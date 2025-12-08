Lâm Đồng: Sạt lở taluy khiến 2 du khách tử vong

Chiều 12/8, mưa lớn kéo dài hàng giờ đồng hồ đã khiến một số khu vực trên địa bàn thành phố Đà Lạt (cũ), tỉnh Lâm Đồng bị ngập nước nghiêm trọng. Đặc biệt, mưa lớn gây sạt lở bờ taluy đè 2 du khách, khiến cả 2 tử vong.

Theo thông tin ban đầu, mưa kéo dài suốt nhiều giờ làm taluy dài khoảng 20 mét cạnh quán cà phê Tây Hồ, ở hẻm 108, đường Hùng Vương, phường Xuân Trường-Đà Lạt bị đổ sập đất đá đè lấp 2 người, khiến cả 2 tử vong.

Nhận được tin báo, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã có mặt hiện trường chỉ đạo các ngành chức năng, quân đội, công an và chính quyền địa phương thực hiện công tác cứu nạn, cứu hộ.

Mưa lớn tràn vào nhà nhiều hộ dân tại hẻm Lữ Gia, phường Lâm Viên-Đà Lạt gây hư hỏng một số tài sản và hoa màu.

Tại hẻm Lữ Gia, phường Lâm Viên-Đà Lạt, mưa lớn làm khoảng 40 căn nhà bị ngập nước, gây hư hỏng một số tài sản.

Nhiều khu vực thuộc đường Phan Đình Phùng, phường Xuân Hương-Đà Lạt và suối Tô Ngọc Vân, khu vực hạ lưu suối Cam Ly, phường Cam Ly-Đà Lạt, nước lớn cũng gây ngập lụt nặng tại nhiều vị trí.

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Lâm Đồng cùng chính quyền địa phương có mặt tại hẻm Lữ Gia, phường Lâm Viên-Đà Lạt giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả do mưa lớn gây ra.

Mưa lớn cũng làm một số diện tích rau và hoa tại khu vực Lữ Gia bị ngập nước, gây ảnh hưởng tới năng suất, chất lượng khi thu hoạch, một số diện tích rau, hoa bị hư hỏng hoàn toàn.