Lâm Đồng tăng cường kết nối giữa ngân hàng - doanh nghiệp
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười yêu cầu ngân hàng và doanh nghiệp cần kết nối thường xuyên, chặt chẽ với nhau, chủ động tháo gỡ khó khăn để khơi thông nguồn vốn tín dụng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng GRDP của tỉnh đạt mục tiêu "2 con số".
Chiều 20/8, Ủy viên ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười chủ trì cuộc họp nghe Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Khu vực 10 báo cáo tình hình hoạt động ngân hàng trên địa bàn tỉnh, đánh giá kết quả tăng trưởng tín dụng 7 tháng đầu năm 2026.
Tham dự cuộc họp có Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp, các sở, ngành, đơn vị và 74 tổ chức tín dụng trên địa bàn Lâm Đồng.
Mở đầu cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười nhấn mạnh, trong bối cảnh hiện nay, tỉnh đang nỗ lực chạy đua để đạt mục tiêu GRDP "2 con số". Việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư là một trong những giải pháp trọng tâm, trong đó, có ngành ngân hàng.
Tuy nhiên, thực tế hiện nay, sự kết nối giữa ngân hàng - doanh nghiệp, giữa ngân hàng và các sở, ngành còn "khoảng trống" rất lớn. Đây là nguyên nhân dẫn đến phần lớn doanh nghiệp chưa thể tiếp cận được vốn tín dụng trên địa bàn để phục vụ phát triển sản xuất, kinh doanh.
Giữa ngân hàng, doanh nghiệp cần kết nối thường xuyên với nhau. Khó ở đâu, tháo gỡ ngay tại đó, giúp doanh nghiệp thêm cơ hội tiếp cận vốn tín dụng. Vấn đề nào thuộc thẩm quyền địa phương, các sở, ngành, Lâm Đồng sẽ hỗ trợ, tạo thuận lợi tối đa. Mục tiêu cuối cùng là giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn, cùng nhau phát triển.
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười
Đến hết tháng 7/2026, dư nợ cho vay của các tổ chức tín dụng tại Lâm Đồng đạt 377.000 tỷ đồng. Kết quả này tăng 1,74% so với đầu năm, giảm 1,36 điểm phần trăm so với cùng kỳ và đạt 17,4% mục tiêu tăng trưởng tín dụng trên địa bàn năm 2026.
So với đầu năm 2026, tăng trưởng tín dụng đối với các nhóm lĩnh vực ưu tiên theo quy định của Chính phủ tại Lâm Đồng đều giảm. Trong đó, tăng trưởng của 4/5 lĩnh vực giảm mạnh như: tín dụng đối với doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao; lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ; tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa...
Nguyên nhân tín dụng tăng trưởng chậm được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Khu vực 10 lý giải do nhu cầu vay vốn yếu ở nhiều lĩnh vực, nhất là sản xuất công nghiệp và xuất nhập khẩu đều giảm. Quá trình hoạt động, chi phí đầu vào tăng, trong khi, sức tiêu thụ giảm, khiến phần lớn doanh nghiệp và hộ kinh doanh thu hẹp quy mô sản xuất.
Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh còn chậm, chưa tạo được hiệu ứng lan tỏa tích cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh, cũng như thúc đẩy nhu cầu tín dụng.
Việc công bố quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại một số khu vực trên địa bàn còn chậm, gây khó khăn trong thẩm định, định giá và cấp tín dụng.
Từ đầu năm đến nay, mặt bằng lãi suất cho vay vẫn còn cao và tăng so với cuối năm 2025, ảnh hưởng đến tăng trưởng dư nợ các lĩnh vực không ưu tiên.
Đến 31/7/2026, tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn tỉnh đạt 250.000 tỷ đồng. Kết quả này tăng 9,64% so với đầu năm, giảm 0,19 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước (9,83%), đạt 80,3% mục tiêu tăng trưởng huy động năm 2026.
Đến nay, tỷ lệ nợ xấu trên địa bàn tỉnh được kiểm soát ở mức 1,8% trong tổng dư nợ tín dụng, không thay đổi so với cuối năm 2025.
Tại cuộc họp, các tổ chức tín dụng trên địa bàn đã tập trung báo cáo khó khăn, đề xuất các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng trong những tháng cuối năm.
Liên quan đến tăng trưởng tín dụng, Giám đốc Agribank Chi nhánh Lâm Đồng Lê Xuân Hòa cho hay, tăng trưởng tín dụng của đơn vị 7 tháng tăng 5,5%, tương đương hơn 1.500 tỷ đồng.
Mức tăng trưởng như vậy chưa thực sự đạt kỳ vọng, bởi những tháng đầu năm 2026, Agribank Chi nhánh Lâm Đồng gặp khó trong cấp tín dụng cho nhiều dự án, nhất là những dự án trọng điểm của tỉnh.
"Trong bối cảnh khó khăn, chi nhánh đang tích cực tìm kiếm khách hàng mới. Đơn vị nỗ lực triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi như: nông nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nhỏ và vừa, với lãi suất giảm từ 1-2% so với cho vay thông thường", ông Hòa cho biết.
Ông Nguyễn Văn Tài, Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội (MB) Chi nhánh Đắk Nông thông tin, tăng trưởng tín dụng của đơn vị khá ổn định, với mức tăng trưởng đạt 66% kế hoạch năm 2026.
"Ngoài thực hiện các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng tín dụng, MB Chi nhánh Đắk Nông đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành cung cấp thông tin những dự án đã được tỉnh cấp chủ trương đầu tư, nhằm giúp ngân hàng tiếp cận những dự án mới", ông Tài đề xuất.
Tại cuộc họp, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hữu Thành khẳng định, "khoảng trống" giữa doanh nghiệp và ngân hàng rất lớn. Ngân hàng cần đánh giá vào dòng tiền, hợp đồng, đơn hàng và lịch sử tín dụng của doanh nghiệp để cho vay thay vì tài sản bảo đảm.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp nhấn mạnh, vấn đề thanh khoản nguồn vốn hiện nay rất hạn hẹp, khi huy động chỉ đáp ứng được khoảng 60% nhu cầu cần vốn của doanh nghiệp trên địa bàn.
Chưa kể, muốn vay được vốn từ các tổ chức tín dụng phải có tài sản bảo đảm, dẫn đến doanh nghiệp rất khó tiếp cận. Nên chăng, các tổ chức tín dụng cần chuyển dần từ tư duy cho vay thế chấp sang đánh giá hiệu quả dự án.
Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười khẳng định, tiềm năng, lợi thế của tỉnh rất lớn. Vấn đề là tại sao tăng trưởng tín dụng vẫn thấp.
Bây giờ, ngành ngân hàng phải chủ động đi tìm doanh nghiệp, tìm hiểu và tháo gỡ khó khăn cho họ, tránh tình trạng doanh nghiệp tìm ngân hàng.
Để khơi thông nguồn vốn, ngân hàng và các sở, ngành kết nối chặt chẽ với nhau trong thông tin các dự án, tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư, doanh nghiệp. Có như vậy, ngân hàng mới có khách hàng vay vốn. Khi nguồn vốn được khơi thông, tăng trưởng kinh tế mới tăng tốc được.
Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười nhấn mạnh, đối với những đề xuất của ngân hàng về đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn, tạo cơ hội tiếp cận các dự án, hiện nay, Lâm Đồng đang nỗ lực rất lớn.
Trong tình hình các dự án lớn chờ tháo gỡ, Lâm Đồng đang tập trung giải ngân vốn đầu tư công tại các xã, phường, đặc khu. Các ngân hàng nên chăng tiếp cận các dự án mới theo hướng từng địa bàn, từng cơ sở để khơi thông nguồn vốn tín dụng.
Về phía các sở, ngành cần nghiên cứu phối hợp chặt chẽ với các tổ chức tín dụng và ngược lại. Tất cả phối hợp một cách nhịp nhàng, minh bạch để nâng cao hiệu quả, tạo điều kiện cho doanh nghiệp khắc phục khó khăn, tiếp cận vốn ngân hàng.
Dư nợ tín dụng phân theo ngành, lĩnh vực và cho vay một số chương trình tại Lâm Đồng:
1. Tín dụng đối với ngành nông, lâm, thủy sản đạt 159.451 tỷ đồng, tỷ lệ tăng 7,31% so với đầu năm, chiếm tỷ trọng 42,24% tổng dư nợ
2. Tín dụng đối với ngành công nghiệp và xây dựng đạt 32.513 tỷ đồng, tỷ lệ giảm 0,27% so với đầu năm, chiếm tỷ trọng 8,61% tổng dư nợ tín dụng.
3. Tín dụng đối với ngành thương mại và dịch vụ đạt 185.476 tỷ đồng, tỷ lệ giảm 2,28% so với đầu năm, chiếm tỷ trọng 49,14% tổng dư nợ tín dụng.
4. Tín dụng đối với 5 lĩnh vực ưu tiên là 293.916 tỷ đồng, chiếm 77,8% tổng dư nợ cho vay,