Thời sự Lâm Đồng Lâm Đồng rà soát từng trường hợp, tập trung giải phóng mặt bằng Khu công nghiệp Sơn Mỹ Sáng 15/8, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình, tiến độ triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) Dự án Khu công nghiệp Sơn Mỹ 1 và Khu công nghiệp Sơn Mỹ 2 giai đoạn 1 trên địa bàn xã Sơn Mỹ.

Quang cảnh cuộc họp triển khai công tác bồi thường GPMB Dự án Khu công nghiệp Sơn Mỹ 1 và Khu công nghiệp Sơn Mỹ 2 giai đoạn 1 trên địa bàn xã Sơn Mỹ

Dự án Khu công nghiệp Sơn Mỹ 1 có tổng diện tích đất thu hồi 1.070 ha, với 822 hộ gia đình, cá nhân và tổ chức bị ảnh hưởng. Đến nay, đã ban hành thông báo thu hồi đất đối với 808 hồ sơ, diện tích 1.056,89 ha, đạt 98% diện tích dự án; kiểm đếm 747 hồ sơ, diện tích 1.018,1 ha, đạt 95,15%.

Qua xét pháp lý đã chuyển 671 hồ sơ/diện tích 749 ha, trong đó hoàn thành xét pháp lý 441 hồ sơ/diện tích 561 ha. Đã niêm yết phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 218 hồ sơ/ diện tích 423 ha, 124 hồ sơ/diện tích 383,67 ha đã được thẩm định và phê duyệt.

Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Nam báo cáo tiến độ Dự án Khu công nghiệp Sơn Mỹ 1 và Khu công nghiệp Sơn Mỹ 2 giai đoạn 1 trên địa bàn xã Sơn Mỹ

Tuy nhiên, tiến độ chi trả bồi thường và bàn giao mặt bằng còn chậm. Đến nay, có 60 hồ sơ nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng, diện tích 113 ha, đạt 10,56% tổng diện tích dự án. Riêng khu vực ưu tiên 375 ha đã hoàn thành thông báo thu hồi đất, kiểm đếm, xét pháp lý và niêm yết phương án đối với toàn bộ diện tích, song mới có 52 hồ sơ nhận tiền và bàn giao mặt bằng, diện tích 110,27 ha.

Đối với Khu công nghiệp Sơn Mỹ 2 giai đoạn 1, tổng diện tích đất thu hồi là 468 ha. Đến nay, đã ban hành thông báo thu hồi đất đối với 352 trường hợp/diện tích 467,74 ha; kiểm kê 267 hộ/diện tích 360 ha, đạt 77%; chuyển xét pháp lý 214 hồ sơ/diện tích 294 ha và niêm yết phương án bồi thường đối với 49 hồ sơ/diện tích 73 ha.

Phó Giám đốc phụ trách Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất số 1 Cao Xuân Thành báo cáo tình hình đo đạc, kiểm kê, xét tính pháp lý diện tích đất thuộc diện thu hồi để phục vụ dự án

Tại khu vực ưu tiên khoảng 165 ha, đã ban hành thông báo thu hồi đất đối với toàn bộ 91 hộ gia đình, cá nhân và 1 tổ chức. Công tác kiểm đếm đạt 88% diện tích. Một số hồ sơ còn vướng do chưa hoàn thiện trích lục, chưa xác định được chủ sử dụng đất hoặc người dân chưa thống nhất với phương án bồi thường.

Tại cuộc họp, các đơn vị tập trung báo cáo, làm rõ những hồ sơ còn tồn tại, vướng mắc trong công tác kiểm kê, xét pháp lý, lập và phê duyệt phương án bồi thường, cũng như việc bố trí tái định cư và chi trả tiền bồi thường.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải kết luận cuộc họp

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải đánh giá cao sự vào cuộc của các ngành, địa phương và nhà đầu tư, nhờ đó đã xác định khá rõ từng nhóm hồ sơ, từng trường hợp khó khăn, phức tạp và hướng xử lý.

“ Về hướng tới, xã phải thành lập ngay Tổ công tác xử lý nhanh các vấn đề đặt ra. Các đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tập trung giải quyết từng nội dung cụ thể, tạo chuyển biến trong công tác bồi thường, GPMB phục vụ dự án Khu công nghiệp Sơn Mỹ I và Sơn Mỹ 2 giai đoạn 1. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải

Đối với các trường hợp hộ dân xây dựng nhà trên đất nông nghiệp trong phạm vi dự án, không còn nơi ở nào khác và có hoàn cảnh khó khăn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải đề nghị UBND xã Sơn Mỹ phối hợp với nhà đầu tư nghiên cứu quỹ đất phù hợp để bố trí cho các hộ dân.

Về khu tái định cư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị trong tuần tới, đơn vị liên quan làm việc với UBND xã Sơn Mỹ để nghiên cứu, điều chỉnh mặt bằng phân lô, bảo đảm phù hợp nhu cầu tái định cư của người dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải yêu cầu thực hiện ngay quy trình kiểm kê vắng chủ đối với các trường hợp chưa xác định được chủ sử dụng đất

Đối với các trường hợp chưa xác định được chủ sử dụng đất, đồng chí Nguyễn Hồng Hải yêu cầu Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất số 1 thực hiện ngay quy trình kiểm kê vắng chủ. Đồng thời, phối hợp UBND xã Sơn Mỹ và các ngành chức năng, trong đó có lực lượng công an, để xác minh chủ sử dụng đất, không để kéo dài thời gian thực hiện dự án.

Đối với 20 trường hợp hộ dân đề nghị đo đạc lại diện tích, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu nhà đầu tư, Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất số 1 và UBND xã Sơn Mỹ phối hợp xử lý xong trong tuần tới.

Liên quan chi trả kinh phí bồi thường phục vụ Dự án Khu công nghiệp Sơn Mỹ 2 giai đoạn 1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải yêu cầu trong tuần tới, nhà đầu tư phải có văn bản xác định rõ thời gian chuyển kinh phí trong tháng 8 để UBND xã Sơn Mỹ có cơ sở phê duyệt, chi trả tiền bồi thường cho các hộ dân.