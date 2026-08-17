Thời sự Lâm Đồng sẵn sàng cho diễn đàn tham vấn giải pháp phát triển du lịch giai đoạn mới Ngày 17/8, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn chủ trì buổi làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về công tác chuẩn bị tổ chức Diễn đàn tham vấn các giải pháp phát triển du lịch tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đồng chí Đinh Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc

Diễn đàn có chủ đề “Du lịch Lâm Đồng - Phát triển xanh, liên kết, bền vững và hội nhập quốc tế”, dự kiến tổ chức ngày 25/8/2026 tại phường Xuân Hương - Đà Lạt, với sự tham dự của khoảng 250 đại biểu.

Tham dự diễn đàn dự kiến có đại diện các cơ quan Trung ương, địa phương trong và ngoài tỉnh, các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp, nhà đầu tư và các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực du lịch.

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Lan Ngọc cho biết, công tác chuẩn bị diễn đàn đang được triển khai đúng kế hoạch. Sở đã xây dựng 14 chủ đề tham luận, gửi văn bản mời các cơ quan, đơn vị, chuyên gia tham dự. Đến nay, đã tiếp nhận tham luận của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Sở Tài chính và Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Sở cũng đã hoàn thiện dự thảo báo cáo đề dẫn, thành lập Ban Tổ chức; hoàn tất các nội dung phục vụ công tác tổ chức như giấy mời, thư mời, thẻ đại biểu, backdrop. Đồng thời, vận động các đơn vị, doanh nghiệp tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm, ấn phẩm và hình ảnh du lịch; hiện đã có 25 đơn vị đăng ký.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Lan Ngọc thông tin tiến độ chuẩn bị diễn đàn

Không gian tham vấn trực tuyến được triển khai nhằm mở rộng kênh tiếp nhận ý kiến, bảo đảm tính công khai, đa chiều, phát huy vai trò của chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp, nhà đầu tư và cộng đồng.

Thời gian tới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục phát hành thư mời, giấy mời; đôn đốc các cơ quan, đơn vị, chuyên gia gửi tham luận để tổng hợp, biên tập kỷ yếu; đồng thời hoàn thiện kịch bản điều hành, chương trình chi tiết và các điều kiện hậu cần, kỹ thuật, bảo đảm diễn đàn diễn ra chu đáo, hiệu quả.

Diễn đàn sẽ tập trung tham vấn các giải pháp phát triển du lịch Lâm Đồng theo hướng xanh, bền vững, chất lượng cao và hội nhập quốc tế; cơ cấu lại thị trường, phát triển sản phẩm đặc trưng, đầu tư hạ tầng và tăng cường liên kết không gian du lịch liên vùng.

Các nội dung về xây dựng thương hiệu, chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực và hoàn thiện chính sách thu hút đầu tư cũng được đưa ra trao đổi.

Thông qua các ý kiến tại diễn đàn, tỉnh sẽ có thêm cơ sở tham mưu xây dựng chủ trương, chương trình, đề án, chính sách phát triển du lịch giai đoạn mới; đồng thời triển khai đề án Bộ nhận diện thương hiệu tỉnh Lâm Đồng trong lĩnh vực du lịch với thông điệp “Lâm Đồng - Bản giao hưởng Xanh”.

Đồng chí Đinh Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn khẳng định, diễn đàn có ý nghĩa quan trọng trong việc tập hợp trí tuệ, huy động nguồn lực từ cơ quan quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp và cộng đồng, qua đó góp phần xác định định hướng, giải pháp phát triển du lịch Lâm Đồng trong giai đoạn mới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục rà soát, hoàn thiện các nội dung chuẩn bị, bảo đảm diễn đàn diễn ra thiết thực, khoa học và hiệu quả; đồng thời, quan tâm nâng cao chất lượng tham luận, ý kiến tham vấn, nhất là các đề xuất sát thực tiễn, có tính khả thi và có thể cụ thể hóa thành nhiệm vụ, giải pháp.

Đồng chí Đinh Văn Tuấn cũng đề nghị các đơn vị liên quan tăng cường phối hợp, chủ động chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về nội dung, đại biểu, hậu cần, kỹ thuật và đón tiếp, bảo đảm diễn đàn được tổ chức thành công. Đây sẽ là cơ sở quan trọng để Lâm Đồng định hướng phát triển du lịch theo hướng xanh, bền vững, tăng cường liên kết và hội nhập quốc tế.