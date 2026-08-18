Thời sự Lâm Đồng Lâm Đồng tăng cường phòng, chống sốt xuất huyết trong các tháng cao điểm Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng vừa có Công văn khẩn số 6457 đề nghị UBND các xã, phường, đặc khu, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tăng cường các biện pháp phòng, chống sốt xuất huyết trong những tháng cao điểm mùa mưa.

Trạm Y tế xã Tuy Đức phối hợp tổ chức ra quân diệt lăng quăng, bọ gậy và phun hóa chất diệt muỗi tại những khu vực có nguy cơ

Theo Sở Y tế, hiện đang là mùa mưa, tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi truyền bệnh phát triển, làm gia tăng nguy cơ phát sinh và lan rộng dịch sốt xuất huyết. Do đó, các đơn vị, địa phương cần chủ động kiểm soát tình hình, hạn chế số ca mắc, giảm ca bệnh nặng và tử vong.

Sở Y tế giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tăng cường giám sát, phân tích diễn biến dịch bệnh, xác định các địa bàn có số mắc cao, gia tăng nhanh hoặc nguy cơ bùng phát để tham mưu biện pháp xử lý kịp thời. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, hỗ trợ các địa phương đang có dịch hoặc nguy cơ cao; hướng dẫn khoanh vùng, xử lý sớm, triệt để các ổ dịch và tổ chức phun hóa chất diệt muỗi tại khu vực nguy cơ theo quy định.

Người dân được hướng dẫn xử lý các dụng cụ chứa nước và duy trì môi trường không có lăng quăng, bọ gậy

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đôn đốc các địa phương tổ chức chiến dịch diệt lăng quăng, bọ gậy thường xuyên, liên tục, nhất là tại khu vực có ổ dịch; tăng cường truyền thông để người dân nhận biết dấu hiệu bệnh, chủ động loại bỏ nơi sinh sản của muỗi và đến cơ sở y tế khi có dấu hiệu nghi mắc hoặc diễn biến nặng.

Các Trung tâm Y tế khu vực, đặc khu hướng dẫn Trạm Y tế thực hiện đầy đủ việc giám sát, phát hiện, điều tra ca bệnh, khoanh vùng và xử lý ổ dịch; rà soát các khu vực nguy cơ cao như nơi đông dân cư, công trình xây dựng, nhà trọ, trường học và những địa điểm có nhiều dụng cụ chứa nước.

Các cơ sở khám, chữa bệnh phải tăng cường khám, phát hiện sớm, phân loại, thu dung và điều trị người bệnh; chú trọng nhận diện các dấu hiệu cảnh báo; bảo đảm thuốc, dịch truyền, vật tư, trang thiết bị và chủ động phương án chuyển tuyến, hạn chế tối đa ca bệnh biến chứng nặng và tử vong.

UBND các xã, phường, đặc khu chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống sốt xuất huyết, huy động cả hệ thống chính trị và cộng đồng cùng tham gia. Các địa phương tổ chức tổng vệ sinh, loại bỏ vật dụng phế thải có khả năng chứa nước và diệt lăng quăng, bọ gậy tại hộ gia đình, cơ quan, trường học, khu vực công cộng.

Đặc biệt, các địa phương được yêu cầu tổ chức ra quân diệt lăng quăng, bọ gậy hàng tuần tại khu vực có ổ dịch hoạt động và 2 tuần/lần trong các tháng cao điểm. Với địa bàn đang có ổ dịch hoặc nguy cơ cao, cần tập trung nguồn lực khoanh vùng, xử lý sớm, triệt để, không để ổ dịch kéo dài.

Sở Y tế yêu cầu các đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai các biện pháp trên nhằm chủ động kiểm soát sốt xuất huyết trong mùa mưa, hạn chế số mắc và ngăn ngừa các trường hợp bệnh nặng, tử vong.