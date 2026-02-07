Thời sự Lâm Đồng tăng cường phòng, chống bệnh viêm não Nhật Bản Ngày 2/7, Sở Y tế Lâm Đồng ban hành công văn hỏa tốc gửi UBND các xã, phường, đặc khu và các đơn vị y tế trên địa bàn, yêu cầu tăng cường công tác phòng, chống bệnh viêm não Nhật Bản.

Tiêm vắc xin viêm não Nhật Bản là biện pháp phòng bệnh đơn giản, hữu hiệu và tiết kiệm nhất vì viêm não Nhật Bản chưa có thuốc kháng virus đặc hiệu



Kết quả điều tra dịch tễ về một trường hợp nghi ngờ mắc viêm não Nhật Bản tại thôn 4, xã Trà Tân của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh cho thấy, khu vực này đang đối mặt với nhiều yếu tố nguy cơ cao. Đáng chú ý, bệnh nhân chưa tiêm vắc xin, trong khi tỷ lệ tiêm chủng tại đây ở mức rất thấp (mũi 2 chỉ đạt 25,8%, mũi 3 đạt 24,13%). Thêm vào đó, việc chăn nuôi gia súc, gia cầm sát khu dân cư và xử lý chất thải chưa bảo đảm đã tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi truyền bệnh phát triển.

Để ngăn chặn dịch bệnh bùng phát, Sở Y tế yêu cầu UBND các xã, phường, đặc khu, đặc biệt là xã Trà Tân, khẩn trương huy động các lực lượng ra quân tổng vệ sinh môi trường, diệt muỗi và lăng quăng. Các hộ gia đình được hướng dẫn di dời chuồng trại ra xa nơi ở và xử lý chất thải chăn nuôi đúng quy định.

Đồng thời, ngành y tế triển khai đồng bộ các biện pháp chuyên môn. CDC tỉnh tăng cường giám sát véc-tơ, lấy mẫu huyết thanh gia súc khi cần thiết; trung tâm y tế và trạm y tế các địa phương rà soát, tổ chức tiêm bù, tiêm vét vắc xin viêm não Nhật Bản cho trẻ trong diện tiêm chủng.

Các trường hợp nghi mắc hội chứng não cấp phải được giám sát, báo cáo trong vòng 24 giờ. Cùng với đó, công tác truyền thông được đẩy mạnh, ưu tiên bằng tiếng dân tộc tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số để nâng cao nhận thức phòng bệnh.