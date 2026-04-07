Thời sự Lâm Đồng rà soát toàn diện Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông Chiều 4/7, tại trụ sở UBND tỉnh, đồng chí Đinh Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo xây dựng và phát triển Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông.

Quang cảnh cuộc họp

Cuộc họp có sự tham gia của các chuyên gia Mạng lưới công viên địa chất toàn cầu UNESCO Việt Nam, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương là thành viên Ban Chỉ đạo, các đơn vị đối tác nhằm đánh giá kết quả kiểm tra hiện trạng các tuyến, điểm di sản và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm chuẩn bị cho kỳ tái thẩm định danh hiệu vào năm 2027.

Các chuyên gia Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Việt Nam tham dự cuộc họp

Theo lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, đoàn chuyên gia cùng các đơn vị liên quan đã khảo sát 41 điểm thuộc 3 tuyến du lịch chính và nhiều điểm có giá trị địa chất, văn hóa, du lịch trong vùng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông từ ngày 8 đến 12/6.

Lãnh đạo các sở, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng và phát triển Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông, tỉnh Lâm Đồng

Lãnh đạo các đơn vị, địa phương tham dự cuộc họp

Qua kiểm tra, nhiều tồn tại được chỉ ra sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Trong đó, không ít địa phương còn lúng túng trong việc tiếp nhận, quản lý cơ sở vật chất; nhiều công trình chưa xác định rõ đơn vị vận hành, chưa có phương án khai thác sau đầu tư, dẫn đến hiệu quả sử dụng chưa cao và tiềm ẩn nguy cơ xuống cấp.

Đoàn khảo sát cũng ghi nhận hệ thống biển chỉ dẫn, bảng thuyết minh, pa nô quảng bá tại nhiều điểm di sản chưa đáp ứng yêu cầu nhận diện của mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu UNESCO. Một số điểm còn xuất hiện tình trạng rác thải, cảnh quan xuống cấp hoặc bị tác động bởi các hoạt động lấn chiếm, khai thác tài nguyên trái với định hướng bảo tồn.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá hiện trạng đợt 2 năm 2026 tại các tuyến, điểm trong vùng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông

Lãnh đạo xã Trường Xuân, địa phương có các điểm du lịch nằm trong vùng công viên địa chất báo cáo công tác quản lý, bảo vệ thời gian qua

Theo đánh giá của các chuyên gia, Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông hiện mới đáp ứng đầy đủ 1 trong 7 nhóm khuyến nghị của UNESCO sau kỳ tái thẩm định năm 2023. 6 nhóm nội dung còn lại, gồm hoàn thiện hạ tầng, tăng cường hệ thống nhận diện, phát triển du lịch địa chất, củng cố nguồn nhân lực, mở rộng mạng lưới đối tác và đẩy mạnh hợp tác quốc tế vẫn còn nhiều hạn chế, cần tập trung khắc phục trong giai đoạn 2026 - 2027.

Lãnh đạo Sở Xây dựng phát biểu tại cuộc họp

Lãnh đạo Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng, thành viên Ban Chỉ đạo trao đổi công tác truyền thông, lan tỏa các điểm có giá trị địa chất, văn hóa, du lịch trong vùng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông

Kết quả khảo sát cũng phân loại 49 điểm trong vùng công viên địa chất thành 3 nhóm. Trong đó có 5 điểm tiềm năng mới cần tiếp tục nghiên cứu, 33 điểm đang hoạt động ổn định nhưng cần chỉnh trang, nâng cấp và 11 điểm được xác định là ưu tiên đầu tư, hoàn thiện trước thời điểm tái thẩm định do còn nhiều tồn tại về cơ sở vật chất, nội dung trưng bày hoặc cơ chế quản lý.

Tại cuộc họp, các xã, phường trong vùng công viên địa chất, thành viên Ban Chỉ đạo cũng như đối tác và chuyên gia đã đóng góp nhiều ý kiến đánh giá kết quả kiểm tra hiện trạng các tuyến, điểm di sản và các thuận lợi, khó khăn trong triển khai các nhiệm vụ trọng tâm chuẩn bị cho kỳ tái thẩm định.

PGS.TS Trần Tân Văn, Chủ tịch Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Việt Nam kiến nghị các nội dung để Lâm Đồng triển khai công tác chuẩn bị cho kỳ tái thẩm định danh hiệu vào năm 2027

Lãnh đạo Công ty CP Đầu tư Xây dựng Liên Thành Đắk Nông, đơn vị đối tác phát biểu tại cuộc họp

Kết luận cuộc họp, đồng chí Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu các sở, ngành và UBND các xã, phường trong vùng công viên địa chất khẩn trương xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế đã được chỉ ra; hoàn thành việc bàn giao, tiếp nhận và đưa các công trình vào vận hành; tăng cường bảo vệ di sản, chỉnh trang cảnh quan, vệ sinh môi trường và nâng cao chất lượng phục vụ khách tham quan.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn đề nghị các sở, ngành, địa phương là thành viên Ban Chỉ đạo tập trung thực hiện các nhiệm vụ nhằm bảo vệ và phát huy giá trị thương hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông, quyết tâm duy trì "thẻ xanh" của UNESCO trong đợt tái thẩm định sắp tới.

Đồng chí Đinh Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng và phát triển Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông phát biểu kết luận cuộc họp

Đồng chí Đinh Văn Tuấn giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo chủ trì rà soát toàn bộ các nhiệm vụ theo kế hoạch, khẩn trương tham mưu UBND tỉnh bổ sung những nội dung còn thiếu như các chuyên gia kiến nghị để chuẩn bị cho đợt tái thẩm định danh hiệu vào năm 2027.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn yêu cầu việc phân công nhiệm vụ phải rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, gắn với mốc thời gian hoàn thành cụ thể. Các đơn vị cần chủ động phối hợp, triển khai đồng bộ các giải pháp với quyết tâm cao nhất, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí đánh giá của đoàn chuyên gia UNESCO và Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam.

Đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo Đinh Văn Tuấn nhấn mạnh, thời gian chuẩn bị cho kỳ tái thẩm định vào tháng 7/2027 không còn nhiều. Vì vậy, các địa phương, sở, ngành cần tập trung nguồn lực, phối hợp chặt chẽ để hoàn thành các tiêu chí theo yêu cầu của UNESCO, qua đó giữ vững danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông và phát huy hiệu quả các giá trị địa chất, thiên nhiên, văn hóa gắn với phát triển du lịch bền vững.

Lãnh đạo UBND tỉnh, các chuyên gia và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh chứng kiến lễ ký kết

Dịp này, Trung tâm Văn hóa và Quản lý Công viên Địa chất Đắk Nông, tỉnh Lâm Đồng đã ký kết công nhận các đối tác chính thức của công viên nhằm tăng cường sự tham gia của cộng đồng và các doanh nghiệp trong việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản địa chất, văn hóa và phát triển du lịch bền vững.