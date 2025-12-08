Tin mới

    Lâm Đồng: Sạt lở taluy khiến 2 du khách tử vong

    12/08/2025 20:54

    Chiều 12/8, mưa lớn kéo dài hàng giờ đồng hồ đã khiến một số khu vực trên địa bàn thành phố Đà Lạt (cũ), tỉnh Lâm Đồng bị ngập nước nghiêm trọng. Đặc biệt, mưa lớn gây sạt lở bờ taluy đè 2 du khách, khiến cả 2 tử vong.

    Theo thông tin ban đầu, mưa kéo dài suốt nhiều giờ làm taluy dài khoảng 20 mét cạnh quán cà phê Tây Hồ, ở hẻm 108, đường Hùng Vương, phường Xuân Trường-Đà Lạt bị đổ sập đất đá đè lấp 2 người, khiến cả 2 tử vong.

    Nhận được tin báo, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã có mặt hiện trường chỉ đạo các ngành chức năng, quân đội, công an và chính quyền địa phương thực hiện công tác cứu nạn, cứu hộ.

    ndo_br_3-8910.jpg
    Mưa lớn tràn vào nhà nhiều hộ dân tại hẻm Lữ Gia, phường Lâm Viên-Đà Lạt gây hư hỏng một số tài sản và hoa màu.

    Tại hẻm Lữ Gia, phường Lâm Viên-Đà Lạt, mưa lớn làm khoảng 40 căn nhà bị ngập nước, gây hư hỏng một số tài sản.

    Nhiều khu vực thuộc đường Phan Đình Phùng, phường Xuân Hương-Đà Lạt và suối Tô Ngọc Vân, khu vực hạ lưu suối Cam Ly, phường Cam Ly-Đà Lạt, nước lớn cũng gây ngập lụt nặng tại nhiều vị trí.

    ndo_br_5-6844.jpg
    Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Lâm Đồng cùng chính quyền địa phương có mặt tại hẻm Lữ Gia, phường Lâm Viên-Đà Lạt giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả do mưa lớn gây ra.

    Mưa lớn cũng làm một số diện tích rau và hoa tại khu vực Lữ Gia bị ngập nước, gây ảnh hưởng tới năng suất, chất lượng khi thu hoạch, một số diện tích rau, hoa bị hư hỏng hoàn toàn.

    Lê Giang Nam
    Theo nhandan.vn
    https://nhandan.vn/lam-dong-sat-lo-ta-luy-khien-2-du-khach-tu-vong-post900346.html
    Copy Link
    https://nhandan.vn/lam-dong-sat-lo-ta-luy-khien-2-du-khach-tu-vong-post900346.html

    Đọc tiếp

    Đọc tiếp

      Nổi bật

          Mới nhất
            Xem thêm

            Đọc nhiều

              Tin Tây Nguyên
              Lâm Đồng: Sạt lở taluy khiến 2 du khách tử vong
              • Mặc định

              Tổng Biên tập: Lê Huy Toàn

              Phó Tổng Biên tập phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

              Địa chỉ:

              Cơ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

              Cơ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

              Cơ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

              Cơ sở 4: Số 83, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

              Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

              Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

              Hotline: 0977885454

              POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO