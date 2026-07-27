Thời sự Lâm Đồng tăng cường phòng chống bệnh dại trên người Ngày 27/7, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành văn bản hỏa tốc gửi các cơ sở y tế trên địa bàn, yêu cầu triển khai ngay các biện pháp phòng, chống bệnh dại trên người.

Tiêm vắc xin phòng ngừa bệnh dại khi bị chó, mèo cào, cắn

Theo Sở Y tế, dịch bệnh dại đang diễn biến phức tạp với 142 ổ dịch trên cả nước. Riêng tại Lâm Đồng đã ghi nhận 3 ổ dịch, trong khi tỷ lệ tiêm phòng cho đàn vật nuôi mới chỉ đạt 20,94%.

Để chủ động kiểm soát tình hình, Sở Y tế giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh chịu trách nhiệm rà soát, bảo đảm nguồn cung ứng đầy đủ vắc xin và huyết thanh kháng dại, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thiếu hụt thuốc điều trị dự phòng. Bên cạnh đó, CDC tỉnh sẽ phối hợp chặt chẽ với cơ quan thú y để chia sẻ thông tin, điều tra dịch tễ và xử lý triệt để các ổ dịch dại trên động vật.

Tuổi trẻ phường Lâm Viên - Đà Lạt tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh bằng vắc xin

Đối với các Trung tâm Y tế khu vực, Sở Y tế chỉ đạo củng cố và mở rộng mạng lưới điểm tiêm, nghiên cứu tổ chức các điểm tiêm lưu động tại địa bàn rộng hoặc giao thông khó khăn. Đơn vị cũng yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền phòng bệnh trong trường học, đặc biệt chú trọng trẻ em dưới 5 tuổi - nhóm đối tượng có nguy cơ cao bị động vật tấn công vào vùng đầu, mặt.





Tại tuyến cơ sở, các Trạm Y tế xã, phường tăng cường rà soát các trường hợp bị động vật cắn, vận động người dân đến ngay cơ sở y tế để xử lý vết thương và tiêm phòng kịp thời. Ngành y tế khuyến cáo người dân tuyệt đối không tự điều trị bằng thuốc nam hay các phương pháp dân gian. Ngoài ra, chính quyền địa phương cần tham mưu hỗ trợ kinh phí tiêm phòng cho hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách, quyết tâm không lơ là, chủ quan trước dịch bệnh.