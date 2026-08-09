Pháp luật - Đời sống Lâm Đồng tăng cường biện pháp bảo đảm an toàn đường thủy mùa mưa bão Trước diễn biến thời tiết phức tạp, Lâm Đồng tăng cường kiểm tra phương tiện, tuyên truyền và chủ động phòng ngừa sự cố giao thông đường thủy mùa mưa bão.

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Chủ động kiểm soát phương tiện

Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, tỉnh Lâm Đồng có không gian biển rộng lớn ở phía Đông, cùng hệ thống sông, hồ, lòng hồ thủy điện và các tuyến giao thông đường thủy trải rộng trên địa bàn. Đây là điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế biển, du lịch, vận tải và các hoạt động dịch vụ trên mặt nước, nhưng đồng thời cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về bảo đảm an toàn giao thông, nhất là trong mùa mưa bão.

Thời tiết mùa mưa bão tiềm ẩn nhiều yếu tố bất lợi đối với hoạt động giao thông đường thủy. Mưa lớn, giông lốc, gió mạnh, nước chảy xiết, mực nước thay đổi nhanh hoặc tầm nhìn hạn chế có thể khiến phương tiện mất ổn định, khó kiểm soát, gia tăng nguy cơ va chạm, lật, chìm hoặc xảy ra sự cố đối với người dân và du khách.

Trước tình hình đó, lực lượng Cảnh sát đường thủy thuộc Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lâm Đồng đang chủ động triển khai các giải pháp nhằm kiểm soát phương tiện, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và hạn chế thấp nhất nguy cơ tai nạn trong mùa mưa bão.

Tại các bến cảng, khu neo đậu tàu thuyền, khu vực có hoạt động vận tải hành khách và các điểm du lịch trên mặt nước, lực lượng cảnh sát đường thủy tăng cường tuần tra, kiểm tra điều kiện hoạt động của phương tiện.

Nội dung kiểm tra tập trung vào giấy chứng nhận đăng ký, đăng kiểm; tình trạng kỹ thuật của phương tiện; trang thiết bị cứu sinh, cứu hộ; số người được phép chở; chứng chỉ chuyên môn của người điều khiển và việc chấp hành các quy định về trật tự, an toàn giao thông đường thủy.

Lực lượng cảnh sát giao thông kiểm tra giấy tờ người điều khiển phương tiện thủy

Trong mùa mưa bão, những yêu cầu này càng có ý nghĩa quan trọng. Một phương tiện không bảo đảm điều kiện kỹ thuật, thiếu áo phao hoặc thiết bị cứu sinh, người điều khiển không đủ điều kiện chuyên môn sẽ khó ứng phó khi gặp giông lốc, sóng lớn hoặc dòng nước chảy mạnh.

Lực lượng chức năng cũng chú trọng kiểm tra việc chấp hành các quy định về an toàn tại những khu vực có hoạt động mô tô nước, ca nô chở khách, tàu du lịch và tàu tham quan. Các chủ phương tiện, người điều khiển được nhắc nhở chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, không tổ chức hoạt động khi điều kiện không bảo đảm an toàn.

Trong đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy dịp hè năm 2026, Phòng Cảnh sát giao thông tập trung phát hiện, xử lý các hành vi có nguy cơ trực tiếp dẫn đến tai nạn như chở quá số người quy định, phương tiện không đủ điều kiện hoạt động, thiếu thiết bị an toàn, người điều khiển không có chứng chỉ chuyên môn hoặc vi phạm quy định về nồng độ cồn.

Lực lượng cảnh sát giao thông kiểm tra phương tiện thủy

Việc kiểm tra được thực hiện theo hướng chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện những nguy cơ mất an toàn trước khi phương tiện xuất bến hoặc tiếp tục hoạt động. Những phương tiện không đủ điều kiện theo quy định sẽ bị đình chỉ hoạt động.

Theo dự báo của cơ quan chức năng, năm 2026, tình hình mưa lũ trên cả nước được nhận định mang tính cực đoan và khó lường do chuyển pha ENSO. Dự báo có khoảng 16 - 19 đợt mưa lớn diện rộng trên toàn quốc, ít hơn trung bình nhiều năm, nhưng tập trung dồn dập với cường độ cao vào các tháng cuối năm ở khu vực Trung Bộ.

Không chủ quan trước nguy cơ đuối nước

Không chỉ phương tiện vận tải, hoạt động đi lại trên mặt nước, mùa mưa bão cũng làm gia tăng nguy cơ đuối nước tại các khu vực sông, hồ, lòng hồ thủy điện. Mưa lớn có thể khiến mực nước dâng nhanh, dòng chảy thay đổi, nhiều khu vực trở nên nguy hiểm mà người dân khó nhận biết bằng mắt thường.

Lực lượng cảnh sát giao thông hướng dẫn người dân và lực lượng chức năng xã La Dạ sơ cứu người bị đuối nước

Tại khu vực hồ Hàm Thuận và hồ Đa Mi trên địa bàn xã La Dạ, công tác phòng ngừa đuối nước được lực lượng chức năng đặc biệt quan tâm. Đây là những khu vực có mực nước sâu, địa hình hiểm trở và thường xuyên có người dân, du khách đến tham quan, vui chơi, nhất là trong thời gian nghỉ hè.

Ngày 7/8/2026, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh tổ chức tuyên truyền Luật Giao thông đường thủy nội địa và phòng, chống đuối nước tại xã La Dạ và Đồng Kho. Hơn 300 người dân tham gia các buổi tuyên truyền đã được phổ biến những quy định về giao thông đường thủy nội địa, bảo vệ hành lang an toàn sông, hồ; điều kiện tham gia giao thông và điều khiển phương tiện.

Các nội dung về đăng ký, đăng kiểm, trang bị áo phao, dụng cụ cứu sinh, không chở quá số người quy định cũng được hướng dẫn cụ thể. Người dân được cảnh báo không đến những khu vực nước sâu, nước chảy xiết hoặc có địa hình nguy hiểm, đặc biệt trong thời điểm mưa lớn, thời tiết diễn biến bất thường.

Lực lượng chức năng cũng hướng dẫn kỹ năng sơ cứu và phòng, chống đuối nước. Đây là những kỹ năng cần thiết giúp người dân chủ động hơn trong việc phòng ngừa và xử lý tình huống khi xảy ra sự cố trên sông, hồ.

Lực lượng cảnh sát giao thông tặng áo phao cho người dân

Đại úy Huỳnh Minh Xin, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát đường thủy số 1, Phòng Cảnh sát giao thông cho biết, đơn vị tập trung tuyên truyền phòng, chống đuối nước tại khu vực ven hồ Hàm Thuận vì đây là nơi có mực nước khá sâu, địa hình hiểm trở. Theo Đại úy Huỳnh Minh Xin, vào dịp hè, trẻ em tham gia các hoạt động dã ngoại tại khu vực này khá đông. Do đó, lực lượng công an khuyến cáo người dân sử dụng áo phao, không chủ quan khi tiếp cận các khu vực nước sâu, đồng thời chủ động phòng ngừa những sự cố có thể xảy ra.

Theo thống kê của cơ quan chức năng, từ đầu năm đến nay, Lâm Đồng xảy ra 27 vụ tai nạn thương tích, khiến 31 trẻ em tử vong. Trong đó, 24 vụ đuối nước làm 29 trẻ tử vong, chiếm khoảng 94% số trẻ tử vong do tai nạn thương tích.

Thiếu tá Đinh Thành Trung, Phó Trưởng Công an xã La Dạ cho biết, địa bàn xã có 2 hồ thủy điện Đa Mi và Hàm Thuận. Những năm gần đây, tại khu vực này xảy ra 1 vụ đuối nước khiến 1 du khách tử vong. Trước thực tế đó, Công an xã La Dạ phối hợp với chính quyền địa phương, Phòng Cảnh sát giao thông và đơn vị quản lý thủy điện Hàm Thuận - Đa Mi duy trì công tác bảo đảm an toàn, cứu hộ, cứu nạn trên 2 lòng hồ.

Việc quản lý chặt chẽ các phương tiện thủy sẽ góp phần bảo đảm an toàn giao thông đường thủy mùa mưa bão

Thời gian tới, lực lượng cảnh sát đường thủy tiếp tục tăng cường tuần tra tại các khu vực trọng điểm, kiểm soát chặt điều kiện hoạt động của phương tiện và người điều khiển; kiên quyết đình chỉ những phương tiện không đủ điều kiện theo quy định, góp phần hạn chế tai nạn, bảo vệ tính mạng người dân, du khách, xây dựng môi trường du lịch an toàn, văn minh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.