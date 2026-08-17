Thời sự Lâm Đồng Lâm Đồng tăng cường phòng, chống bệnh dại Ngày 17/8, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng vừa có công văn tăng cường công tác phòng, chống bệnh dại, đồng thời, triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống bệnh dại năm 2026.

Tiêm vắc xin phòng dại trên động vật nuôi (Ảnh tư liệu)

Theo Sở Y tế, tình hình bệnh dại và nguy cơ phơi nhiễm trên địa bàn tỉnh còn diễn biến phức tạp. Từ đầu năm 2026 đến nay, khu vực Đông Lâm Đồng ghi nhận 1 trường hợp tử vong do bệnh dại/nghi dại. Đáng chú ý, ngày 22/7, tại xã Hàm Thuận Bắc ghi nhận 1 con chó có biểu hiện nghi dại cắn 5 người tại thôn Phú Hòa và thôn Hàm Phú.

Trước tình hình trên, Sở Y tế yêu cầu Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tăng cường giám sát, chủ động phát hiện các sự kiện bất thường liên quan đến bệnh dại như chó, mèo có biểu hiện nghi dại, chó cắn nhiều người, nhiều chó mèo ốm, chết không rõ nguyên nhân và các trường hợp người bị chó, mèo nghi dại cắn, cào hoặc phơi nhiễm.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với cơ quan thú y và chính quyền địa phương trong điều tra, xác minh các trường hợp nghi dại trên động vật; tăng cường truyền thông tại cộng đồng, trường học và các địa bàn nguy cơ cao. Người dân được khuyến cáo khi bị chó, mèo cắn, cào phải rửa ngay vết thương và đến cơ sở y tế để được tư vấn, xử trí, tiêm vắc xin phòng dại kịp thời.

UBND các xã, phường, đặc khu chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, cơ quan thú y, trạm y tế tăng cường giám sát bệnh dại trên người và động vật; rà soát, quản lý chặt chẽ số hộ nuôi và tổng đàn chó, mèo; vận động người dân không thả rông chó và thực hiện tiêm phòng vắc xin dại cho đàn chó, mèo, phấn đấu đạt tỷ lệ theo kế hoạch.

Các địa phương cần chủ động khoanh vùng, xử lý động vật nghi dại theo quy định, phối hợp với ngành y tế điều tra người bị phơi nhiễm; tăng cường tuyên truyền, đặc biệt tại trường học, khu dân cư và địa bàn nguy cơ cao. Trạm y tế có trách nhiệm hướng dẫn người dân không tự điều trị hoặc sử dụng các phương pháp không có cơ sở khoa học khi bị chó, mèo cắn, cào.

Sở Y tế cũng đề nghị các địa phương tổ chức hoạt động phù hợp hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống bệnh dại 28/9/2026, tập trung nâng cao nhận thức cộng đồng về mức độ nguy hiểm của bệnh dại và các biện pháp phòng bệnh; chủ động huy động nguồn lực, ưu tiên các địa bàn có nguy cơ cao hoặc đã ghi nhận trường hợp nghi dại.