Kinh tế Lâm Đồng sẵn sàng ra mắt sản phẩm nhôm thỏi đầu tiên tại Việt Nam Sau gần một thập kỷ ấp ủ, ngày 26/7 tới đây, Lâm Đồng chính thức ra mắt sản phẩm nhôm đầu tiên tại Việt Nam. Bước đi đột phá này không chỉ đánh dấu cột mốc chuyển mình lịch sử của ngành công nghiệp địa phương, mà còn khẳng định vị thế của Lâm Đồng trên lộ trình trở thành trung tâm công nghiệp hàng đầu cả nước.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười nắm bắt tiến độ của Dự án Nhà máy Điện phân nhôm Đắk Nông trước khi đi vào vận hành

Hơn 10 năm ấp ủ

Hơn 10 năm là một hành trình dài của những thử thách. Đây cũng là khoảng thời gian minh chứng cho tinh thần kiên định không lùi bước. Vượt qua muôn vàn khó khăn, Dự án Nhà máy Điện phân Nhôm Đắk Nông (Lâm Đồng) giờ đây đã hiện thực hóa giấc mơ, mở ra một chương mới đầy tự hào cho ngành công nghiệp nhôm Việt Nam.

Dự án Nhà máy Điện phân nhôm Đắk Nông của Công ty TNHH Luyện kim Trần Hồng Quân

Dự án Nhà máy Điện phân nhôm Đắk Nông do Công ty TNHH Luyện kim Trần Hồng Quân làm chủ đầu tư. Dự án có tổng diện tích 129,42 ha tại Khu Công nghiệp (KCN) Nhân Cơ, xã Nhân Cơ (Lâm Đồng). Dự án có công suất 450.000 tấn nhôm/năm, được chia thành 3 phân kỳ. Trong đó, phân kỳ 1 đạt công suất 150.000 tấn/năm; phân kỳ 2 nâng lên 300.000 tấn/năm và chạm mốc công suất thiết kế 450.000 tấn/năm khi hoàn thành phân kỳ 3 vào quý I/2027.

Dự án Nhà máy Điện phân nhôm Đắk Nông được khởi công xây dựng từ năm 2015. Đây là dự án sản xuất nhôm kim loại đầu tiên của Việt Nam, là khâu sản xuất, chế biến sâu cuối cùng của chuỗi công nghiệp khai thác bô xít - chế biến alumin và sản xuất nhôm kim loại.

Nhà máy Điện phân nhôm Đắk Nông đang thực hiện sản xuất các sản phẩm nhôm đầu tiên

Quá trình triển khai xây dựng, dự án gặp không ít những khó khăn, vướng mắc. Đó là sự khắc nghiệt của thời tiết Tây nguyên, với những mùa mưa kéo dài đằng đẵng. Là thời điểm mà dịch Covid-19 giai đoạn 2019 - 2021 phủ bóng trùm lên công trường. Cùng với đó là những vướng mắc về cơ chế, chính sách liên quan như: đất đai, giải phóng mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật…

Khó khăn là vậy, tuy nhiên, nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt của dự án, ngay từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư (2012 - 2014) và nhất là trong giai đoạn thực hiện đầu tư (từ năm 2015 đến nay), lãnh đạo tỉnh luôn đồng hành chỉ đạo, đôn đốc, ủng hộ và hỗ trợ dự án để đi đến kết quả cuối cùng.

Dự kiến, lô sản phẩm nhôm thỏi đầu tiên sẽ được xuất bán vào ngày 26/7/2026

Theo ông Trần Hồng Quân, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Luyện kim Trần Hồng Quân, có những thời điểm, dự án hầu như “án binh bất động”. Khó khăn chồng chất khó khăn. Vậy nhưng, với sự đồng hành, hỗ trợ của chính quyền địa phương, nỗ lực của công ty, dự án đã đạt thành quả mong đợi.

“ Nỗ lực bền bỉ ấy không chỉ tính bằng thời gian, mà quan trọng hơn đó chính là sự quyết tâm, đồng hành của chính quyền địa phương, doanh nghiệp và các đối tác. Ông Trần Hồng Quân, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Luyện kim Trần Hồng Quân

Năm 2025, đánh dấu bước chuyển mình của dự án bằng những cột mốc lịch sử. Ngày 18/2/2025, cái bắt tay chiến lược với tổng thầu EPC (NFC) đã kích hoạt mạng lưới hơn 70 nhà thầu phụ trong và ngoài nước đồng loạt vào cuộc.

Ngay sau đó, ngày 21/3/2025, thỏa thuận tài trợ vốn cùng Ngân hàng MB và các tổ chức tín dụng được hoàn tất, tiếp thêm nguồn lực tài chính mạnh mẽ cho dự án.

Dây chuyền sản xuất nhôm tại Nhà máy Điện phân nhôm Đắk Nông

Đến ngày 20/12/2025, không khí thi công trên công trường được đẩy lên cao trào khi việc lắp đặt thiết bị chính thức bắt đầu. Bằng tinh thần lao động miệt mài ngày, đêm, đội ngũ kỹ sư và người lao động đã góp phần từng bước đưa dự án vững vàng về đích.

Với công suất thiết kế 450.000 tấn/năm được hiện thực hóa qua 3 phân kỳ, dự án không chỉ là một công trình công nghiệp, mà còn là biểu tượng phát triển của ngành công nghiệp khu vực và cả nước.

Trong tương lai không xa, nơi đây sẽ trở thành bệ phóng cho hệ sinh thái doanh nghiệp phụ trợ, tạo sinh kế bền vững cho 3.500 lao động địa phương. Tất cả cùng thắp sáng khát vọng công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Lâm Đồng nói riêng và khu vực nói chung.

Nhà máy Điện phân nhôm Đắk Nông đang tạo việc làm cho hàng trăm lao động địa phương

Được biết, khi dự án Nhà máy điện phân nhôm đi vào vận hành và đạt công suất thiết kế trong quý I/2027 có vai trò, ý nghĩa hết sức quan trọng trong thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển. Dự án sẽ đóng góp rất lớn vào ngân sách nhà nước và tạo việc làm cho khoảng 3.500 lao động tại địa phương.

Tiến gần đến trung tâm công nghiệp hàng đầu Việt Nam

Đối với Lâm Đồng, sự xuất hiện của Nhà máy Điện phân nhôm quy mô lớn đầu tiên mang một khát vọng rất lớn. Sự hiện diện này đã hiện thực hóa chuỗi giá trị khép kín từ khai thác quặng, sản xuất alumin đến điện phân nhôm và hướng tới các sản phẩm chế biến sau nhôm.

Công nhân làm việc tại phân xưởng luyện kim

Đánh giá tầm quan trọng của dự án, Giám đốc Sở Công thương Nguyễn Bá Út khẳng định, cùng với góp phần tăng trưởng GRDP Lâm Đồng, sau khi vận hành, nhà máy điện phân nhôm sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu nhôm kim loại của nền kinh tế. Điều này sẽ cải thiện đáng kể cán cân thương mại, đặc biệt là giảm nhập khẩu nhôm bình quân khoảng 1,5 tỷ USD/năm.

“ “Sản phẩm nhôm thỏi hôm nay sẽ là những thỏi nam châm có sức hút mạnh mẽ đối với các dự án như: cơ khí chế tạo, vật loại mới, linh kiện điện tử, giao thông vận tải và năng lượng tái tạo… Tất cả sẽ tìm đến với Lâm Đồng trong tương lai không xa, tạo cơ hội để địa phương chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa”, ông Nguyễn Bá Út khẳng định.

Những thỏi nhôm đều đặn được ra lò trong tháng 7/2026

Lâm Đồng sở hữu “mỏ vàng” quặng bô xít với trữ lượng ước đạt 5,4 tỷ tấn nguyên khai, lớn nhất cả nước. Dự án Nhà máy Điện phân nhôm đi vào hoạt động không chỉ mang tầm vóc địa phương, mà còn là công trình điện phân nhôm đầu tiên của cả nước.

Khi đi vào vận hành, nhà máy đóng vai trò chế biến sâu sau alumin, giúp Việt Nam chủ động nguồn nhôm nguyên sinh, giảm tối đa sự phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu. Đối với Lâm Đồng, đây chính là đòn bẩy làm thay đổi căn bản cơ cấu kinh tế, thúc đẩy các ngành công nghiệp phụ trợ, dịch vụ và logistics bứt phá mạnh mẽ.

Việc sản xuất nhôm được tự động hóa tối đa các giai đoạn

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười khẳng định, Dự án Nhà máy Điện phân nhôm đi vào vận hành là kết quả của sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Trung ương, Chính phủ, các bộ, ngành. Cùng với đó là sự quyết tâm, bản lĩnh của doanh nghiệp, là thành quả của sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, ngành, chính quyền địa phương sau hơn một thập kỷ triển khai.

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười nhấn mạnh, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Lâm Đồng xác định, Nhà máy Điện phân nhôm là dự án trọng điểm của ngành công nghiệp bô xít - nhôm Việt Nam và của Lâm Đồng.

Dự án có vai trò và ý nghĩa quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương, nhất là giải bài toán về tăng trưởng GRDP “2 con số” của Lâm Đồng cả về trước mắt và dài hạn.

“ Lâm Đồng rất kỳ vọng và tin tưởng vào sự thành công, phát triển của dự án này. Địa phương tiếp tục đồng hành, lắng nghe chia sẻ, tháo gỡ những khó khăn kịp thời của dự án trong quá trình vận hành. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười

Người đứng đầu UBND tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, cùng với sự đồng hành của chính quyền địa phương, về phía Công ty TNHH Luyện kim Trần Hồng Quân và các nhà thầu tiếp tục phát huy kết quả của phân kỳ 1, tập trung nguồn lực tối đa để hoàn thành việc lắp đặt thiết bị, sớm đưa phân kỳ 2, 3 của nhà máy đi vào vận hành đúng tiến độ.

Có thể nói, khát vọng đưa tốc độ tăng trưởng GRDP của Lâm Đồng chạm “2 con số” đang dần hiện thực khi đầu ra của chuỗi công nghiệp bô xít - alumin- nhôm sơ cấp được khơi thông đồng bộ.

Dự án được khởi công tháng 9/2014 trên tổng diện tích gần 130 ha tại Khu công nghiệp Nhân Cơ (tỉnh Đắk Nông cũ nay là tỉnh Lâm Đồng)

Dự án Nhà máy Điện phân nhôm Đắk Nông đi vào hoạt động không đơn thuần là việc vận hành một nhà xưởng công nghiệp. Đó là biểu tượng cho tinh thần dám nghĩ, dám làm của lãnh đạo địa phương, là bước ngoặt nâng tầm vị thế Lâm Đồng trở thành trung tâm công nghiệp nhôm quốc gia vững mạnh.