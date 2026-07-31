Thời sự Lâm Đồng Lâm Đồng tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm về khai thác IUU Ngày 31/7, Ban Chỉ đạo chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) tỉnh Lâm Đồng tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả triển khai công tác chống khai thác IUU; đồng thời đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế theo khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC).

Toàn cảnh cuộc họp

Theo Ban Chỉ đạo Chống Khai thác IUU tỉnh, Lâm Đồng xác định chống khai thác IUU là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, góp phần cùng cả nước sớm gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của EC, hướng đến xây dựng nghề cá phát triển bền vững, có trách nhiệm.

Đến nay, tỉnh Lâm Đồng đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ được giao về chống khai thác IUU.

Toàn tỉnh hiện có 8.176 tàu cá được đăng ký và cập nhật đầy đủ trên cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia, đạt 100%. Trong 7 tháng đầu năm 2026, có 22.446 lượt tàu cập cảng và 23.569 lượt tàu rời cảng; tỷ lệ thực hiện trên hệ thống truy xuất nguồn gốc điện tử (eCDT) đạt gần 100%.

Ngư dân chuẩn bị dụng cụ để ra khơi đánh bắt hải sản

Bên cạnh những kết quả đạt được, toàn tỉnh vẫn còn 954 tàu cá không đủ điều kiện hoạt động (chiếm 11,65%), chủ yếu do hết hạn đăng kiểm, giấy phép khai thác hoặc giấy chứng nhận an toàn thực phẩm. Đáng chú ý, có 388 tàu cá mua bán, sang nhượng trong và ngoài tỉnh chưa xác định được thông tin, tàu chìm, tàu ngừng hoạt động hoặc chủ tàu không có mặt tại địa phương, đang được tiếp tục rà soát, xác minh. Tỷ lệ sản lượng thủy sản khai thác được giám sát qua cảng mới đạt 25,3% tổng sản lượng khai thác. Vẫn còn xảy ra tình trạng tàu cá mất kết nối VMS trên biển và vượt ranh giới trên biển.

Tại cuộc họp, một số địa phương ven biển cho biết, còn gặp nhiều khó khăn trong quản lý nhóm tàu cá không đủ điều kiện hoạt động. Cụ thể là các trường hợp đã mua bán, sang nhượng ra ngoài địa phương nhưng chưa hoàn tất thủ tục chuyển quyền sở hữu, chuyển đăng ký theo quy định nên không xác định được người mua...

Các đại biểu nêu ý kiến tại cuộc họp

Từ nay đến ngày 30/9/2026, Ban Chỉ đạo chống khai thác IUU tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế theo khuyến nghị của EC. Trong đó, kiên quyết ngăn chặn, không để phát sinh tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài; tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về khai thác IUU.

Ông Nguyễn Văn Chiến, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Chống khai thác IUU tỉnh chủ trì cuộc họp.

Sau khi nghe các ý kiến tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Chiến, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh đề nghị các đơn vị, địa phương tăng cường kiểm tra, quản lý, giám sát chặt chẽ các tàu cá có nguy cơ vi phạm vùng biển nước ngoài. Đồng thời, phân công cán bộ, chiến sĩ, đảng viên theo dõi, phát hiện sớm, ngăn chặn ngay từ bờ các trường hợp có nguy cơ vi phạm. Các địa phương cần quản lý chặt chẽ đội tàu cá, nhất là nhóm tàu không đủ điều kiện hoạt động; phân loại theo từng nhóm nguyên nhân để có giải pháp xử lý phù hợp, làm sạch dữ liệu tàu cá và kiên quyết không cho xuất bến đối với tàu không đủ điều kiện...