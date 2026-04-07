Giáo dục - Đào tạo Lâm Đồng sẵn sàng thi công thêm 3 trường nội trú biên giới Cùng với đẩy nhanh tiến độ thi công 2 trường nội trú liên cấp tại xã Quảng Trực và Thuận An, 3 trường nội trú tại các xã biên giới Đắk Wil, Thuận Hạnh và Tuy Đức đã sẵn sàng triển khai.

UBND xã Tuy Đức bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư để triển khai Dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Tuy Đức

Hoàn thành giải phóng mặt bằng

Dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Tuy Đức (xã Tuy Đức, tỉnh Lâm Đồng) có tổng mức đầu tư 225 tỷ đồng. Kế hoạch khởi công tháng 3/2026 và dự kiến hoàn thành trước tháng 8/2027 để đưa vào sử dụng trong năm học 2027 - 2028.

Thời gian qua, UBND xã Tuy Đức đã phối hợp với Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng số 3 (chủ đầu tư) tổ chức làm việc, thống nhất với các hộ dân về phương án đền bù và giải phóng mặt bằng. Đến cuối tháng 6, việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã hoàn thành.

Ông Nguyễn Hữu Lực, Phó Chủ tịch UBND xã Tuy Đức cho biết: “Xác định công tác giải phóng mặt bằng là yếu tố then chốt, cấp ủy, chính quyền xã Tuy Đức đã tích cực phối hợp với chủ đầu tư tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các hộ dân. Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng hoàn tất, sẵn sàng triển khai dự án”, ông Lực cho hay.

Xã Tuy Đức hoàn thành việc chi trả tiền đền bù cho các hộ dân bị ảnh hưởng

Tương tự, tại xã Thuận Hạnh, Dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Thuận Hạnh đang được chính quyền địa phương tổ chức nhiều buổi làm việc để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng các hộ dân có đất đai, nhà cửa nằm trên vùng dự án.

Sau khi được tuyên truyền, vận động, các hộ dân đã thống nhất với phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Việc chi trả tiền đền bù cũng được triển khai khẩn trương, hoàn thành trong tháng 6/2026.

UBND xã Thuận Hạnh tổ chức trao tiền bồi thường tới các hộ dân bị ảnh hưởng từ dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Thuận Hạnh

Ông Mai Xuân Quang, Phó Chủ tịch UBND xã Thuận Hạnh thông tin: “Sau khi hoàn tất công tác đền bù, địa phương đã bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư để tiến hành san ủi, chuẩn bị thi công. Trong quá trình triển khai, chính quyền địa phương sẽ phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, nhà thầu thi công để sớm đưa công trình vào hoạt động”.

Quyết tâm về đích đúng hẹn

Ngay sau lễ khởi công đồng loạt vào tháng 3/2026, các địa phương phối hợp với chủ đầu tư khẩn trương kiểm đếm, lập phương án bồi thường, hỗ trợ và vận động người dân bàn giao đất.

Tại xã Đắk Wil, để bảo đảm sớm có mặt bằng sạch triển khai dự án, địa phương và chủ đầu tư đã biểu dương, động viên các hộ dân tích cực trong giải phóng mặt bằng.

Cụ thể, bên cạnh tiền bồi thường theo quy định, các hộ dân bị ảnh hưởng còn được hỗ trợ thêm một khoản kinh phí mang tính khích lệ. Dù giá trị không lớn nhưng đây là sự ghi nhận của chính quyền và chủ đầu tư đối với tinh thần đồng hành, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án của người dân.

“ Chính quyền địa phương trân trọng, biểu dương tinh thần phối hợp của các hộ dân trong việc bàn giao mặt bằng, triển khai dự án. Với quyết tâm cao nhất, địa phương và các đơn vị liên quan sẽ phấn đấu hoàn thành sớm nhất công trình. Ông Hoàng Văn Tám, Chủ tịch UBND xã Đắk Wil

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3, khu vực Tây Lâm Đồng đang bước vào mùa mưa. Chính vì thế, ngay khi có mặt bằng sạch, chủ đầu tư đã đề nghị nhà thầu đồng loạt triển khai thi công nhằm bảo đảm tiến độ hoàn thành các công trình vào năm 2027.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh kiểm tra tiến độ triển khai Dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Đắk Wil

“Rút kinh nghiệm từ Dự án Trường nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Thuận An (xã Thuận An) và Trường nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Quảng Trực (xã Quảng Trực), chúng tôi huy động tối đa nhân lực, vật lực để thi công. Hiện 3 công trình đã tiến hành công tác san nền, bóc phong hóa”, ông Hà Sĩ Sơn, Giám đốc Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3 cho hay.

Không chờ công trình khởi công mới huy động lực lượng, tỉnh Lâm Đồng cũng xây dựng các phương án nhằm rút ngắn thời gian thi công ngay khi có mặt bằng.

Mới đây nhất, Công an tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và công an 5 xã biên giới huy động lực lượng, ngày công hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ xây dựng các trường Phổ thông Dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học và THCS trên địa bàn biên giới.

Tỉnh Lâm Đồng đang huy động các lực lượng tham gia hỗ trợ xây dựng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Thuận An và Quảng Trực

Theo chỉ đạo, công an các xã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, chủ đầu tư và đơn vị thi công để nắm chắc tiến độ từng công trình, bố trí luân phiên 100% cán bộ, chiến sĩ (trừ lực lượng trực ban, trực chiến) tham gia hỗ trợ tại công trường.

Các đơn vị nghiệp vụ được giao rà soát, huy động cán bộ, chiến sĩ có tay nghề xây dựng, điện, nước, cơ khí; thành lập các đội xung kích từ 15 - 20 cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng cơ động hỗ trợ san lấp mặt bằng, vận chuyển vật liệu, đổ bê tông, gia công sắt thép và xử lý các công việc phát sinh tại công trường.