Thời sự Lâm Đồng sẵn sàng cho chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2026 Sáng 25/8, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng tổ chức cuộc họp triển khai các nội dung phối hợp thực hiện chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2026 trên địa bàn tỉnh.

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan tham dự buổi làm việc

Theo kế hoạch, chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2026 trở lại với thông điệp “10 tỷ bước xanh - Vì Việt Nam vững bền”, tiếp nối những kết quả đạt được từ lần tổ chức đầu tiên năm 2025. Chương trình hướng tới lan tỏa thói quen rèn luyện sức khỏe, lối sống xanh, ý thức bảo vệ môi trường và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Hoạt động năm nay được tổ chức vào 6 giờ ngày 30/8/2026, đồng loạt tại 34 tỉnh, thành phố trên cả nước. Chương trình hướng tới kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công, Ngày truyền thống Công an nhân dân và 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tại Lâm Đồng, chương trình được triển khai với quy mô rộng khắp. Theo kế hoạch, lễ chào cờ sẽ được tổ chức đồng loạt tại 124 xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh vào lúc 6 giờ ngày 30/8, cùng thời điểm với lễ thượng cờ Quốc gia tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội. Đối với các xã, đặc khu, hoạt động được tổ chức tại địa điểm trung tâm trên địa bàn. Riêng 5 cụm phường tổ chức tại các quảng trường, công viên hoặc sân vận động phù hợp. Điểm cầu lễ khai mạc cấp tỉnh được tổ chức tại Công viên Bãi đá Ông Địa, phường Phú Thủy.

Ông Nguyễn Thế Hùng, Trưởng Phòng Quản lý Thể dục Thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung trao đổi, thống nhất các nội dung phối hợp triển khai chương trình; đồng thời phân công trách nhiệm giữa các cơ quan, đơn vị nhằm bảo đảm các hoạt động diễn ra đồng bộ, thiết thực và hiệu quả.

Việc triển khai “Cùng Việt Nam tiến bước” trên địa bàn Lâm Đồng góp phần cụ thể hóa kế hoạch của UBND tỉnh, đồng thời tạo sự phối hợp giữa các sở, ngành, đơn vị và địa phương trong tổ chức hoạt động cộng đồng.

Đại diện lãnh đạo các đơn vị tham dự buổi làm việc

Thông qua những bước chân được tích lũy, chương trình không chỉ hướng tới nâng cao sức khỏe thể chất, tinh thần mà còn lan tỏa tinh thần tự hào dân tộc, ý thức bảo vệ môi trường, lối sống tích cực và sự chung sức của cộng đồng.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đang tiếp tục hoàn thiện phương án, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2026 diễn ra an toàn, thiết thực, tạo không khí sôi nổi hướng tới các ngày lễ lớn của đất nước.