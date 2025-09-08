Thời sự Lâm Đồng Lâm Đồng: Sớm nâng cấp hệ thống nước sạch khu Nguyên Tử Lực - Trần Anh Tông Nhiều hộ dân sinh sống tại khu quy hoạch Nguyên Tử Lực - Trần Anh Tông, phường Lâm Viên - Đà Lạt (Lâm Đồng) phản ánh về tình trạng thường xuyên bị mất nước sạch sinh hoạt.

Bà Nhữ Ngọc Nương, hộ dân sinh sống tại khu quy hoạch Nguyên Tử Lực - Trần Anh Tông cho biết: Từ năm 2011, khi khu quy hoạch khởi công, chúng tôi được Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng thiết kế một đường ống nước sử dụng chung.

Nhân viên Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng kiểm tra hệ thống cung cấp nước tại số nhà B24 khu quy hoạch Nguyên Tử Lực - Trần Anh Tông

Tuy nhiên, đến nay, do dân cư đổ về khu quy hoạch này quá đông (trên 100 hộ) nên vượt quá nhu cầu sử dụng. Điều đó khiến cho đường nước tại khu vực thường xuyên bị mất vì không đủ cung cấp cho toàn bộ khu dân cư. Đặc biệt, từ thời điểm tầm 17h00 hàng ngày là gần như không có nước dùng.

Theo bà Nương, nguyên nhân được các hộ dân tìm hiểu là do khu quy hoạch Đồi 52, khu 548 sau khi thành lập đã sử dụng chung đường nước với khu Nguyên Tử Lực - Trần Anh Tông. Trong khi đó, hệ thống lại lâu ngày không được nâng cấp cho phù hợp với nhu cầu sử dụng.

Kiểm tra đường nước tại khu quy hoạch Nguyên Tử Lực - Trần Anh Tông tại thời điểm 10h sáng, 9/8

Mặt khác, khu quy hoạch có vị trí cao, nước chảy từ trên xuống phân bổ không đồng đều, khiến cho nơi có nước, nơi không. Người dân sinh sống tại khu quy hoạch Nguyên Tử Lực - Trần Anh Tông hiện rất mong được Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng sớm đầu tư, nâng cấp hệ thống cung cấp nước sạch phục vụ nhu cầu sinh hoạt.

Tại nhà của anh Đào Văn Thắng, ngụ tại số 11 đường Trần Anh Tông (khu quy hoạch Đồi 52), phường Lâm Viên - Đà Lạt cũng phản ánh hiện tượng tương tự. Đường cấp nước tại đây của các hộ dân rất yếu. Chỉ thời gian về khuya mới có nước.

Nhân viên Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng kiểm tra các đồng hồ nước của các hộ gia đình tại khu quy hoạch Nguyên Tử Lực - Trần Anh Tông

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng cho biết: Trước các phản ánh, kiến nghị của các hộ dân, đơn vị đã cho cán bộ, nhân viên đi thực tế, kiểm tra và ghi nhận hiện trạng cung cấp nước sạch tại các khu vực trên.

Kiểm tra các vòi nước của các hộ gia đình tại khu vực đường Trần Anh Tông

Qua kiểm tra cho thấy, hiện nay, tuyến ống gang - PVC D150 Nguyên Tử Lực đang xảy ra hiện tượng nghẹt chưa xác định được vị trí chính xác. Do đó, đường ống nước bị giảm áp suất, khiến việc cung cấp nước cho người dân chưa đạt như kỳ vọng.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng thông tin về phương án xử lý đường ống cấp nước sạch cho khu quy hoạch

Ngay trong thứ hai tuần tới, Phòng Kỹ thuật sẽ tiến hành cắt ống D150 tại 2 vị trí số nhà 131 và 209 đường Nguyên Từ Lực. Sau đó, thực hiện lấy xe thông tắc tiến hành thông ống. Đơn vị sẽ bố trí máy đào để đào dò tìm ống, cắt đồng thời 2 vị trí. Nếu chưa khôi phục được tình trạng cấp nước, Phòng Kỹ thuật sẽ phối hợp với Xí nghiệp Xây lắp để có phương án xử lý phù hợp.

Đơn vị cũng tiến hành lắp đặt mới ống từ cọc CO-C1, C2'-C3 (có bản vẽ đính kèm của khu quy hoạch Đồi 52). Tùy theo tình hình thực tế, Công ty sẽ cắt bỏ toàn bộ ống thép cũ. Qua đó, bảo đảm việc cung cấp đủ nước sạch, phục vụ nhu cầu sinh hoạt cho người dân.