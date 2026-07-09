Thời sự Lâm Đồng Lâm Đồng siết quản lý UAV, flycam quanh sân bay Liên Khương UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành văn bản yêu cầu các sở, ngành, địa phương và Cảng hàng không quốc tế Liên Khương tăng cường các biện pháp ngăn chặn UAV, flycam, diều và các vật thể bay khác uy hiếp an ninh, an toàn hoạt động bay.

Cảng Hàng không quốc tế Liên Khương (Ảnh: tư liệu)

Theo đó, Công an tỉnh chủ trì phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Cảng hàng không quốc tế Liên Khương và các đơn vị liên quan xây dựng cơ chế phối hợp thường trực để tiếp nhận, xác minh, xử lý các trường hợp UAV, flycam xâm nhập khu vực cấm, khu vực hạn chế bay; đồng thời tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được giao rà soát khu vực cấm bay, khu vực hạn chế bay, theo dõi, giám sát và xử lý các tình huống liên quan đến hoạt động của thiết bị bay không người lái theo thẩm quyền.

Sở Xây dựng theo dõi, đôn đốc việc triển khai; phối hợp tuyên truyền các quy định về an ninh, an toàn hàng không đối với tổ chức, cá nhân sử dụng UAV, flycam trong hoạt động xây dựng, khảo sát, quay phim, chụp ảnh.

Đối với ngành giáo dục, UBND tỉnh yêu cầu 100% cơ sở giáo dục, nhất là các trường gần sân bay Liên Khương, tuyên truyền cho học sinh, sinh viên, giáo viên và phụ huynh về nguy cơ mất an toàn hàng không cũng như hậu quả pháp lý của việc sử dụng UAV, flycam, thả diều trong khu vực cấm, hạn chế bay.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và nền tảng số; đồng thời tăng cường truyền thông tại các khu du lịch, khu vui chơi, địa điểm thường xuyên sử dụng flycam.

UBND các xã Đức Trọng, Tân Hội, Đơn Dương, Nam Ban Lâm Hà và Đinh Văn Lâm Hà tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi sử dụng UAV, flycam, thả diều trái quy định; thiết lập đầu mối tiếp nhận phản ánh của người dân để phối hợp xử lý.

Cảng hàng không quốc tế Liên Khương có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, quân sự và chính quyền địa phương trong công tác giám sát, xử lý các tình huống phát sinh; đồng thời công khai đường dây nóng tiếp nhận phản ánh về các hành vi có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn hoạt động bay.