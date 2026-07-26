Pháp luật - Đời sống Lâm Đồng siết chặt quản lý hải sản phục vụ du lịch Sau phản ánh về tình trạng tôm hùm không bảo đảm chất lượng bán cho du khách, chính quyền các phường Mũi Né và Phú Thủy (Lâm Đồng) đã khẩn trương kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm, đồng thời tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và giữ gìn hình ảnh du lịch địa phương.

Làng chài Mũi Né (Ảnh tư liệu)

Truy nguồn cung hải sản

Đầu tháng 7, một số du khách phản ánh mua phải tôm hùm có dấu hiệu không bảo đảm chất lượng tại làng chài Mũi Né (phường Mũi Né) và khu vực Bãi đá Ông Địa (phường Phú Thủy). Đây đều là những địa điểm thu hút đông du khách, nơi hoạt động mua bán và thưởng thức hải sản diễn ra sôi động mỗi ngày.

Phường Phú Thủy cấm buôn bán hàng rong tại bãi tắm Đá Ông Địa sau phản ánh của người dân

Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh của du khách, UBND các phường Mũi Né và Phú Thủy đã chỉ đạo cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra thực tế. Tại làng chài Mũi Né, đoàn kiểm tra phát hiện một điểm kinh doanh bày bán tôm hùm đã chết, không bảo đảm chất lượng. Toàn bộ số hải sản được yêu cầu dừng kinh doanh và xử lý theo quy định. Chủ hộ được mời làm việc, lập biên bản và ký cam kết không tiếp tục kinh doanh sản phẩm không bảo đảm chất lượng.

Không chỉ dừng lại ở việc xử lý điểm bán lẻ, lực lượng chức năng còn mở rộng xác minh, truy xuất nguồn hàng. Qua rà soát, UBND phường Mũi Né xác định trên địa bàn có 3 hộ chuyên cung cấp loại tôm hùm này cho các điểm bán lẻ. Các hộ đều được mời làm việc để làm rõ quy trình thu mua, vận chuyển, bảo quản và phân phối sản phẩm.

Lực lượng chức năng tổ chức tháo dỡ các mái che, chòi tạm, lều quán dựng trái phép tại bờ kè làng chài Mũi Né

Theo bà Nguyễn Thị Vinh, hộ kinh doanh tôm hùm tại phường Mũi Né, chất lượng sản phẩm phụ thuộc vào nhiều công đoạn trong quá trình lưu thông. “Khi chúng tôi nhận hàng, tôm vẫn còn sống hoặc vừa ngộp, song vẫn bảo đảm chất lượng. Tuy nhiên, từ khi hàng được đưa về địa phương, đến tay người bán lẻ còn trải qua nhiều khâu vận chuyển, bảo quản. Nếu không bảo đảm điều kiện nhiệt độ hoặc thời gian lưu giữ kéo dài thì chất lượng sản phẩm có thể bị ảnh hưởng”.

Bà Nguyễn Thị Vinh cho biết thêm, các hộ kinh doanh chân chính đều mong muốn cơ quan chức năng tăng cường kiểm soát ngay từ nguồn cung để hạn chế tình trạng hàng hóa kém chất lượng trà trộn vào thị trường, ảnh hưởng đến uy tín chung của những người buôn bán đúng quy định.

Đại diện phường Mũi Né làm việc với người cung cấp hải sản tại làng chài Mũi Né sau khi có phản ánh của người dân

Không chỉ tại làng chài Mũi Né, sau phản ánh của du khách về việc mua phải tôm hùm từ các gánh hàng rong tự phát tại khu vực Bãi đá Ông Địa, UBND phường Phú Thủy cũng khẩn trương kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động kinh doanh, yêu cầu chấm dứt tình trạng buôn bán hải sản không rõ nguồn gốc và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Theo ông Lê Thế Phương, Phó Chủ tịch UBND phường Phú Thủy, việc bảo đảm an toàn thực phẩm không chỉ bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng mà còn góp phần giữ gìn hình ảnh du lịch của địa phương. “Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh, địa phương đã tổ chức kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động kinh doanh tại khu vực Bãi đá Ông Địa. Quan điểm của phường là xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh thực phẩm không bảo đảm chất lượng, đồng thời tăng cường tuyên truyền để các hộ kinh doanh nâng cao ý thức chấp hành quy định về an toàn thực phẩm”, ông Phương cho biết.

Siết chặt quản lý, giữ vững thương hiệu du lịch

Theo thống kê của các địa phương, nguồn tôm hùm tiêu thụ tại khu vực phía Đông tỉnh Lâm Đồng chủ yếu được vận chuyển từ tỉnh Khánh Hòa, sau đó phân phối đến các nhà hàng, khách sạn, chợ truyền thống và các điểm bán lẻ phục vụ người dân, du khách.

Một lô hải sản khi đến bàn ăn có thể trải qua nhiều khâu trung gian như người thu mua, cơ sở vận chuyển, hộ phân phối, điểm bán và cơ sở chế biến. Nếu thông tin về nguồn gốc, quá trình giao nhận hoặc điều kiện bảo quản không được ghi nhận đầy đủ thì việc truy xuất khi xảy ra sự cố sẽ gặp nhiều khó khăn.

Họp chợ ở làng chài Mũi Né

Nhận diện rõ những khoảng trống trong công tác quản lý, UBND phường Mũi Né đã yêu cầu các hộ cung cấp làm rõ quá trình nhập, bảo quản và phân phối sản phẩm; đồng thời tăng cường tuyên truyền, yêu cầu các hộ kinh doanh ký cam kết không buôn bán hải sản không rõ nguồn gốc, không kinh doanh thực phẩm kém chất lượng.

Hải sản tươi ở Mũi Né

Ông Nguyễn Hải Đăng, Phó Chủ tịch UBND phường Mũi Né cho biết, việc xử lý một điểm bán chỉ giải quyết được phần ngọn của vấn đề. Điều địa phương hướng đến là truy xuất được nguồn gốc hàng hóa để xác định trách nhiệm của từng mắt xích trong chuỗi cung ứng. Thời gian tới, phường sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng tăng cường kiểm tra định kỳ và đột xuất, yêu cầu các hộ kinh doanh thực hiện nghiêm các quy định về an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc.

Mũi Né là nơi thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng (Ảnh tư liệu)

Có thể nói, đối với một địa phương có thế mạnh về du lịch như Mũi Né, chất lượng hải sản không chỉ là vấn đề an toàn thực phẩm mà còn gắn với uy tín và sức hấp dẫn của điểm đến. Chỉ một trải nghiệm không tốt của du khách cũng có thể ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch của địa phương.

Các món ngon mang đặc trưng ẩm thực vùng ven biển (Ảnh tư liệu)

Việc các cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc sau phản ánh của du khách cho thấy tinh thần cầu thị, trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước. Quan trọng hơn, việc truy xuất nguồn gốc, siết chặt kiểm soát toàn bộ chuỗi cung ứng và tăng cường kiểm tra thường xuyên sẽ góp phần ngăn chặn thực phẩm không bảo đảm chất lượng ngay từ đầu nguồn, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và giữ vững thương hiệu du lịch Mũi Né - điểm đến biển hấp dẫn của Lâm Đồng.