Thời sự Lâm Đồng Lâm Đồng rà soát quy hoạch 5 phường trọng điểm của Đà Lạt Chiều 9/7, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành và UBND phường Lang Biang - Đà Lạt để rà soát, đánh giá quy hoạch chung 5 phường liền kề, gồm: Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Viên - Đà Lạt, Cam Ly - Đà Lạt, Xuân Trường - Đà Lạt và Lang Biang - Đà Lạt.

Đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chủ trì buổi làm việc

Tại buổi làm việc, UBND phường Lang Biang - Đà Lạt đã báo cáo kết quả rà soát, đánh giá hiện trạng và định hướng lập quy hoạch chung đối với địa bàn phường.

Theo đó, việc lập quy hoạch chung 5 phường liền kề đến năm 2050 được thực hiện trên cơ sở kế thừa có chọn lọc các đồ án quy hoạch đã được phê duyệt; đồng thời cập nhật Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, bảo đảm phù hợp với các quy hoạch ngành và yêu cầu phát triển đô thị trong giai đoạn mới.

Đại diện lãnh đạo phường Lang Biang - Đà Lạt báo cáo tiến độ thực hiện công tác quy hoạch trên địa bàn

Theo báo cáo, phường Lang Biang - Đà Lạt có diện tích tự nhiên 322,66 km2, dân số 40.041 người. Trong tổng diện tích tự nhiên, đất nông nghiệp khoảng 30.188 ha, chiếm 93,56%; trong đó, đất lâm nghiệp hơn 23.535 ha; đất phi nông nghiệp khoảng 1.469 ha, chiếm 4,55% và đất chưa sử dụng gần 607 ha.

Với quỹ đất lâm nghiệp và nông nghiệp lớn, địa phương được định hướng phát triển thành đô thị sinh thái phía Bắc - Tây Bắc Đà Lạt, gắn với du lịch chất lượng cao, nông nghiệp công nghệ cao, bảo tồn cảnh quan và hệ sinh thái rừng. Theo Quy hoạch tỉnh, đến năm 2030, Lang Biang - Đà Lạt cùng 4 phường còn lại sẽ phát triển theo tiêu chí đô thị loại II.

Đại diện cơ quan chuyên môn phường Lang Biang - Đà Lạt báo cáo, làm rõ tiến độ thực hiện công tác quy hoạch trên địa bàn

Báo cáo cũng chỉ ra nhiều tồn tại trong công tác quy hoạch trước đây như: một số chỉ tiêu quy hoạch chưa phù hợp thực tiễn, nhiều khu vực đất ở hợp pháp của người dân được quy hoạch sang chức năng khác, một số quy hoạch chi tiết chậm triển khai ảnh hưởng đến quyền lợi người dân và làm giảm khả năng thu hút đầu tư.

Trên cơ sở đó, địa phương đề xuất rà soát, điều chỉnh các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết; cập nhật đầy đủ hiện trạng sử dụng đất; phân định rõ các khu vực phát triển mới, khu vực chỉnh trang, khu vực bảo tồn cảnh quan; đồng thời tạo quỹ đất phục vụ phát triển đô thị, dịch vụ, du lịch và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại buổi làm việc

Đáng chú ý, địa phương đề xuất hình thành các khu vực động lực để thu hút đầu tư như: Khu đô thị Măng Lin quy mô khoảng 267,5 ha, Khu đô thị Đạ Nghịt khoảng 263,5 ha, cùng nhiều khu dân cư mới, dự án nhà ở xã hội, khu thương mại - dịch vụ, du lịch sinh thái, nông nghiệp công nghệ cao và các công trình hạ tầng xã hội.

Đồng thời, quy hoạch ưu tiên phát triển các trục giao thông kết nối khu vực Lang Biang với trung tâm Đà Lạt và các vùng phụ cận, tạo không gian phát triển mới cho khu vực phía Bắc - Tây Bắc đô thị.

Đại diện lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, việc lập Quy hoạch chung 5 phường liền kề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là cơ sở định hướng phát triển không gian đô thị Đà Lạt trong dài hạn.

Đồng chí Nguyễn Hồng Hải yêu cầu các sở, ngành, đơn vị tư vấn và các địa phương tiếp tục rà soát kỹ hiện trạng, bảo đảm quy hoạch bám sát quy hoạch tỉnh, các quy hoạch ngành và quy định của pháp luật; đồng thời khắc phục triệt để những bất cập của các đồ án trước đây.

Đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng phát biểu tại buổi làm việc

Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, quá trình lập quy hoạch phải bảo đảm tính đồng bộ, khả thi, hài hòa giữa phát triển và bảo tồn; xác định rõ các không gian phát triển mới, khu vực bảo vệ rừng, cảnh quan, khu dân cư hiện hữu và quỹ đất phục vụ phát triển hạ tầng.

“ Quy hoạch phải tạo dư địa thu hút đầu tư, khai thác hiệu quả tiềm năng về du lịch, nông nghiệp công nghệ cao và dịch vụ chất lượng cao, góp phần xây dựng đô thị Đà Lạt phát triển bền vững, hiện đại nhưng vẫn giữ gìn bản sắc đặc trưng. Đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu kết luận tại buổi làm việc

Đồng chí Nguyễn Hồng Hải cũng yêu cầu các đơn vị tăng cường phối hợp, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ quy hoạch theo đúng kế hoạch, kịp thời báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết những nội dung vượt thẩm quyền, phấn đấu hoàn thiện đồ án trong thời gian sớm nhất.

Việc sớm hoàn thiện đồ án sẽ tạo cơ sở phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước, thu hút đầu tư và phát triển đô thị theo hướng đồng bộ, bền vững.