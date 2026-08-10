Giáo dục - Đào tạo Lâm Đồng sẵn sàng trước cuộc sắp xếp mạng lưới trường học Trong bối cảnh phương án sắp xếp mạng lưới trường học trên địa bàn Lâm Đồng đang được các cơ quan chức năng xem xét, nhiều cơ sở giáo dục đã chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết, ổn định tư tưởng đội ngũ, bảo đảm năm học mới không bị xáo trộn.

Trước sáp nhập, toàn tỉnh Lâm Đồng có 1.453 trường công lập

Chủ động từ cơ sở

Trường THPT Phan Bội Châu (xã Nam Dong) hiện có hơn 1.300 học sinh ở các khối lớp, trong đó năm học 2026 - 2027 tuyển mới 455 học sinh. Theo phương án dự kiến, Trường THPT Phan Bội Châu và Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, cùng trên địa bàn xã Nam Dong sẽ được sắp xếp, sáp nhập theo chủ trương tổ chức lại mạng lưới cơ sở giáo dục công lập.

Ở thời điểm hiện nay, phương án sắp xếp chưa được phê duyệt. Tuy nhiên, điều đó không khiến công tác chuẩn bị năm học mới tại nhà trường bị chững lại. Theo ông Vương Xuân Trung - Hiệu trưởng Trường THPT Phan Bội Châu, sắp xếp lại mạng lưới trường học là chủ trương lớn nhằm tinh gọn tổ chức, nâng cao hiệu quả quản lý và hoạt động giáo dục. Vì vậy, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường xác định tinh thần chủ động, trách nhiệm và sẵn sàng thích ứng với sự thay đổi. “Điều quan trọng nhất là không để việc sắp xếp ảnh hưởng đến học sinh và hoạt động dạy, học”, ông Trung nhấn mạnh.

Theo đó, nhà trường vẫn triển khai các phần việc chuẩn bị cho năm học mới như tuyển sinh, rà soát cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, chuẩn bị đội ngũ và phân công chuyên môn. Các phương án tổ chức dạy học được chuẩn bị trên tinh thần sẵn sàng, để dù mô hình tổ chức sau sắp xếp có thay đổi, hoạt động giáo dục vẫn được duy trì liên tục.

Học sinh trường THPT Phan Bội Châu

Cùng với chuẩn bị về chuyên môn, công tác tư tưởng được nhà trường đặc biệt quan tâm. Ban Giám hiệu thường xuyên trao đổi, phân tích để cán bộ, giáo viên, nhân viên hiểu rõ hơn mục đích, yêu cầu của việc sắp xếp, từ đó tạo sự đồng thuận và chấp hành đúng chủ trương. “Bản thân tôi cũng sẵn sàng nhận nhiệm vụ theo sự phân công, sắp xếp của tổ chức. Tất cả đều hướng đến mục tiêu chung là bảo đảm tốt nhất việc học tập của học sinh”, ông Trung chia sẻ.

Sắp xếp để sử dụng hiệu quả nguồn lực

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp các địa phương rà soát, lấy ý kiến và xây dựng dự thảo phương án tổng thể. Ngày 28/7, sở tổ chức họp trực tuyến với 124 xã, phường, đặc khu để trao đổi về sắp xếp mạng lưới trường học. Trên cơ sở ý kiến các địa phương, sở, ngành, phương án tiếp tục được hoàn thiện, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

Theo phương án dự kiến, sau sắp xếp, Lâm Đồng giảm khoảng 1.811 cán bộ quản lý và nhân viên

Theo phương án dự kiến, sau sắp xếp, toàn tỉnh giảm khoảng 1.811 cán bộ quản lý và nhân viên, trong đó có 1.067 cán bộ quản lý và 744 nhân viên. Con số này cho thấy quy mô của cuộc sắp xếp không chỉ nằm ở việc tổ chức lại các đầu mối trường học, mà kéo theo yêu cầu giải quyết bài toán đội ngũ, vị trí việc làm và tổ chức hoạt động tại các cơ sở giáo dục sau sắp xếp.

Trả lời trực tiếp tại Hội nghị giao ban báo chí tháng 7/2026, ông Phan Đức Thái - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng cho biết, việc sắp xếp mạng lưới trường học được triển khai theo nguyên tắc bảo đảm hoạt động dạy và học không bị gián đoạn, đồng thời từng bước nâng cao chất lượng giáo dục. Về lâu dài, ngành sẽ tổ chức lại mạng lưới theo hướng sử dụng hiệu quả nguồn lực, phát huy cơ sở vật chất, thiết bị và đội ngũ giáo viên. Đồng thời tính đến đặc thù vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa để tránh sắp xếp mang tính cơ học.

Bên cạnh những con số về số trường, số đầu mối hay số lượng cán bộ, điều quan trọng hơn sau mỗi phương án sắp xếp là chất lượng phục vụ người học. Khi bộ máy được tinh gọn, nguồn lực được tập trung và đội ngũ được bố trí phù hợp, mục tiêu cuối cùng vẫn là tạo dựng môi trường học tập tốt hơn, ổn định hơn cho học sinh.