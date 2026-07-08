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    Lâm Đồng rút ngắn tối đa thủ tục đầu tư nhà ở xã hội

    Nguyễn Nghĩa 07/08/2026 18:12

    UBND tỉnh quyết định đưa toàn bộ các dự án nhà ở xã hội vào nhóm ưu tiên đặc biệt. Đây là bước đi nhằm tháo gỡ “nút thắt” thủ tục hành chính, tối ưu hóa thời gian và thúc đẩy nhanh nguồn cung nhà ở xã hội cho người dân.

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    Đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ký văn bản chỉ đạo thống nhất với đề xuất của Sở Xây dựng về việc rút ngắn thời gian thực hiện trình tự, thủ tục đối với các dự án nhà ở xã hội (NƠXH) trên địa bàn tỉnh.

    Theo đó, UBND tỉnh quyết định đưa toàn bộ các dự án NƠXH vào nhóm ưu tiên và giao Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng UBND các xã, phường và đơn vị liên quan chủ động tiếp nhận, giải quyết thủ tục đúng thẩm quyền, đúng quy định pháp luật và bảo đảm hoàn thành đúng thời gian theo quy định.

    Văn bản này cũng quy định định mức thời gian xử lý thủ tục của cơ quan nhà nước rất cụ thể.

    Đối với dự án NƠXH không sử dụng vốn đầu tư công, doanh nghiệp có quyền sử dụng đất, tổng thời gian thực hiện tối đa là 125 ngày; còn đối với dự án NƠXH không sử dụng vốn đầu tư công, đất do nhà nước trực tiếp quản lý, tổng thời gian xử lý tối đa là 147 ngày.

    Dự án NƠXH bằng vốn đầu tư công sử dụng ngân sách tỉnh và quỹ đất do nhà nước quản lý/thu hồi. Tổng thời gian xử lý tối đa là 116 ngày (không tính thời gian trình HĐND tỉnh thông qua kế hoạch vốn) qua 10 bước chính, trong đó giai đoạn chuẩn bị đầu tư tối đa là 75 ngày và giai đoạn quản lý, hoàn thành tối đa là 41 ngày.

    Cơ chế này được kỳ vọng sẽ tạo cú hích lớn, nâng cao hiệu quả thu hút nguồn lực đầu tư NƠXH tại Lâm Đồng.

    Lãnh đạo UBND tỉnh cũng chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phải phân công chuyên viên giàu kinh nghiệm trực tiếp hướng dẫn, xem trước hồ sơ ngay khi nhà đầu tư đề nghị. Sở Xây dựng đóng vai trò cơ quan đầu mối tiếp nhận, tháo gỡ vướng mắc phát sinh và định kỳ rà soát, hoàn thiện quy trình.

    Nguyễn Nghĩa Nguyễn Nghĩa

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        Lâm Đồng rút ngắn tối đa thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
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