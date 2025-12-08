Lâm Đồng tăng cường phòng chống dịch sau số ca bệnh gia tăng

Ngày 12/8, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho biết đã chỉ đạo ngành y tế và các địa phương bảo đảm nguồn nhân lực, hóa chất, thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh sau khi liên tục ghi nhận số ca mắc bệnh sởi, sốt xuất huyết, tay chân miệng gia tăng.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Sở Y tế và các sở, ban, ngành, địa phương chủ động, quyết liệt chỉ đạo, triển khai hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, không để dịch bùng phát trên địa bàn; bảo đảm nhân lực, thuốc, hóa chất, thiết bị y tế và cơ sở vật chất phục vụ cho công tác phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm.

Bố trí, phân công các đội cơ động chống dịch tại các khu vực có nguy cơ cao, sẵn sàng tham gia triển khai thực hiện xử lý các tình huống khi có dịch bệnh xảy ra. Chủ động tổ chức các đoàn đi kiểm tra, giám sát, hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh tại các đơn vị, địa phương.

Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với ngành Y tế triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh tại các cơ sở giáo dục, nhất là các trường mẫu giáo, mầm non, nhà trẻ, nhằm sớm phát hiện các trường hợp mắc để tổ chức khám, điều trị và xử lý ổ dịch kịp thời.

Theo Sở Y tế Lâm Đồng, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tiếp tục có diễn biến phức tạp, khó kiểm soát, nguy cơ tiềm ẩn bùng phát thành dịch, đặc biệt là các ca mắc bệnh sởi, sốt xuất huyết, tay chân miệng gia tăng trong các tuần gần đây.

Tính đến ngày 6/8, toàn tỉnh ghi nhận 3.922 ca mắc bệnh sởi, tăng 3.857 ca so với cùng kỳ; 1.582 ca mắc bệnh tay chân miệng, tăng 344 ca so với cùng kỳ; 2.723 ca mắc bệnh sốt xuất huyết, 1 trường hợp tử vong; 253 ca nghi mắc bệnh Covid-19, tăng 127 ca so với cùng kỳ.