Thời sự Lâm Đồng rà soát phương án sắp xếp các cơ sở giáo dục Tối 12/8, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh chủ trì cuộc họp tại phòng họp số 5 UBND tỉnh, khu vực phía Đông Lâm Đồng, về công tác sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh cuộc họp

Cuộc họp được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến với điểm cầu Phòng họp số 2, Văn phòng UBND tỉnh; các xã, phường, đặc khu.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo, toàn tỉnh hiện có 1.581 cơ sở giáo dục với 840.801 học sinh; tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 66,39%. Theo Tờ trình số 162/TTr-SGDĐT ngày 30/7/2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh đã có tờ trình xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với phương án tổng thể sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh.

Theo phương án, sau sắp xếp, toàn tỉnh giảm 604 cơ sở giáo dục, tương ứng 41,57%; đồng thời dự kiến giảm 1.811 cán bộ quản lý, nhân viên, gồm 1.067 cán bộ quản lý và 744 nhân viên, do tinh gọn đầu mối, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của đội ngũ và duy trì chất lượng giáo dục. Phương án này cũng bảo đảm thống nhất với việc sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non và tiểu học tại các địa phương.

Đối với một số địa bàn, các trường THPT có khoảng cách gần hoặc ranh giới liền kề với trường THCS, việc sáp nhập sẽ thuận lợi về cơ sở vật chất, tổ chức và quản lý.

Mặt khác, một số trường THPT hiện có quy mô nhỏ, cách xa các trường THPT khác, có nơi trên 30 km, nhưng lại nằm gần trường THCS trên cùng địa bàn xã, phường. Do đó, việc sắp xếp, sáp nhập trường THCS và THPT được đánh giá phù hợp với điều kiện thực tế.

Đại diện lãnh đạo các địa phương dự họp trực tiếp

Về phương án sắp xếp cơ sở vật chất, việc sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập được thực hiện đồng bộ với phương án quản lý, sử dụng cơ sở vật chất, bảo đảm đáp ứng yêu cầu tổ chức dạy học, phù hợp với mô hình tổ chức sau sắp xếp, đồng thời sử dụng hiệu quả tài sản công.

Trong đó, ưu tiên sử dụng nguyên trạng cơ sở vật chất hiện có, hạn chế đầu tư xây dựng mới. Đối với cơ sở vật chất dôi dư sau sắp xếp, thực hiện rà soát, bàn giao, điều chuyển, chuyển đổi công năng hoặc giao địa phương quản lý, sử dụng theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm không làm gián đoạn hoạt động giáo dục, tránh thất thoát, lãng phí tài sản công.

Bí thư Đảng ủy xã Tân Hải Mai Văn Hiệu phát biểu tại cuộc họp

Tại cuộc họp, lãnh đạo các địa phương như xã Lương Sơn, Tuy Đức, Đức An, Krông Nô… chưa thống nhất phương án sáp nhập trường THCS và trường THPT do khoảng cách địa lý, văn hóa đặc thù...

Phát biểu tại cuộc họp, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Bích Liên giải thích: “Để có phương án trên, Sở rất cân nhắc trong việc sắp xếp các cơ sở giáo dục, nhất là các trường THCS và THPT liền kề. Giáo viên cấp 3 đang dạy theo chương trình tổ hợp, nên sẽ thừa thiếu cục bộ. Do đó, việc điều tiết giáo viên giữa 2 cấp sẽ góp phần nâng cao trình độ chuyên môn. Học sinh ở địa phương đó sẽ được học trong môi trường tốt hơn. Việc sắp xếp các cơ sở đều nhằm giải bài toán thừa thiếu giáo viên, quản lý các trường cùng cấp, xem xét các trường liền kề để sáp nhập phù hợp”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh ghi nhận việc rà soát, sắp xếp các cơ sở giáo dục là nhiệm vụ khó khăn, phức tạp; đồng thời chia sẻ với những áp lực, khối lượng công việc lớn mà ngành Giáo dục và Đào tạo đang thực hiện.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ chung, hướng đến mục tiêu tạo điều kiện học tập tốt nhất cho học sinh.

Về chủ trương chung, việc rà soát, sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục phải bảo đảm tỷ lệ giảm trên 40%, nhưng đồng thời phải phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa bàn. Đối với những địa phương có tỷ lệ giảm dưới 40%, cần tiếp tục rà soát kỹ, bảo đảm yêu cầu đề ra và tính phù hợp trong tổ chức mạng lưới trường lớp.

Đối với các xã phải bảo đảm tối thiểu mỗi xã có 1 cơ sở giáo dục mầm non và 1 cơ sở giáo dục phổ thông, cung ứng đủ các cấp học. Đối với các phường, đô thị có điều kiện thuận lợi, đường xá giao thông tốt, khoảng cách gần, cần rà lại với tinh thần trách nhiệm cao nhất với tỷ lệ tối thiểu 50%.

Riêng các địa phương có ý kiến trong cuộc họp, hạn chót là 10 giờ sáng 13/8, phải khẩn trương rà soát, gửi lại phương án chính thức về Sở Giáo dục & Đào tạo để sở tổng hợp trình UBND tỉnh lần cuối.

“ Về quy mô trường lớp tối thiểu sau sáp nhập, yêu cầu các địa phương quan tâm đến điều kiện văn hóa riêng biệt, vùng biên giới, hải đảo, đường sá đi lại khó khăn, trường có đông học sinh đồng bào DTTS, khu vực có địa bàn chia cắt, cô lập. Làm sao khi sáp nhập tạo điều kiện thuận lợi, tốt nhất cho cho học sinh, giáo viên và người dân. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh

Chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học mới 2026-2027, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh yêu cầu các địa phương phải bảo đảm các điều kiện tốt nhất cho công tác dạy học.