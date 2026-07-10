Thời sự Lâm Đồng tăng cường phòng, chống đuối nước trẻ em mùa mưa bão Ngày 10/7, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành văn bản hỏa tốc yêu cầu các sở, ngành và địa phương tăng cường công tác phòng, chống tai nạn thương tích, đặc biệt là phòng, chống đuối nước trẻ em trong mùa mưa bão.

Trẻ em khu vực Đà Lạt tham gia giải thi bơi mùa hè

Theo báo cáo từ các cơ quan chuyên môn, tình hình tai nạn thương tích ở trẻ em tại Lâm Đồng đang ở mức báo động. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh đã xảy ra 25 vụ tai nạn thương tâm khiến 28 trẻ em tử vong. Đáng chú ý, tai nạn đuối nước chiếm đại đa số với 22 vụ, cướp đi sinh mạng của 25 học sinh, trẻ nhỏ. 3 trường hợp tử vong còn lại do sặc thức ăn, điện giật và tai nạn giao thông. Hiện nay, lượng nước tại các sông, suối, ao hồ và công trình thủy điện dâng cao, tiềm ẩn nguy cơ tử vong rất lớn cho trẻ em.

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Trước thực trạng này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh ký văn bản chỉ đạo các đơn vị chủ chốt vào cuộc quyết liệt. Theo đó, Sở Y tế được giao chủ trì tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu đuối nước, đặc biệt ở tuyến xã và quảng bá Tổng đài bảo vệ trẻ em 111. Công an tỉnh tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm các vi phạm gây mất an toàn và sẵn sàng cứu nạn, cứu hộ. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp cùng các trường đẩy mạnh dạy bơi an toàn, nghiên cứu bố trí tiết học ngoại khóa và khuyến khích lắp camera giám sát tại các cơ sở mầm non.

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Tại cấp cơ sở, UBND tỉnh yêu cầu các xã, phường phải rà soát, cắm biển cảnh báo và làm rào chắn tại các khu vực nước sâu nguy hiểm, bao gồm các hồ chứa nước tưới tiêu nhân tạo của hộ gia đình. Chủ tịch UBND các địa phương phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra tai nạn thương tích, đuối nước trẻ em do lơ là trong quản lý nhà nước.