Thương mại - Dịch vụ Lâm Đồng tăng kiểm soát hàng hóa, giữ ổn định thị trường Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Lâm Đồng tăng cường kiểm tra, xử lý nhiều trường hợp vi phạm, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và tạo môi trường kinh doanh lành mạnh.

Lực lượng quản lý thị trường tăng cường kiểm tra hàng hóa

Xử lý hàng trăm vụ vi phạm trên thị trường

Trong 6 tháng đầu năm 2026, thị trường hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng cơ bản ổn định, nguồn cung các mặt hàng thiết yếu được bảo đảm.



Theo Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lâm Đồng, trong 6 tháng đầu năm, lực lượng chức năng đã kiểm tra 798 vụ, phát hiện 741 vụ vi phạm, xử lý 720 vụ.

Tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước hơn 5,74 tỷ đồng. Trong đó, tiền xử phạt vi phạm hành chính hơn 5,6 tỷ đồng; số thu lợi bất hợp pháp hơn 37,5 triệu đồng; tiền bán hàng hóa tịch thu gần 87 triệu đồng. Trị giá hàng hóa tiêu hủy hơn 1,24 tỷ đồng, trị giá hàng hóa vi phạm hơn 2 tỷ đồng.

Đáng chú ý, có 1 vụ việc được chuyển sang cơ quan tiến hành tố tụng để xem xét xử lý hình sự theo quy định.



Tiêu hủy các hàng hóa kém chất lượng

Các hành vi vi phạm chủ yếu tập trung ở những nhóm hàng có sức tiêu thụ lớn và liên quan trực tiếp đến đời sống, sản xuất như: thực phẩm, mỹ phẩm, thuốc lá, bia, rượu, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, vàng, xăng dầu, khí LPG, dược phẩm và thương mại điện tử.

Nội dung vi phạm phổ biến gồm: kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, hàng nhập lậu, vi phạm quy định về nhãn hàng hóa, an toàn thực phẩm, điều kiện kinh doanh, niêm yết giá và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.



Hệ thống chợ truyền thống địa bàn tỉnh duy trì hoạt động bình thường

Trong nửa đầu năm, hệ thống chợ truyền thống, siêu thị, trung tâm thương mại và các kênh phân phối trên địa bàn tỉnh duy trì hoạt động bình thường, đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân. Giá cả các mặt hàng thiết yếu không xảy ra biến động lớn.

Đối với mặt hàng xăng dầu, thị trường có thời điểm chịu ảnh hưởng từ biến động của tình hình thế giới. Giai đoạn cuối quý I đến tháng 4/2026, một số cửa hàng kinh doanh xăng, dầu trên địa bàn tỉnh tạm thời hết hàng cục bộ.

Các doanh nghiệp xăng dầu vẫn duy trì hoạt động bình thường, bảo đảm nguồn cung phục vụ Nhân dân

Tuy nhiên, tình trạng này diễn ra trong thời gian ngắn, phần lớn doanh nghiệp vẫn duy trì hoạt động bình thường, bảo đảm nguồn cung phục vụ sản xuất, vận chuyển và sinh hoạt của người dân. Giá bán lẻ xăng, dầu được thực hiện theo các kỳ điều hành của Nhà nước.



Siết quản lý thương mại điện tử, ngăn chặn hàng giả

Một điểm đáng chú ý mới trong công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường là hoạt động thương mại điện tử. Cùng với sự phát triển của bán hàng qua website, mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến, lực lượng Quản lý thị trường đã tăng cường kiểm tra các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên môi trường mạng.

Qua đó, phát hiện và xử lý các trường hợp thương mại điện tử không thông báo với cơ quan quản lý nhà nước, kinh doanh hàng hóa không bảo đảm nguồn gốc, chất lượng.

Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lâm Đồng cũng phối hợp với các ngành chức năng triển khai nhiều đợt kiểm tra liên ngành trong các lĩnh vực y tế, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; đồng thời thực hiện nhiệm vụ đấu tranh, ngăn chặn các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Đây là những lĩnh vực có tác động trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng, sản xuất nông nghiệp và uy tín của các cơ sở kinh doanh chân chính.



Thời gian tới, lực lượng Quản lý thị trường Lâm Đồng tiếp tục tập trung kiểm soát khâu lưu thông hàng hóa, nhất là các nhóm hàng thiết yếu, hàng tiêu dùng, vật tư nông nghiệp, xăng, dầu, dược phẩm và hàng hóa kinh doanh qua môi trường mạng.

“ Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Lâm Đồng tăng cường phối hợp với các đơn vị chức năng trong việc phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Ông Phan Văn Tuyên, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lâm Đồng

Với vai trò cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389 của tỉnh, Chi cục Quản lý thị trường Lâm Đồng cũng sẽ tiếp tục hỗ trợ chuyên môn cho lực lượng quản lý ở cơ sở, nhất là cấp xã, phường.

Việc kiểm tra, kiểm soát từ địa bàn cơ sở được xem là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm giữ ổn định thị trường, bảo vệ người tiêu dùng và góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch trên địa bàn tỉnh.

