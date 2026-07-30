Thời sự Lâm Đồng Lâm Đồng tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm đối với thức ăn đường phố Ngày 30/7, UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành Công văn số 12466 về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng, chống ngộ độc thực phẩm liên quan đến thức ăn đường phố trên địa bàn tỉnh.

Lâm Đồng tăng cường kiểm tra, bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế khẩn trương điều tra, xử lý vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm tại cơ sở bán bánh mì thịt nướng - pa tê Minh Trung, thôn Hai Bà Trưng, xã Nam Ban Lâm Hà theo chỉ đạo của Cục An toàn thực phẩm; đồng thời tăng cường giám sát nguy cơ ô nhiễm thực phẩm, kịp thời phát hiện, cấp cứu và điều trị các trường hợp ngộ độc.

Trước đó, có 84 trường hợp xuất hiện các triệu chứng đau bụng, buồn nôn, sốt, tiêu chảy sau khi sử dụng sản phẩm tại cơ sở này.

Bên cạnh đó, Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn chuyên môn, đôn đốc các địa phương triển khai các biện pháp phòng ngừa ngộ độc thực phẩm; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo nguy cơ và hướng dẫn người dân lựa chọn, sử dụng thực phẩm an toàn.

Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công thương tăng cường kiểm soát nguồn gốc, chất lượng thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý; kịp thời phát hiện, ngăn chặn thực phẩm không bảo đảm an toàn lưu thông trên thị trường; phối hợp với Sở Y tế điều tra, truy xuất nguồn gốc và xử lý các sự cố về an toàn thực phẩm. UBND các xã, phường, đặc khu rà soát, thống kê đầy đủ các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố, đặc biệt là các cơ sở và xe bán bánh mì lưu động; tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Các địa phương tổ chức tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở kinh doanh, người bán hàng rong; đẩy mạnh tuyên truyền về nguy cơ ngộ độc thực phẩm đối với các sản phẩm có nguy cơ cao như: pa tê, thịt nguội, chả lụa, thịt xá xíu, nước sốt, rau ăn kèm... và công khai các cơ sở vi phạm để người dân chủ động lựa chọn thực phẩm an toàn.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các địa phương chủ động xây dựng phương án phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, phối hợp chặt chẽ với ngành y tế trong công tác giám sát, điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm nghi ngờ, thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn, kịp thời thông tin, cảnh báo nhằm hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.