Thời sự Lâm Đồng Lâm Đồng tăng cường các giải pháp bảo vệ môi trường sau sáp nhập Ngày 11/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trọng Yên chủ trì cuộc họp trực tuyến về công tác quản lý, bảo vệ môi trường (BVMT) trên địa bàn toàn tỉnh sau sáp nhập.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trọng Yên chủ trì cuộc họp trực tiếp tại Văn phòng UBND tỉnh

Tham dự trực tiếp tại điểm cầu UBND tỉnh có đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Tư pháp, Y tế, Văn phòng UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo phòng, ban, đơn vị có liên quan trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Cùng đại diện lãnh đạo UBND các xã, phường, đặc khu Phú Quý và các phòng chuyên môn, đơn vị có liên quan tham dự trực tuyến tại điểm cầu UBND cấp xã.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Ngô Chí Trung trình bày Báo cáo

Sau sáp nhập, Lâm Đồng là tỉnh có diện tích lớn nhất nước trên 24.000 km2 , chịu tác động lớn về môi trường từ hệ thống sông suối, hóa chất nông nghiệp, khai thác khoáng sản, rác thải sinh hoạt và biến đổi khí hậu. Mô hình hành chính 2 cấp làm thay đổi chủ thể quản lý, đòi hỏi điều chỉnh cơ chế và tăng cường năng lực bảo vệ môi trường.

Lãnh đạo đơn vị hành chính cấp xã báo cáo tình hình

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng, trong giai đoạn 2021-2024, tổng chi ngân sách cho công tác BVMT của tỉnh Lâm Đồng đạt gần 2.192 tỷ đồng, gồm chi thường xuyên và chi đầu tư phát triển; bình quân mỗi năm, tổng chi cho BVMT của tỉnh đạt hơn 730 tỷ đồng, chiếm trên 2,0% tổng chi ngân sách thường xuyên, cao hơn mức tối thiểu 1% theo quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-BTC ngày 06/01/2017 của Bộ Tài chính.

Việc bố trí ngân sách BVMT đã được thực hiện theo hướng tăng dần, đồng thời bảo đảm các yêu cầu của Luật BVMT. Việc phân bổ kinh phí sự nghiệp môi trường hằng năm đã được tỉnh xem xét, cân đối cho phù hợp với điều kiện thực tế, đã ưu tiên bố trí ngân sách cho các hoạt động BVMT, đặc biệt là công tác phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt.

Công tác thanh tra, kiểm tra công tác BVMT được triển khai đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; song song với việc thực hiện các dự án, công trình BVMT và các đề tài nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ trong quản lý cơ sở dữ liệu môi trường, xử lý chất thải từ hoạt động chăn nuôi.

Đại diện lãnh đạo Sở Tài chính thông tin về các quy định tài chính trong thực hiện công tác BVMT

Nguồn lực tài chính cho công tác BVMT hiện nay chủ yếu phụ thuộc vào ngân sách Nhà nước, trong khi việc huy động nguồn lực từ khu vực tư nhân và cộng đồng vẫn còn hạn chế. Các tổ chức, cá nhân tham gia lĩnh vực đầu tư BVMT còn ít, khiến cho các chính sách ưu đãi của Nhà nước như hỗ trợ tài chính, đất đai cho các cơ sở sản xuất thân thiện với môi trường chưa đạt hiệu quả cao.

Hiện Lâm Đồng chỉ có 3 nhà máy xử lý rác (2 ở Lâm Đồng và 1 ở Đắk Nông cũ) được đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động; các phương thức xã hội hoá mang tính manh mún, thiếu tính chuyên nghiệp, thiếu trang thiết bị... nên chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn trong BVMT một cách bền vững và hiệu quả.

Đại diện lãnh đạo Sở Y tế báo cáo tình hình rác thải y tế

Các khu vực trong tỉnh cũng sử dụng công cụ kinh tế cho công tác BVMT, như: Thu ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường, thu phí BVMT đối với nước thải công nghiệp… với số tiền ký quỹ, cải tạo phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản tính lũy kế đến hết năm 2024 là hàng trăm tỷ đồng…

Đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng thông tin thêm về việc xây dựng hệ thống xử lý rác thải tập trung

Tham dự cuộc họp, lãnh đạo các đơn vị hành chính cấp xã đã báo cáo các khó khăn trong công tác thu gom rác thải… chủ yếu là hiện trạng thiếu nhà máy xử lý rác nhất là việc xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật đang rất khó khăn, thiếu nơi tập kết rác, các bãi tập kết rác đang đầy, đơn giá thu gom rác là giá tạm tính thấp so với đơn giá dịch vụ…

Đại diện Phòng Công an Kinh tế (Công an tỉnh Lâm Đồng) báo cáo về tình hình tội phạm môi trường

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trọng Yên, chia sẻ với những khó khăn vướng mắc của các sở, ngành, đơn vị. Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài chính và Sở Nông nghiệp và Môi trường nhanh chóng ban hành đơn giá thống nhất; bỏ huyện thì phải tham mưu xã thực hiện nhiệm vụ này; 3 khu vực phải tham mưu UBND tỉnh đề xuất đơn giá chung.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trọng Yên kết luận buổi làm việc

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trọng Yên, nhấn mạnh: Vận hành chính quyền 2 cấp thì trách nhiệm của địa phương còn liên quan đến BVMT; khó khăn nhất trong thu gom rác thải hiện nay là cấp xã, phường, đặc khu phải làm nhiệm vụ của cả cấp huyện và cấp xã. Công tác hợp nhất địa giới hành chính, đô thị chuyển thành xã hoặc ngược lại… cũng gây khó trong hoạt động thu gom rác thải nhất là ở khu công nghiệp, làng nghề hay đô thị.

Trong công tác bảo vệ môi trường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh xác định BVMT là nhiệm vụ rất quan trọng và liên quan đến tất cả các thành phần kinh tế, trong 8 chỉ tiêu về phát triển kinh tế có 2 chỉ tiêu về môi trường. Phó Chủ tịch yêu cầu phải áp dụng KHKT và chuyển đổi số để theo dõi ô nhiễm, phòng từ sớm, nhìn từ xa để phòng chống ô nhiễm môi trường.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương, đơn vị cần đi thẳng vào các tồn tại hạn chế để có các giải pháp đẩy mạnh bảo vệ môi trường một cách đồng bộ; nhất là trong quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường, khai thác khoáng sản… nhằm bảo đảm quan hệ xã hội, lợi ích quốc gia, cũng như sức khoẻ của Nhân dân và mục tiêu phát triển bền vững…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo Sở NNMT tham mưu UBND tỉnh xây dựng định hướng dài hạn về bảo vệ môi trường một cách bài bản và căn cơ để thu hút đầu tư. Các xã phường, đặc khu theo thẩm quyền và theo chức năng nhiệm vụ của các sở, ngành để có chỉ đạo xuyên suốt trình UBND tỉnh và trách nhiệm của người đứng đầu theo 6 RÕ của Thủ tướng.