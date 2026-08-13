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    Thời sự Lâm Đồng

    Lâm Đồng tăng cường hợp tác phát triển phục hồi chức năng với TP Hồ Chí Minh

    An Nhiên 13/08/2026 17:05

    Ngày 13/8, tại TP Hồ Chí Minh, đoàn công tác Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng làm việc với Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp TP Hồ Chí Minh nhằm tăng cường hợp tác chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

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    Quang cảnh buổi làm việc

    Buổi làm việc tập trung trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, định hướng phát triển mạng lưới y tế chuyên sâu và mở rộng hợp tác trong lĩnh vực phục hồi chức năng. Qua đó, ngành Y tế Lâm Đồng từng bước nâng cao năng lực chuyên môn, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe chất lượng cao ngày càng tăng của người dân.

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    Các thành viên đoàn công tác Sở Y tế Lâm Đồng tham dự buổi làm việc

    Trong khuôn khổ chương trình, đoàn công tác Sở Y tế Lâm Đồng tham dự Hội thảo khoa học “Ứng dụng robot trong phục hồi chức năng - Xu hướng và triển khai tại Việt Nam” do Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp TP Hồ Chí Minh tổ chức.

    Tại hội thảo, Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng Huỳnh Thị Phương Duyên cảm ơn sự quan tâm, phối hợp và hỗ trợ của Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp TP Hồ Chí Minh đối với ngành Y tế Lâm Đồng thời gian qua. Qua hoạt động trao đổi, hai bên hướng tới đẩy mạnh hợp tác trong chuyển giao kỹ thuật, đào tạo nhân lực, ứng dụng công nghệ mới, qua đó nâng cao chất lượng điều trị bệnh nghề nghiệp và phục hồi chức năng cho người dân khu vực phía Nam.

    An Nhiên An Nhiên

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        Thời sự Lâm Đồng
        Lâm Đồng tăng cường hợp tác phát triển phục hồi chức năng với TP Hồ Chí Minh
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