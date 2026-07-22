Thương mại - Dịch vụ Lâm Đồng rà soát toàn diện Quy hoạch chung Khu du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm Sáng 22/7, đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chủ trì buổi làm việc nghe báo cáo tiến độ lập Quy hoạch chung Khu du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm đến năm 2050.

Đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chủ trì buổi làm việc

Theo Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm, nhiệm vụ quy hoạch chung đã được UBND tỉnh phê duyệt vào tháng 6/2026. Đến nay, Ban Quản lý đã hoàn thành kế hoạch lựa chọn nhà thầu, tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn, ký kết hợp đồng và triển khai lập đồ án quy hoạch.



Liên danh tư vấn thực hiện đồ án với tổng chi phí lập, thẩm định và phê duyệt đồ án hơn 4,1 tỷ đồng; trong đó, giá gói thầu tư vấn lập quy hoạch hơn 3,4 tỷ đồng. Ngày 17/7, UBND tỉnh đã phân bổ, giao bổ sung dự toán để Ban Quản lý triển khai nhiệm vụ.



Ông Lê Nguyên Hoàng, Giám đốc Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm báo cáo tình hình triển khai lập dự án

Ban Quản lý đã phối hợp với đơn vị tư vấn khảo sát hiện trạng, tiếp nhận và nghiên cứu các ý tưởng quy hoạch, bám sát nhiệm vụ đã được phê duyệt. Hồ sơ dự thảo đồ án cũng được niêm yết công khai tại phường Xuân Hương - Đà Lạt và xã Hiệp Thạnh; đồng thời gửi lấy ý kiến các sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư có liên quan.

Đến ngày 17/7, Ban Quản lý đã nhận được ý kiến của 13/15 sở, ngành, địa phương; 19/33 doanh nghiệp và 65/100 ý kiến người dân. Hồ sơ đồ án cũng đã được gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để lấy ý kiến theo quy định.



Các đơn vị tư vấn thuyết trình phương án

Quá trình khảo sát, lập quy hoạch đang gặp một số khó khăn do diện tích ghi trong giấy chứng nhận đầu tư của nhiều dự án có sự sai lệch so với diện tích thuê đất thực tế; một số dự án liền kề còn chồng lấn ranh giới.

Cách tính mật độ xây dựng theo quy chuẩn hiện hành cũng có sự khác biệt so với các quy hoạch được phê duyệt trước đây, dẫn đến bất cập trong xác định chỉ tiêu xây dựng đối với những dự án hiện hữu.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Bùi Trường Sơn nêu ý kiến tại buổi làm việc

Bên cạnh đó, qua rà soát, đối chiếu với bản đồ quy hoạch lâm nghiệp quốc gia, một số khu vực dự kiến thu hút đầu tư tại Khu du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm chưa được xác định diện tích đưa ra khỏi quy hoạch lâm nghiệp, nên cần tiếp tục rà soát, xử lý đồng bộ để bảo đảm thống nhất giữa các quy hoạch.

Đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Ban Quản lý dự án Khu du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, xác định rõ các mốc tiến độ để làm cơ sở tổ chức thực hiện. Ban Quản lý dự án phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn triển khai lập quy hoạch bám sát nhiệm vụ quy hoạch đã được phê duyệt; rà soát, bổ sung và hoàn thiện các nội dung còn tồn tại, nhất là công tác đánh giá hiện trạng.



Ngoài ra, cần rà soát, đánh giá quy hoạch trên cơ sở kế thừa các quy hoạch đã được phê duyệt trước đây; làm rõ những kết quả đạt được, những hạn chế, tồn tại và phân loại theo từng nhóm vấn đề để có giải pháp xử lý phù hợp.

“ Đối với các dự án đang triển khai và các khu vực dự kiến thu hút đầu tư, cần rà soát toàn diện tình hình thực hiện, xác định rõ nguyên nhân chậm tiến độ, trong đó làm rõ các vướng mắc liên quan đến quy hoạch. Đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải cũng yêu cầu Ban Quản lý dự án, đơn vị tư vấn và các sở, ngành liên quan tăng cường phối hợp, tập trung đẩy nhanh tiến độ, khẩn trương hoàn thiện Quy hoạch chung Khu du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm trong thời gian sớm nhất.