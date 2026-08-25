Thời sự Lâm Đồng Lâm Đồng tăng cường tiêm chủng mở rộng năm 2026 Sở Y tế Lâm Đồng vừa có Công văn khẩn số 6718 yêu cầu các địa phương, đơn vị y tế tăng cường triển khai công tác tiêm chủng mở rộng năm 2026 và bảo đảm an toàn tiêm chủng trên địa bàn tỉnh.

Lâm Đồng tăng cường triển khai công tác tiêm chủng mở rộng năm 2026 và bảo đảm an toàn tiêm chủng trên địa bàn tỉnh

Theo Sở Y tế, qua 7 tháng đầu năm 2026, tỷ lệ tiêm chủng một số loại vắc xin tại nhiều địa phương còn thấp, có nguy cơ không đạt chỉ tiêu kế hoạch. Do đó, ngành Y tế yêu cầu rà soát đầy đủ các trường hợp chưa tiêm, tiêm chưa đủ mũi để tổ chức tiêm bù, tiêm vét, không bỏ sót đối tượng.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và Trung tâm Y tế các khu vực, đặc khu được giao phối hợp với các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học kiểm tra tiền sử tiêm chủng của trẻ nhập học, xác định những trường hợp chưa tiêm hoặc chưa đủ liều để tổ chức tiêm bổ sung.

Đối với các cơ sở khám chữa bệnh có phòng sinh, Sở Y tế yêu cầu thực hiện nghiêm việc tiêm vắc xin viêm gan B cho trẻ sơ sinh trong vòng 24 giờ sau sinh; đồng thời, cập nhật đầy đủ kết quả tiêm chủng trên Hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia.

Sở Y tế cũng đặc biệt yêu cầu các điểm tiêm thực hiện nghiêm quy trình tư vấn, khám sàng lọc trước tiêm, tiêm đúng quy trình, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, trang thiết bị, thuốc và phương tiện cấp cứu; theo dõi sau tiêm và kịp thời phát hiện, xử trí các phản ứng bất lợi.

Các địa phương được yêu cầu tăng cường tuyên truyền về lợi ích của tiêm chủng, vận động người dân đưa trẻ đi tiêm đầy đủ, đúng lịch; đồng thời, đẩy mạnh làm sạch, cập nhật và chuẩn hóa dữ liệu trên Hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia.

Việc tăng cường triển khai tiêm chủng nhằm nâng cao tỷ lệ bao phủ vắc xin, chủ động phòng, chống các bệnh truyền nhiễm có thể phòng ngừa bằng vắc xin và phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu Chương trình Tiêm chủng mở rộng năm 2026 trên địa bàn tỉnh.