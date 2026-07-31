Đời sống Lâm Đồng tăng cường quản lý người lang thang, xin ăn, bảo đảm môi trường du lịch Ngày 31/7, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng đề nghị UBND các xã, phường, đặc khu và các Trung tâm Bảo trợ xã hội (BTXH) tăng cường rà soát, tập trung hỗ trợ, quản lý người lang thang, xin ăn nhằm bảo đảm an ninh trật tự, mỹ quan đô thị và môi trường du lịch.

Người phụ nữ bế trẻ nhỏ đang xin tiền du khách bên hồ Xuân Hương (ảnh tư liệu)

Thời gian qua, tình trạng người lang thang, xin ăn có dấu hiệu xuất hiện trở lại tại một số điểm du lịch, bến xe, chợ, cơ sở tôn giáo, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và trải nghiệm của du khách.

Để tăng cường công tác quản lý, hỗ trợ các trường hợp lang thang, xin ăn, Sở Y tế yêu cầu các địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp. Trong đó, Công an cấp xã phối hợp rà soát, xác minh nhân thân các trường hợp lang thang, xin ăn; đối với người có nơi cư trú rõ ràng, thực hiện bàn giao về gia đình và yêu cầu cam kết không tái diễn tình trạng này.

Đối với các trường hợp không xác định được nguồn gốc, cơ quan chức năng lập hồ sơ đưa vào cơ sở trợ giúp xã hội để chăm sóc, quản lý tạm thời trong thời gian xác minh hoặc xem xét phương án nuôi dưỡng phù hợp. Các trường hợp chăn dắt, lợi dụng, cưỡng ép người yếu thế đi xin ăn sẽ được chuyển cơ quan Công an điều tra, xử lý theo quy định.

Bên cạnh đó, các địa phương cần rà soát những hộ đặc biệt khó khăn để kịp thời thực hiện chính sách trợ giúp xã hội, hỗ trợ sinh kế, góp phần hạn chế tình trạng phát sinh người lang thang, xin ăn. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân và du khách thực hiện hoạt động thiện nguyện đúng nơi, thông qua các tổ chức, quỹ từ thiện uy tín thay vì cho tiền trực tiếp trên đường phố.