Hệ thống thủy lợi còn có khoảng 3.632 km kênh mương, trong đó gần 1.940 km đã được kiên cố hóa, đạt khoảng 53%.

Riêng 526 hồ chứa có tổng dung tích thiết kế khoảng 859 triệu m3 nước. Tuy nhiên, kết quả rà soát cho thấy tiến độ hoàn thiện hồ sơ đất đai còn rất chậm. Đến nay, mới có 7 hồ chứa được giao đất và 2 hồ chứa được cho thuê đất. Chưa có công trình nào được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Phần lớn trong số gần 1.000 công trình thủy lợi tại Lâm Đồng (trong ảnh là một hồ chứa tại phường Xuân Trường - Đà Lạt) chưa hoàn thiện hồ sơ pháp lý về đất đai

Công tác cắm mốc bảo vệ cũng chưa đạt yêu cầu. Hiện mới có 142 hồ chứa hoàn thành cắm mốc, trong đó 2 công trình bị mất mốc. Có 5 công trình đang triển khai, còn 379 công trình chưa thực hiện. Việc chậm hoàn thiện hồ sơ đất đai và cắm mốc bảo vệ ảnh hưởng trực tiếp đến công tác quản lý, vận hành và bảo vệ công trình thủy lợi.

Trước thực trạng trên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Trọng Yên yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với các địa phương, đơn vị quản lý khẩn trương rà soát toàn bộ các công trình chưa hoàn thiện hồ sơ pháp lý về đất đai.

Việc hoàn thiện hồ sơ đất đai sẽ giúp cho công tác quản lý công trình thủy lợi hiệu quả hơn

Trọng tâm là các công trình chưa được giao đất, cho thuê đất, chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc chưa hoàn thành cắm mốc bảo vệ.

Các địa phương và đơn vị quản lý phải xây dựng lộ trình cụ thể, bố trí kinh phí để triển khai, đồng thời khôi phục các mốc bảo vệ đã bị mất nhằm ngăn ngừa tình trạng lấn chiếm đất và bảo đảm quản lý lâu dài.

Tỉnh Lâm Đồng yêu cầu khôi phục các mốc bảo vệ đã bị mất nhằm ngăn ngừa tình trạng lấn chiếm đất và bảo đảm quản lý lâu dài

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao hướng dẫn các đơn vị hoàn thiện hồ sơ giao đất, cho thuê đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các công trình thủy lợi. Đồng thời, tiếp tục theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện để tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo xử lý các tồn tại.

Việc hoàn thiện hồ sơ đất đai và cắm mốc bảo vệ được kỳ vọng sẽ tạo cơ sở pháp lý đồng bộ cho hệ thống công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh.

Đây cũng là điều kiện quan trọng để nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác công trình, bảo vệ quỹ đất công, hạn chế tình trạng lấn chiếm và phát huy hiệu quả nguồn tài nguyên nước phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới.