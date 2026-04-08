Giáo dục - Đào tạo Lâm Đồng sẵn sàng cho Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp năm 2026 Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp tỉnh Lâm Đồng năm 2026 sẽ được Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức từ ngày 7 - 11/9 tại Trường Cao đẳng Đà Lạt theo hình thức trực tiếp.

Giáo viên ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy

Đây là hoạt động chuyên môn quan trọng nhằm tạo diễn đàn để đội ngũ nhà giáo giáo dục nghề nghiệp giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao năng lực giảng dạy. Đồng thời lan tỏa các phương pháp dạy học hiện đại, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục nghề nghiệp.

Theo quy định, đối tượng tham gia hội giảng là các nhà giáo đoạt giải tại Hội giảng cấp cơ sở kể từ sau Hội giảng cấp tỉnh năm 2024 hoặc được đơn vị lựa chọn theo quy định. Mỗi nhà giáo chuẩn bị một bài giảng thuộc môn học hoặc mô đun đang được phân công giảng dạy và đăng ký với Ban Tổ chức trước thời điểm khai mạc 30 ngày.

Quy định cũng nêu rõ quy trình tổ chức trình giảng, công tác giám khảo, giám sát, xử lý các tình huống phát sinh và việc chấm điểm nhằm bảo đảm tính khách quan, công bằng, minh bạch. Mỗi bài giảng được đánh giá bởi 3 giám khảo theo thang điểm 100. Ngoài ra, còn xem xét thêm các tiêu chí về năng lực ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và hiệu quả sử dụng thiết bị giáo dục nghề nghiệp tự làm.

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Bên cạnh các giải tập thể và giải cá nhân, hội giảng năm nay tiếp tục trao các giải chuyên đề dành cho nhà giáo ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số hiệu quả và nhà giáo sử dụng thiết bị tự làm hiệu quả nhất. Đây là điểm nhấn nhằm khuyến khích đội ngũ nhà giáo đổi mới phương pháp, phát huy sáng tạo, gắn lý thuyết với thực hành, nâng cao chất lượng đào tạo.

Quy định tổ chức hội giảng là cơ sở để các cơ sở giáo dục nghề nghiệp chủ động chuẩn bị tổ chức hội giảng nghiêm túc, hiệu quả. Qua đó, lựa chọn, tôn vinh những nhà giáo có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm tiêu biểu, góp phần vào sự phát triển của giáo dục nghề nghiệp tỉnh Lâm Đồng.