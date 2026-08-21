Pháp luật - Đời sống Lâm Đồng tăng cường quản lý, giám sát thiết bị bay không người lái Nhằm bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội và an toàn, an ninh hàng không trên địa bàn, ngày 20/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Ngọc Phúc đã ký Văn bản 14049/UBND-NC yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường các biện pháp quản lý, giám sát thiết bị bay không người lái.

Tỉnh Lâm Đồng tăng cường các biện pháp quản lý, giám sát thiết bị bay không người lái (ảnh minh họa)

UBND tỉnh giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với các hành vi vi phạm trong sử dụng thiết bị bay không người lái và các vật thể khác làm ảnh hưởng đến hoạt động bay tại Cảng hàng không quốc tế Liên Khương và Cảng hàng không Phan Thiết.

Công an tỉnh phải chủ động, phối hợp triển khai ngay các phương án đối phó với hành vi sử dụng thiết bị bay không người lái xâm nhập bất hợp pháp vào các khu vực trọng yếu, khu vực cấm bay, cảng hàng không, sân bay.

UBND tỉnh giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp các sở, ngành và địa phương tăng cường quản lý các cơ sở nghiên cứu, thiết kế, sản xuất thiết bị bay không người lái trên địa bàn nếu có; quản lý, giám sát việc sử dụng thiết bị bay không người lái thông qua cấp phép điều khiển phương tiện bay và cấp phép phương tiện bay.

Song song đó, rà soát, yêu cầu khai báo đối với các tổ chức, cá nhân sở hữu thiết bị bay không người lái; phối hợp, phấn đấu đến năm 2030 toàn bộ phương tiện bay không người lái trong tỉnh được định danh số, cấp phép điện tử và giám sát hành trình theo thời gian thực.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phải công bố công khai các vùng, khu vực cấm bay trên địa bàn tỉnh đối với thiết bị bay không người lái, giúp các tổ chức, cá nhân sở hữu phương tiện nắm rõ và chấp hành.

UBND các xã, phường, đặc khu phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trong ngăn ngừa, xử lý các hành vi sử dụng thiết bị bay không người lái và các vật thể khác xâm nhập bất hợp pháp vào khu vực trọng yếu, khu vực cấm bay, cảng hàng không, sân bay trên địa bàn.