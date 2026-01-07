Kinh tế Lâm Đồng tận dụng từng giờ giải phóng mặt bằng, thúc đẩy tiến độ các dự án Trước tình trạng hàng chục công trình, dự án chậm tiến độ do công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), Lâm Đồng quán triệt tinh thần tận dụng từng giờ, từng ngày vào cuộc tháo gỡ, quyết tâm thúc đẩy tiến độ các dự án.

Nhiều khu vực Dự án khu công nghiệp Nhân Cơ 2 còn vướng công trình nhà ở của các hộ gia đình

Hàng chục công trình vướng GPMB

Giải ngân vốn đầu tư công hiện vẫn là bài toán nan giải đối với Lâm Đồng. Nhiều giải pháp đã được triển khai, tuy nhiên, tiến độ giải ngân của địa phương vẫn chậm.

Đến hết tháng 6/2026, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh mới chỉ đạt khoảng 20% kế hoạch. Với kết quả này, Lâm Đồng thuộc những địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới mức trung bình cả nước (24,2%).

Dự án Đường Đạo Nghĩa - Quảng Khê (giai đoạn 2) đang có tiến độ rất chậm, một phần do vướng GPMB

Có nhiều nguyên nhân chủ quan dẫn đến tiến độ giải ngân vốn chậm. Trong đó, vướng GPMB vẫn là câu chuyện “ì ạch”, “lý do muôn thuở” tại địa phương.

Tại Lâm Đồng hiện có 81 công trình, dự án vướng GPMB. Tổng nguồn vốn bố trí cho các dự án này năm 2026 hơn 3.450 tỷ đồng. Đến hết tháng 6/2026, tỷ lệ giải ngân các dự án mới gần 426 tỷ đồng, đạt trên 12% kế hoạch.

Đứng đầu trong danh sách chủ đầu tư có nhiều công trình vướng GPMB nhất là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng (Ban QLDA) số 1. Hiện tại, đơn vị còn 25 công trình vướng GPMB, với tổng vốn bố trí năm 2026 là 1.224 tỷ đồng. Đến nay, các dự án mới giải ngân đạt khoảng 11,7% kế hoạch.

Lý giải về số các dự án vướng mắc, Giám đốc Ban QLDA số 1 Nguyễn Nhân Bản cho biết, phần lớn người dân tại các dự án chưa đồng thuận với giá bồi thường. Nhiều dự án còn chậm xác minh nguồn gốc đất, phê duyệt phương án bồi thường. Chưa kể, công tác GPMB còn thiếu nhân lực thực hiện.

Dự án Khu công nghiệp Nhân Cơ 2 đang vướng GPMB do nhiều hộ dân chưa đồng thuận giá đền bù

Trao đổi về khó khăn, vướng mắc trong GPMB các dự án, đại diện Ban QLDA khu vực Đà Lạt cho hay, chủ yếu các dự án tại đơn vị vẫn là đơn giá bồi thường và thủ tục pháp lý, nguồn gốc đất.

“Trong tổng số 10 công trình đang vướng hiện nay, chủ yếu là do việc xây dựng, phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất kéo dài. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến lập, thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường”, đại diện Ban QLDA khu vực Đà Lạt cho biết.

Gắn trách nhiệm người đứng đầu với giải ngân vốn đầu tư công

Theo Sở Tài chính, trong tổng 81 công trình, dự án hiện đang vướng GPMB tại 3 ban QLDA của tỉnh và 28 ban QLDA khu vực phần lớn thuộc 4 nhóm vướng mắc.

Đó là vướng đơn giá bồi thường; thủ tục pháp lý, nguồn gốc đất; quỹ đất tái định cư, giá bán, thuê nhà ở tái định cư; tổ chức, phối hợp kiểm đếm, ban hành thông báo thu hồi đất giữa các đơn vị liên quan.

Cán bộ nhiều địa phương tỉnh Lâm Đồng bám sát công tác giải phóng mặt bằng, hành lang đường bộ để bàn giao mặt bằng kịp thời cho chủ đầu tư

Lãnh đạo Sở Tài chính khẳng định, GPMB chậm là do thiếu sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền các xã, phường và Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh. Công tác quản lý nhà nước về xây dựng, đất đai ở một số địa bàn chưa chặt chẽ, phát sinh nhiều trường hợp sai quy định.

“Các xã, phường khẩn trương hoàn thành việc xét duyệt nguồn gốc pháp lý đất đai. Các địa phương chủ động rà soát, xây dựng hoàn thiện hồ sơ pháp lý, kiên quyết cưỡng chế thu hồi đất đối với những trường hợp cố tình không chấp hành”, lãnh đạo Sở Tài chính đề xuất.

Chính quyền xã Lương Sơn tích cực vận động người dân đồng thuận trong bàn giao mặt bằng thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 28B. Ảnh: Minh Chương

Liên quan đến giải ngân vốn đầu tư nói chung, công tác GPMB nói riêng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười nhấn mạnh, giải ngân vốn đầu tư công hiện không còn đường lùi. Tất cả vào cuộc với tinh thần và quyết tâm cao nhất.

Người đứng đầu UBND tỉnh khẳng định, công tác GPMB còn hạn chế là do tinh thần thiếu quyết tâm, quyết liệt, chưa tới nơi tới chốn của địa phương, chủ đầu tư.

“ Đó là sự chủ quan, hạn chế về năng lực, trình độ, nhận thức trong công tác GPMB của đội ngũ cán bộ. Thứ nữa là cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị còn yếu kém. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười

Để tháo gỡ khó khăn về GPMB, thúc đẩy tiến độ các dự án, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương phải nhận thức đây là nhiệm vụ gắn liền với sinh mệnh chính trị của mình trong quá trình thực hiện.

Tới đây, Lâm Đồng sẽ tiếp tục kiện toàn công tác cán bộ. Tỉnh sẽ bổ sung thêm đội ngũ các phó chủ tịch UBND cho các xã, phường, với tinh thần “đúng vai, thuộc bài”.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười chủ trì họp tháo gỡ vướng mắc GPMB, giải ngân vốn đầu tư công

Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, thời gian còn lại không nhiều, Lâm Đồng đang tận dụng hết cỡ từng giờ, từng ngày để thực hiện giải ngân đầu tư công. Đối với bí thư, chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu cần phát huy tinh thần đồng hành, bám sát việc thực hiện nhiệm vụ đối với các ban QLDA khu vực.

“Chúng ta sắp xếp làm cả thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, với mục tiêu hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao. Trên tinh thần quyết tâm cao, nếu gặp khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, báo cáo ngay với lãnh đạo UBND tỉnh để xử lý kịp thời”, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười chỉ đạo.