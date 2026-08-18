Thời sự Lâm Đồng sẵn sàng đón chuyến bay đầu tiên trở lại Liên Khương Chiều 18/8, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn đi kiểm tra công tác chuẩn bị cho Lễ khánh thành dự án Sửa chữa đường cất hạ cánh, đường lăn Cảng hàng không quốc tế Liên Khương và đón chuyến bay đầu tiên sau thời gian tạm ngừng khai thác.

Đồng chí Đinh Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng kiểm tra khu vực đón tiếp du khách trong chuyến bay đầu tiên

Theo kế hoạch, sáng 19/8, tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) tổ chức Lễ khánh thành dự án, đồng thời chào đón những chuyến bay đầu tiên trở lại Cảng hàng không quốc tế Liên Khương sau hơn 5 tháng tạm ngừng khai thác để sửa chữa, nâng cấp đường cất hạ cánh và đường lăn.

Tại buổi kiểm tra, đồng chí Đinh Văn Tuấn đã trực tiếp kiểm tra các khu vực tổ chức lễ khánh thành, khu vực đón tiếp hành khách, công tác trang trí, khánh tiết, phương án phân luồng, bảo đảm an ninh, an toàn và các điều kiện phục vụ những chuyến bay đầu tiên.

Cảng hàng không quốc tế Liên Khương thực hành phun vòi rồng đón tiếp du khách trong chuyến bay đầu tiên

Đến thời điểm hiện tại, các cơ quan, đơn vị và địa phương liên quan đã cơ bản hoàn thành toàn bộ công tác chuẩn bị. Các hạng mục phục vụ sự kiện được triển khai đồng bộ; khu vực tổ chức lễ, đón khách và các vị trí phục vụ chuyến bay đã sẵn sàng.

Cùng với công tác tổ chức lễ khánh thành, các đơn vị cũng chuẩn bị chu đáo phương án đón những chuyến bay đầu tiên, trong đó có hoạt động chào đón, tặng quà cho hành khách trên các chuyến bay trở lại Liên Khương. Công tác phục vụ hành khách được yêu cầu thực hiện trang trọng, chu đáo, tạo không khí phấn khởi trong ngày Cảng hàng không quốc tế Liên Khương chính thức khai thác trở lại.

Các phương tiện phục vụ đưa đón hành khách đã được các đơn vị chuẩn bị sẵn sàng

Qua kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn đánh giá cao tinh thần chủ động, khẩn trương của các cơ quan, đơn vị trong việc chuẩn bị cho sự kiện.

Đồng chí Đinh Văn Tuấn yêu cầu các đơn vị tiếp tục rà soát lần cuối toàn bộ các khâu, từ công tác tổ chức lễ, đón tiếp đại biểu, hành khách đến bảo đảm an ninh, an toàn, giao thông, vệ sinh môi trường và các điều kiện kỹ thuật, phục vụ khai thác hàng không.

Đơn vị sân bay Liên Khương báo cáo công tác chuẩn bị cho sự kiện diễn ra trong ngày 19/8

Đồng chí Đinh Văn Tuấn lưu ý, đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với tỉnh Lâm Đồng, đánh dấu thời điểm Cảng hàng không quốc tế Liên Khương trở lại hoạt động sau thời gian tạm dừng để sửa chữa.

“ Các đơn vị phải bảo đảm sự kiện diễn ra trang trọng, an toàn, chu đáo; đồng thời tạo ấn tượng tốt đẹp đối với người dân, du khách và hành khách trong những chuyến bay đầu tiên. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn

Các đơn vị thực hành phun vòi rồng đón tiếp du khách

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn yêu cầu các đơn vị không được chủ quan, tiếp tục kiểm tra kỹ từng vị trí, từng phần việc; kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh, bảo đảm mọi điều kiện tốt nhất cho lễ khánh thành và hoạt động khai thác trở lại của Cảng hàng không quốc tế Liên Khương.

Tổng duyệt các tiết mục văn nghệ cho lễ khánh thành dự án Sửa chữa đường cất hạ cánh, đường lăn Cảng hàng không quốc tế Liên Khương

Việc Liên Khương mở cửa trở lại không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, du khách mà còn tạo thêm động lực thúc đẩy du lịch, thương mại, đầu tư và kết nối Lâm Đồng với các địa phương trong nước, quốc tế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn dự tổng duyệt chương trình văn nghệ phục vụ lễ khánh thành

Sự kiện đón chuyến bay đầu tiên trở lại Liên Khương vì vậy được kỳ vọng sẽ mở ra một giai đoạn mới trong khai thác, phát huy hiệu quả vai trò cửa ngõ hàng không của tỉnh.