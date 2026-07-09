Thời sự Lâm Đồng tăng cường kết nối, hợp tác phát triển du lịch với Indonesia Chiều 9/7, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng tổ chức Chương trình “Giao lưu kết nối và hợp tác phát triển du lịch giữa tỉnh Lâm Đồng và đối tác Indonesia” năm 2026.

Chương trình “Giao lưu kết nối và hợp tác phát triển du lịch giữa tỉnh Lâm Đồng và đối tác Indonesia” năm 2026

Đại diện lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, Tổng Lãnh sự Cộng hòa Indonesia tại TP. Hồ Chí Minh, các hiệp hội, doanh nghiệp du lịch của hai bên cùng tham dự chương trình.

Tại chương trình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng khẳng định, Indonesia là thị trường du lịch giàu tiềm năng, với hơn 280 triệu dân, trong đó, khoảng 87% dân số theo đạo Hồi.

Đây là nguồn du khách có nhu cầu lớn đối với các sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái, văn hóa. Trong số này, phần lớn du khách đặc biệt quan tâm đến hệ thống dịch vụ đạt tiêu chuẩn Halal.

Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng khẳng định Indonesia là thị trường giàu tiềm năng của Lâm Đồng

Tại Lâm Đồng, lượng du khách Indonesia đến với địa phương hiện mới chiếm khoảng 0,4% tổng lượng khách quốc tế. Tuy nhiên, đây được đánh giá là dư địa tăng trưởng rất lớn trong thời gian tới.

Thời gian qua, Lâm Đồng đã chủ động triển khai nhiều giải pháp phát triển du lịch Halal như: hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận tiêu chuẩn Halal; xúc tiến quảng bá tại các thị trường Hồi giáo trọng điểm; nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ du khách quốc tế…

Thông qua chương trình kết nối, các doanh nghiệp du lịch hai bên sẽ có cơ hội tìm được thị trường, đối tác hợp tác

Thông qua chương trình, các doanh nghiệp hai bên đã trao đổi cơ hội hợp tác, kết nối tour, tuyến, phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng theo tiêu chuẩn Halal. Tất cả các bên cùng hướng tới gia tăng trao đổi khách và thúc đẩy quan hệ hợp tác du lịch giữa Lâm Đồng và Indonesia phát triển bền vững trong thời gian tới.